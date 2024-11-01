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Trump culpa a Hegseth de la guerra: «Pete, creo que fuiste el primero en hablar. Tú dijiste: “Hagámoslo”» [ENG]

El presidente Trump indicó el lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue el primer alto cargo de la administración en apoyar los ataques militares de Estados Unidos contra Irán. «Pete, creo que fuiste el primero en hablar y dijiste “hagámoslo porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”», dijo el presidente durante una mesa redonda del Memphis Safe Task Force en Tennessee. Hegseth estaba sentado junto a Trump en la mesa redonda en Memphis.

| etiquetas: trump , hegseth , guerra , culpa
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28 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 surco
El mérito mío, la cagada de mi subordinado. Gran líder
19 K 224
devilinside #4 devilinside
#1 La culpa. de sus minions. Grande Grump
2 K 19
#25 Grahml
#4 Son basura y les trata como tal.

Ahí no culpo a TACO.
1 K 34
#6 Barriales
#1 pues nada. Otro fuera del gobierno y sanseacabo.
0 K 7
Brill #16 Brill
#1 Trump es un especialista en tirar gente delante del tren para depurar responsabilidades. Él nunca tiene la culpa de nada.
1 K 26
#26 rafeame
#16 "throw under the bus" dicen ellos
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ochoceros #2 ochoceros
Empieza el TACO.
11 K 158
#10 sliana
#2 ese taco tiene una empresa que fabrica drones. Han hecho el agosto.
0 K 7
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Hay que inventar una palabra que describa este nivel de vergüenza.
3 K 46
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 hacerse un Trump
2 K 50
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 "No hay término en élfico, lengua Ent o de los hombres para describir este horror".

xD
6 K 86
pitercio #14 pitercio
Y el otro inútil, sin capacidad de desmentirle, sabiendo que cualquier cosa que diga le va a perjudicar. Quizá hasta se esté buscando cuello para la horca por 200 niños asesinados.
1 K 33
HeilHynkel #15 HeilHynkel
Preparando la retirada.

Ahora, habrá que ver si Irán deja de lanzar pepinos a los sionazis.  media
1 K 31
#21 yukatan
#15 espero que no....
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Poplíteo #11 Poplíteo
El que con niños se acuesta...
2 K 29
#17 cajadecartonmojada
#11 ...a presidente de EEUU llega
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Poplíteo #18 Poplíteo *
#17 no, no, en este caso el que se levanta de mierda hasta arriba es Hegseth, que pensó que si ofrecía obediencia y sumisión absoluta iba a salir bien parado, con esa cobardísima caldera de inmundicia que es su jefe.
1 K 22
#19 cajadecartonmojada
#18 Sí, vale, pero eso no quita que tengan como presidente a un pederasta.
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Poplíteo #20 Poplíteo *
#19 Yo no me quito de la cabeza el asunto. ¿qué mecanismo no prostituible debe articular un estado para quitar INSTANTÁNEAMENTE del poder a un pájaro así?

Tiene que haber alguno.

Sin contar el plomo, digo.
1 K 22
PauMarí #23 PauMarí
#20 el tío ha puesto acólitos suyos por todas partes, echado a quien no le reía las gracias, si miras un poco la hemeroteca verás que echo desde generales del Pentágono hasta funcionarios de todo nivel por tanto no se yo si muchas alternativas al plomo quedarán...
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Poplíteo #27 Poplíteo
#23 Si, si, y está amoldando la prensa y forzando la expulsión de críticos. Se está preparando joder los censos y federalizar las elecciones, y seguro que en su cabeza ve hasta posible dejar a su hijo en el cargo cuando él palme.

Yo creo que ese intento, en América, le garantiza el plomo.
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eltxoa #12 eltxoa *
Me lo creo. Por algo le llaman Secretary of War Crimes.
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Metabarón #13 Metabarón
“yo sólo soy el presidente de Estados Unidos...”
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Pointman #24 Pointman
Entonces ya podemos empezar a sospechar que la "excursión" con Irán no va demasiado bien. Que raro, con lo bien planificado que lo tenían todo... :shit:

PD: no puedo pasar que el gran lider naranja insistiese en llamar excursión a los ataques a Irán porque estaba confundiendose con la palabra incursión. :wall:
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#9 sliana
Secretario de guerra secretariando
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#28 malditopendejo
Le echarán la culpa....pero y los zapatos to wapos que se ha llevado?
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#22 Molain
De otra gente puedes pensar, “la noticia es inventada”, pero de esta panda de cretinos te puedes creer cualquier cosa.
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menéame