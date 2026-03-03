Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban envían videos “intimos” a los revisores de datos humanos (ING)

Un informe revela que videos captados por las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Smart Glasses son enviados a revisores humanos en Kenia, incluyendo contenido íntimo que debería excluirse. Estos denunciantes dicen sentirse incómodos al ver vídeos sexuales, visitas al baño y datos sensibles como números de tarjetas de crédito. No está claro si también se revisan grabaciones no activadas por el cliente. Meta remite a sus términos, considerados vagos, y ex empleados señalan fallos en los filtros automáticos.