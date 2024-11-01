2.200 marines se dirigen a Oriente Medio [ENG]

Una unidad expedicionaria de marines con 2.200 marines a bordo de tres buques anfibios. Su despliegue no significa que la unidad vaya a ser utilizada como fuerza terrestre para su uso en Irán, pero ofrece activos terrestres, anfibios y de aviación que pueden estar disponibles para los comandantes militares si es necesario. El despliegue también incluye un escuadrón de aviones de combate F-35 y un escuadrón de aviones Osprey de rotor basculante MV-22.