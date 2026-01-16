edición general
Trump presume de 'su' Nobel: "Es un gesto maravilloso de respeto"

Trump presume de 'su' Nobel: "Es un gesto maravilloso de respeto"

Los líderes mundiales, políticos y empresariales, han aceptado que cuando visitan la Casa Blanca tienen que llevar un regalo. Una delegación suiza apareció en noviembre con un lingote de oro valorado en 130.000 dólares y un Rolex, también de oro. El presidente de la FIFA, que se sacó de la chistera un Premio de la Paz ad hoc para seducir al presidente de Estados Unidos, es un habitual del Despacho Oval, siempre con trofeos o copas doradas. Visible en modo lectura

pip
¿Se conformaría con una Groenlandia hecha de lego y un diploma de propiedad? Por probar....

Dakaira
Que vergüenza ajena joder!!!

Cincocuatrotres
Hay que ser arrastrada!, que razón tenía Assange con su demanda por utilizar el Nobel de la paz para la guerra, vaya cuadrilla!

lonnegan
Con el premio FIFA Nobel de la paz creí haber visto el lameculismo en su grado mayor pero estaba equivocado.

Suleiman
De respeto no, de sumisión.

jonolulu
¿Y esta era la esperanza de los venezolanos que nos vendía Vicente Vallés? Madre mía...

pepel
¿Qué Nobel? No tiene ninguno. Y si quiere uno, le concedemos el de PEDERASTA.


