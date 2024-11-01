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El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
La aprobación es superior a la que tuvo la operación de Trump en Venezuela y la gente visualiza el acceso al petróleo como principal motivo.
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#1
Golan_Trevize
Que los cretinos de PP y Vox vayan tomando nota. No deseo nada más en estos momentos que esta actitud de mierda y genocida que están adoptando les cause una sangría de votos brutal en las próximas elecciones. A ver si espabilan y aprenden a ser mínimamente humanos.
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#3
JuanCarVen
#1
Ese 27% es suficiente para ganar
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#15
frankiegth
#3
. Sí, suficiente para ganar el infierno en la tierra.
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#16
fralbin
#3
EL 12,6% es el que aprueba la Intervención, y demasiado me parece (todo peatones, seguro).
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#8
Milmariposas
#1
Siempre habrá miles de unga-unga que vayan a piñón fijo a votarles como borregos.
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#18
salteado3
#1
No seas ingenio: votarán a Vox y PP porque España.
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#4
manuelpepito
Si ya de por si las guerras son reprobables, esta en concreto carece de sentido y de lógica. Más allá que los israelíes robando terreno.
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#11
Mikhail
#4
Y los yankees intentando joder la economía a los chinos.
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#7
notengonizorra
ese 12.6% son los hijos de la gran puta que nos sobran en nuestra querida patria
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#14
Pitchford
Ni los votantes de Vox la aprueban, a pesar de su gran respeto por lo que dice el líder.. Se está columpiando pero bien.. Igual se hace un Ciudadanos con un par de tonterías de estas...
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#2
Bourée
Si los HDP volasen taparían un 12,6% del cielo
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#17
Desideratum
#2
Por dios, te has pasado. Sólo taparían el 13,7%. Desde luego... que falta de precisión, leñe.
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#9
yemeth
El porcentaje de tontacos en VOX se dispara en comparación al resto de partidos, 36,8%.
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#10
YSiguesLeyendo
eso significa que entre un 20 y un 30% de ese 73% vota a opciones políticas que defienden lo contrario que ellos mismos sobre la guerra de Irán... seres de luz!
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#12
Rayder
Y en aumento conforme pase el tiempo.
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#13
Suleiman
Los votantes de Vox veo que tiene ganas de ir al frente....
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#5
DatosOMientes
*
Al 100% de los estadoisraelíes les importa una mierda lo que pensemos los españoles.
Sobre la guerra o sobre cualquier otra cosa.
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#6
qwertyTarantino
Que pregunten cuántos se ofrecen voluntarios para ir a la guerra.
Ellos seguro y si tienen hijos, la prole por delante.
A ver a qué % sube ese rechazo a la guerra.
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Sobre la guerra o sobre cualquier otra cosa.
Ellos seguro y si tienen hijos, la prole por delante.
A ver a qué % sube ese rechazo a la guerra.