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2.200 marines se dirigen a Oriente Medio [ENG]

2.200 marines se dirigen a Oriente Medio [ENG]

Una unidad expedicionaria de marines con 2.200 marines a bordo de tres buques anfibios. Su despliegue no significa que la unidad vaya a ser utilizada como fuerza terrestre para su uso en Irán, pero ofrece activos terrestres, anfibios y de aviación que pueden estar disponibles para los comandantes militares si es necesario. El despliegue también incluye un escuadrón de aviones de combate F-35 y un escuadrón de aviones Osprey de rotor basculante MV-22.

| etiquetas: 2200 , marines , eeuu , irán , oriente medio , anfibios
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Pivorexico
En breve veremos a Trump marcándose un nuevo baile , ante los ataúdes de los caídos estadounidenses ;

Y lo mejor es que a nadie sorprenderá .
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 esta vez le toca la gorra de la NFL
2 K 51
cocolisto #8 cocolisto
Joer,el chino éste que habla de la teoría de juegos lo clava cuando hace días aventuró que como la cosa no iría bien,habría tropas norteamericanas en Irán según la "teoría de la escalada".De momento envian a un puñado de invasores al terreno,que como tampoco va bien se ven obligados a enviar cada vez más.Así empezó la guerra de Vietnam,pero dado el nivel de fractura de la sociedad yanqui,aventura una guerra civil o quien sabe.
2 K 47
cocolisto #14 cocolisto *
#8 Aquí el profe chino:"si me equivoco no importa porque todos moriremos" {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604} . Un crack este sr..

www.youtube.com/watch?v=L2tdfjyK_2E
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Meinster #3 Meinster
Cuando vuelvan, los pies por delante, es cuando Trump va a tener verdaderos problemas.
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magnifiqus #10 magnifiqus
Joder, esto les va a costar una fortuna. Menos mal que con el DOGE ahorraron tanto que se pueden costear otra guerra más :troll:
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nemeame #4 nemeame
Van a celebrar que ya han ganado la guerra :troll:
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#5 Suleiman
" Su despliegue no significa que la unidad vaya a ser utilizada como fuerza terrestre para su uso en Irán" Que vaaaa..viene a comer falafel y fumar siga...
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#11 Dav3n
Nada mejor en fin se semana que un buen plato de marine a la plancha, oiga, doradito por fuera, al punto por dentro.

2200 marines para atacar a un país de 99 millones de habitantes...

Realmente son retrasados, del primero al último de los que dirigen el imperio ahora mismo.
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millanin #12 millanin
Ni con 100 veces más asegurarían una invasión exitosa.
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pitercio #1 pitercio
Mandan gente. Pocos, pero anfibios.
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#9 hokkien
#1 Los futuros de McDonalds cotizan al alza
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pitercio #13 pitercio
Con lo amenazados que están los anfibios, espero que no se queden juntos y cerca.
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menéame