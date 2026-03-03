edición general
Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban envían videos “intimos” a los revisores de datos humanos (ING)

Un informe revela que videos captados por las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Smart Glasses son enviados a revisores humanos en Kenia, incluyendo contenido íntimo que debería excluirse. Estos denunciantes dicen sentirse incómodos al ver vídeos sexuales, visitas al baño y datos sensibles como números de tarjetas de crédito. No está claro si también se revisan grabaciones no activadas por el cliente. Meta remite a sus términos, considerados vagos, y ex empleados señalan fallos en los filtros automáticos.

efectogamonal #1 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#22 tropezon *
#1 Pues decían que en los exámenes del MIR habían usado estas gafas para copiar.
Se ve que habían jugado a los médicos antes con ellas :troll:

#24 capitan.meneito
#22 mandas el vídeo para que te revisen el examen. No veo el problema.
woody_alien #7 woody_alien
Me compré unas gafas con cámara y conectada a la nube para pedirle sugerencias a la IA mientras me follaba a la novia y ahora resulta que eran un montón de keniatas pajeándose, no se podía saber.

Pueblos del mundo, extinguíos, dejad que continúe la evolución.
Gry #12 Gry
#7 Imaginate su sorpresa cuando la "IA" le empezó a dar consejos sin pedirlo con acento keniata. xD
chemari #29 chemari
#7 ya lo dicen los anglosajones

AI = An Indian
LLM = Low-cost Labour in Mumbai
GPT = Gujarati Professional Typist
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Hay que ser un gilipollas de dimensiones astronómicas para consumir este tipo de productos de mierda.

Lo que les pase a partir de ahí... pues se lo merecen por monguers.
antesdarle #15 antesdarle
#2 si si, pero dejártelas puestas mientras follas es de alcanzar unas cotas de gilipollismo nunca antes vistas
Golan_Trevize #17 Golan_Trevize
#15 Imagino que con la tecnología de las gafas, el pringao de turno fue capaz de encontrar el bujero donde meterla xD
#8 Piscardo_Morao
Os preocupáis por las balizas de los coches y resulta que las gafas de realidad virtual y los teléfonos móviles os espían más y mejor.

Haced la prueba, hablad 10 minutos sobre una marca específica de champú, o de coches o de lo que sea y a ver cuanto tardáis en tener publicidad de las marcas y productos que habéis mencionado, ¿magia?, no, tecnología y privacidad (o falta de ella) de los datos.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#8 hace años que se sabe.. ahora te das cuenta??
#13 Piscardo_Morao
#11 No, lo digo para los que se echan las manos a la cabeza por las balizas mientras hablan de cosas muy privadas con el movil encendido y escuchando todo lo que dicen
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#13 en eso solo puedo darte la razón.
#25 MADMax2
#8 Eso me pasó hace años, al principio de tener este móvil (o el anterior)? cuando aun no lo había acabado de configurar.
Hablaba con compañeros de trabajo de velutinas. Al abrir la parte de noticias del móvil (chrome) la primera noticia que me salio era de velutinas.

Pero no me ha vuelto a pasar. Es un rollo pero siempre bloqueo cookies. Uso Fifrefox con ublock originay ghostery. . Y en todas las partes donde se puede restringir la privacidad lo hago (incluyendo algún bloqueo de aplicación)
Si aun con ublock y ghostery me sigue pidiendo cookies para acceder, o bien paso de la web, o la abro en sesión de incógnito.
Sé que se puede hacer más, pero no me ha vuelto a pasar lo de que me aparezca algo relacionado de lo que he hablado o buscado.
#10 Feliberto
A ver si os creeis que las fotopollas que mandáis no se revisan tambien xD
Cantro #30 Cantro
#10 Que una oficina llena de kenyatas vea tu fotopolla debe ser un descojone épico. Para ellos
joffer #16 joffer
Tan bien hacen algo aún más terrible, enviar videos no íntimos
BastardWolf #3 BastardWolf *
Videos sexuales? Es que follan con las gafas puestas?
#27 Alcalino *
#4 MENEOS :troll:
jm22381 #5 jm22381
#3 La Regla 34 siempre acierta :troll:
DayOfTheTentacle #23 DayOfTheTentacle
#5 nah...

La regla Sex Seven... q no estás al día booomer.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 para versela xD
#20 MADMax2
#9 ahh, que son lentes de aumento ? :-D
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#20 realidad aumentada... pero nivel pornotube o más.
#19 MADMax2
#3 ¿tú eres de los de la luz apagada y bujero en el camisón?
ur_quan_master #31 ur_quan_master
#3 y con calcetines. Como lo oyes.
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
A ver, que se esperaban? No hay que ser muy listo como para no usar esas mierdas si vas a mirarte el rabo o la tarjeta de crédito, y lo mismo pa follar, salvo que te quieras grabar un vídeo POV (creo que ya habían productoras de porno que las usaban).
#14 PerritaPiloto
Aunque los filtros automáticos fuesen automáticos y estuviesen programados con la mejor fe del mundo es de ingenuos pensar que no cambiarán los términos para utilizar cualquier cosa.

Cualquier texto que les llegue podrían clasificarlo y usarlo. Cualquier documento "eyes only" o cualquier imagen que pase por tus ojos.

Solo deberías ponerte esas gafas en el momento exacto que les sacases partido y deberías apagarlas y guardarlas en una funda inmediatamente después.

Y asumir que en cualquier momento el sistema puede estar auditado o revisado por humanos, por alto que sea el grado de automatización.
#28 MADMax2
#14 las "rumbas" (u otra marca) con cámaras de para reconocimiento de objetos, etc, se supone que usaban una IA. Pero a esa IA había que entrenarla, y en realidad había un montón de personas revisando las imágenes.

Se dio a conocer porque alguno de esos operadores publico una foto que se había hecho con el robot aspirador , de una mujer sentada en el wc
vilgeits #26 vilgeits
A ver cuando llega al publico general.
