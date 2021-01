Este año voy a pagar 200.000€ de impuestos en España y no me pienso ir a Andorra. Te respondo

Soy autónomo, empresario, emprendedor ... como me quieras llamar. Este año, en concreto, me toca pagar a Hacienda unos 200.000€ de impuestos, y lo hago con todo el amor del mundo. No racaneo nunca con el tema impuestos. Ni siquiera me preocupo en buscar tickets de compra para deducirme gastos o IVA. Estoy contento de poder aportar a la sociedad con mis impuestos, porque sé que es la única forma de que España crezca, aportando mi granito de arena. Y si cobro más, pago más. Punto. Porque, aunque me quiten el 50% de lo que gano, tengo absolutamente de sobre para vivir de puta madre. No pienso irme a Andorra ni otro sitio. He vivido en otros países y me encanta España. Cueste lo que cueste. Pregúntame.