Trump culpa a Hegseth de la guerra: «Pete, creo que fuiste el primero en hablar. Tú dijiste: “Hagámoslo”» [ENG]

El presidente Trump indicó el lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue el primer alto cargo de la administración en apoyar los ataques militares de Estados Unidos contra Irán. «Pete, creo que fuiste el primero en hablar y dijiste “hagámoslo porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”», dijo el presidente durante una mesa redonda del Memphis Safe Task Force en Tennessee. Hegseth estaba sentado junto a Trump en la mesa redonda en Memphis.