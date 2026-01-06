Un susurro para no decir nada. La voz de Europa no da para más

Cuando todavía faltan dos semanas para que Donald Trump cumpla su primer aniversario como 47.º presidente de EEUU, en las hemerotecas se acumulan las pruebas del vasallaje indisimulado que Europa está obligada a practicar en este nuevo mundo que venía cociéndose desde hace tiempo. Un mundo ante el cual decidió cerrar los ojos, convencida de que bastaba con seguir enarbolando valores y la razón democrática para que las cosas no ocurriesen.