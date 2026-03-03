Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban envían videos “intimos” a los revisores de datos humanos (ING)

Un informe revela que videos captados por las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Smart Glasses son enviados a revisores humanos en Kenia, incluyendo contenido íntimo que debería excluirse. Estos denunciantes dicen sentirse incómodos al ver vídeos sexuales, visitas al baño y datos sensibles como números de tarjetas de crédito. No está claro si también se revisan grabaciones no activadas por el cliente. Meta remite a sus términos, considerados vagos, y ex empleados señalan fallos en los filtros automáticos.
Se ve que habían jugado a los médicos antes con ellas
Pueblos del mundo, extinguíos, dejad que continúe la evolución.
AI = An Indian
LLM = Low-cost Labour in Mumbai
GPT = Gujarati Professional Typist
Lo que les pase a partir de ahí... pues se lo merecen por monguers.
Haced la prueba, hablad 10 minutos sobre una marca específica de champú, o de coches o de lo que sea y a ver cuanto tardáis en tener publicidad de las marcas y productos que habéis mencionado, ¿magia?, no, tecnología y privacidad (o falta de ella) de los datos.
Hablaba con compañeros de trabajo de velutinas. Al abrir la parte de noticias del móvil (chrome) la primera noticia que me salio era de velutinas.
Pero no me ha vuelto a pasar. Es un rollo pero siempre bloqueo cookies. Uso Fifrefox con ublock originay ghostery. . Y en todas las partes donde se puede restringir la privacidad lo hago (incluyendo algún bloqueo de aplicación)
Si aun con ublock y ghostery me sigue pidiendo cookies para acceder, o bien paso de la web, o la abro en sesión de incógnito.
Sé que se puede hacer más, pero no me ha vuelto a pasar lo de que me aparezca algo relacionado de lo que he hablado o buscado.
La regla Sex Seven... q no estás al día booomer.
Cualquier texto que les llegue podrían clasificarlo y usarlo. Cualquier documento "eyes only" o cualquier imagen que pase por tus ojos.
Solo deberías ponerte esas gafas en el momento exacto que les sacases partido y deberías apagarlas y guardarlas en una funda inmediatamente después.
Y asumir que en cualquier momento el sistema puede estar auditado o revisado por humanos, por alto que sea el grado de automatización.
Se dio a conocer porque alguno de esos operadores publico una foto que se había hecho con el robot aspirador , de una mujer sentada en el wc