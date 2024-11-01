Trump culpa a Hegseth de la guerra: «Pete, creo que fuiste el primero en hablar. Tú dijiste: “Hagámoslo”» [ENG]

El presidente Trump indicó el lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue el primer alto cargo de la administración en apoyar los ataques militares de Estados Unidos contra Irán. «Pete, creo que fuiste el primero en hablar y dijiste “hagámoslo porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”», dijo el presidente durante una mesa redonda del Memphis Safe Task Force en Tennessee. Hegseth estaba sentado junto a Trump en la mesa redonda en Memphis.
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Ahí no culpo a TACO.
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Ahora, habrá que ver si Irán deja de lanzar pepinos a los sionazis.
Tiene que haber alguno.
Sin contar el plomo, digo.
Yo creo que ese intento, en América, le garantiza el plomo.
PD: no puedo pasar que el gran lider naranja insistiese en llamar excursión a los ataques a Irán porque estaba confundiendose con la palabra incursión.