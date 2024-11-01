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Trump se plantea «poner fin» a la guerra con Irán y afirma que otros tendrán que vigilar el estrecho de Ormuz una vez que él haya debilitado al ejército (EN)  

En una publicación en Truth Social, el jefe de la Casa Blanca reveló que Estados Unidos estaba considerando ahora «reducir» sus operaciones militares tras semanas de conflicto.

| etiquetas: trump , guerra , irán , sionismo , israel
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33 comentarios
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Comentarios destacados:          
cocolisto #12 cocolisto
El rabo entre las piernas o el mayor desastre desde la huida de Afganistán. De derrota en derrota hasta el estercolero de la historia.
8 K 113
jm22381 #14 jm22381
Irán dijo que está abierto a todos menos EEUU e Israel. Si se van dejarán pasar a todos salvos los barcos de EEUU e Israel. ¿Cómo puede vender eso como una victoria?
7 K 101
#1 Leclercia_adecarboxylata
Se están acabando los interceptores.
6 K 84
Aguarrás #4 Aguarrás *
#1 Los sionistas van a comer pepino pero bien. :roll:
15 K 172
thror #18 thror
#4 Diox te oiga ( cualquiera de ellos)
0 K 10
#20 Celsar
#4 les van a tirar misiles como mínimo todas las noches para no dejarles dormir y los sábados doble.
0 K 12
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#1 Se están acabando los interceptores dolares
0 K 11
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#1 están moviéndolos de Corea y Europa a Oriente Medio por culpa de la fecha de caducidad, que se ponen mohosos y luego a ver cómo los sacas
0 K 20
Laro__ #3 Laro__ *
Taco, Taco, Taco, que mi Taco.... taco, taco taco {0x1f4a9} {0x1f424}
8 K 77
EvilPreacher #7 EvilPreacher
Dirá «Ya hice mi trabajo aquí, regreso a mi planeta».
6 K 73
#5 chavi
Bueno, lo que ha hecho antes en Ucrania. Pero esta vez parece que no hemos picado.

A ver que hace...
6 K 72
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
Irán impondrá sus condiciones, es el claro vecendor de ser así xD

A ver cómo lo vende senilTrump
2 K 51
#16 Whitefox
#8 ¿Irán deberá decidir el próximo presidente de EEUU, o esa costumbre sólo va en una dirección? :roll:
1 K 12
HeilHynkel #2 HeilHynkel
USA imitando la tradición militar francesa. :roll:
2 K 49
EvilPreacher #6 EvilPreacher
#2 Pese a que USA está permanentemente en guerra, todavía tendrían que ganar muchas batallas para igualar a los franceses.  media
1 K 30
pandacolorido #22 pandacolorido
#6 Hoy en día ya no hay batallas a la vieja usanza.
0 K 10
HeilHynkel #31 HeilHynkel
#6

Esa clasificación ¿la hizo Macrón? suena a más falsa que la declaración de la renta de Trump.
0 K 18
vicus. #29 vicus.
Uy...parece que no salió como lo de Venezuela, yo me piro y ahí sus quedáis con el fregado, y que os aproveche.
1 K 37
capitan__nemo #27 capitan__nemo
Es para disimular y engañar de que va a hacer mas ataque o un ataque terrestre, o lo que sea lo contrario de lo que dice.

Trump puede decir una cosa y la contraria mediando unos minutos de diferencia.
0 K 19
DayOfTheTentacle #23 DayOfTheTentacle
Si se va ojalá arrasen israel.
1 K 19
azathothruna #21 azathothruna
#19 Entonces a comprar yuanes como si no hubiera mañana
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Bombástico #30 Bombástico *
#21 Tampoco, es muy arriesgado, el gobierno chino se dedica a devaluar el yuan de forma recurrente para favorecer las exportaciones chinas, si el yuan no estuviera devaluado artificialmente podría valer fácilmente un 100% más.

Otra cosa es una hipoteca en yuanes, eso sí es buena idea a corto plazo.
0 K 9
Razorworks #24 Razorworks
¿Qué pasa Trump? ¿Entre la falta de Patriots y los F35 tumbados te está bajando el chorreón de mierda por la pata abajo?
1 K 16
#33 marcotolo
lo que tendran que vigilar los otros,
son los ataques de falsa bandera
por parte de israel y eeuu, mas bien...
0 K 11
Javi_Pina #9 Javi_Pina *
Que lo vigile Txapote
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neo1999 #10 neo1999
Espero que con "otros" se refiera a Israel que es su socio de conflictos.
Con Europa que no cuente para defender sus mierdas.
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azathothruna #15 azathothruna
#10 Aun no entiendo por que no negocian el pase de ormuz a europa en euros
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Bombástico #19 Bombástico
#15 Porque en última instancia el euro también es dependiente del dólar.
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Noeschachi #25 Noeschachi
#10 Israel y los pagafantas del golfo
2 K 43
jacm #13 jacm
Nos trae más cuenta vigilar a Trump.
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HartzBaltz #28 HartzBaltz
Dicen una cosa pero hacen otra. Me da que la liaran de otra manera. No me pudo creer que todo esto haya sido una improvisacion tan vulgar.
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Turdus_Merula #32 Turdus_Merula
No invade Iran porque no quiere
Al final, Feijoo va a ser un influencer de la ostia....
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menéame