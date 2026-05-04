Las gafas de Meta habrían grabado vídeos en el aseo y en la cama: Zuckerberg despide a empleados que lo denunciaron

Más de 1.000 empleados en Kenia han sido despedidos después de la revelación de que los estaban haciendo ver vídeos privados. Los empleados habrían sido obligados a ver los vídeos grabados con las gafas para anotar su contenido y así ayudar al aprendizaje de la IA de Meta; sin embargo, algunos de estos vídeos eran muy íntimos, incluyendo algunos grabados en el aseo o en pleno acto sexual. Meta anunció que había decidido finalizar su relación con Sama (la empresa keniata subcontratada) por "no cumplir con sus estándares".