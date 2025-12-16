·
13
124 clics
124
clics
Un vecino de Bargas (Toledo) vuelca un coche con su tractor porque estaba obstaculizando el paso de su garaje
Unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil y ambos afectados fueron identificados
etiquetas
vecino
bargas (toledo)
vuelca
coche
tractor
obstaculiza
garaje
actualidad
23 comentarios
Comentarios destacados:
#1
ombresaco
No obstante, según la propia Guardia Civil, el vehículo que supuestamente impedía el paso estaba estacionado delante de un garaje que carecía de vado. Ese vado se materializa en el pago de una tasa municipal para evitar que se obstaculice la entrada o salida de vehículos. Sin embargo, aunque no se pague dicho tributo, no está permitido el estacionamiento o parada en aquellos lugares que puedan obstaculizar la entrada y salida de vehículo. De hecho, la normativa de la DGT prevé sanciones de hasta 200 euros de multa por este tipo de hechos.
curioso... entonces para qué sirve un vado? Difícil lo va a tener el tractorista
4
K
57
#7
Uge1966
#1
Pues solo sirve para tener derecho a que una grúa municipal retire el vehículo aparcado delante de la placa. Lo demás, igual de prohibido, iguales multas.
1
K
24
#11
ombresaco
#7
Así?
Con vado: Multa + grúa
Sin vado: Multa, y el coche sigue allí, oficialmente molestando en un paso y nadie se lo lleva.
0
K
10
#12
HeilHynkel
#1
Si nos ponemos exquisitos con el lenguaje, el vado es el rebaje de la acera para facilitar el paso de vehículos, no el portón. Ahora podemos preguntar porque hay sitios que pagan vado y ese rebaje no existe (como en muchos chalets)
0
K
17
#15
ombresaco
#12
Por similitud con un río, donde se ensancha tiene menos profundidad y los carros pueden pasar. Ees una de las cosas que he aprendido este año. Pero en tráfico, si no hay una señal de prohibido aparcar o vado permanente, debería poder aparcarse. Si no, que dejen de cobrar el vado, no?
0
K
10
#21
HeilHynkel
#15
Eso creo yo que es el origen de la palabra, aunque debería tener acceso desde la orilla (de nada me sirve que pueda para el río a pie si tengo un barranco de 8 metros)
0
K
17
#17
DaniTC
*
#12
el rebaje no es el vado. Al menos donde yo vivo, el rebaje lo puedes hacer para la entrada de vehículos pagando al ayuntamiento en concepto de fianza unos 500€. Luego al finalizar la obra, se inspecciona la obra y si cumple normativa, se te devuelve el dinero. Ese importe es por si en el caso de que no se ajuste a normativa, el propio ayuntamiento (en principio), lo corrige.
Lo sé porque lo he tenido que gestionar para mí casa.
0
K
11
#20
HeilHynkel
#17
dle.rae.es/vado
vado
Definición
Del lat. vadus.
m. Modificación de las aceras y bordillos de las vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a los locales y viviendas.
Sin.:
badén, chaflán.
Ahora, lo que de facto consideren los ayuntamientos no tienen por qué coincidir con la RAE.
0
K
17
#22
DaniTC
#20
entonces tu comentario lo único que hace es generar confusión. Te puedo decir lo mismo de la definición de rey, que dice la RAE que es soberano en un reino, pero la Constitución española dice que la soberanía recae en el pueblo español.
dle.rae.es/rey
1. m. y f. Monarca soberano de un reino.
0
K
11
#2
miliki28
Está prohibido aparcar delante de cualquier portón que no tenga vado??? Seguro??
2
K
34
#8
sotillo
#2
En el pueblo tienes que aparcar en tu puerta y el vecino en la suya
1
K
24
#9
Uge1966
#2
De cualquier portón de entrada de vehículos con rebaje de acera.
0
K
10
#4
YSiguesLeyendo
*
más allá de la normativa, hay cosas de civismo y de sentido común, así que muy mal hecho por quien aparca obstaculizando entrada y salida de vehículos (tengan o no tengan vado, estás impidiendo el acceso a un espacio que no es tuyo) y muy mal por quien decide actuar por su cuenta, ya que tú no eres nadie para mover un vehículo que no es tuyo
1
K
29
#5
Ludovicio
#4
Tampoco es muy cívico pretender ahorrarse el vado y, aún así, disfrutarlo.
4
K
66
#6
ombresaco
*
#_4
#_4
#5
#5
? ¿Por el simple hecho de tener una puerta grande tienes derecho a un aparcamiento reservado? Por otro lado, no quita que he visto vados en avenidas donde está prohibido aparcar en toda la calle, y tampoco tiene sentido poner un vado (y cobrar por ello) donde no se puede aparcar de todas formas
0
K
10
#10
sotillo
#5
Son sus costumbres y si no lo haces pues pasan estas cosas, además si tienes vado como no hay grúa si quieres salir tienes que utilizar este método o buscar de quien es el coche y que lo quite
0
K
10
#16
Ludovicio
#10
Si hubiese tenido vado la cosa cambiaría mucho.
Precisamente, si estás pagando un vado, se te debería proporcionar grúa para estos casos.
Castigar el tomarse la "justicia" por su mano es algo básico de una sociedad civilizada y espero que le toque pagar los daños causados.
Al otro, si estaba mal aparcado, pues la multa correspondiente.
0
K
12
#18
sotillo
#16
En los pueblos no hay grúa
1
K
24
#19
Ludovicio
*
#18
En los pueblos pequeños lo habitual, hasta donde yo he visto, es que se junten varios pueblos pequeños para disponer entre todos de ese tipo de servicios.
No será rápido, claro.
Si no lo tienen, que habrá muchos que no, es que la gestión no es muy buena.
1
K
29
#23
Albarkas
#19
Y en otros ni se plantea la grúa. Unos cuantos guantazos es una solución más rápida
0
K
14
#13
javierchiclana
Ese coche es fácil que sea siniestro total... le hubiera salido mucho más barato parar el vado.
0
K
18
#3
casicasi
Por lo que he leído por ahi, el vado tenda derecho a usar la acera, no el portón.
0
K
11
#14
dark_soul
#3
Mas o menos. Si tienes un acceso a un garagle, o lo que se considere un garage, y tu coche tiene que pasar por encima de una acera pública para acceder a el tienes que pagar y te dan la plaquita del vado. Por donde yo vivo hay gente que ha reconvertido el garage como parte de la vivienda y tapado el acceso para ahorrarse ese impuesto.
0
K
6
