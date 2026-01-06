edición general
Un susurro para no decir nada. La voz de Europa no da para más

Cuando todavía faltan dos semanas para que Donald Trump cumpla su primer aniversario como 47.º presidente de EEUU, en las hemerotecas se acumulan las pruebas del vasallaje indisimulado que Europa está obligada a practicar en este nuevo mundo que venía cociéndose desde hace tiempo. Un mundo ante el cual decidió cerrar los ojos, convencida de que bastaba con seguir enarbolando valores y la razón democrática para que las cosas no ocurriesen.

Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
Es lo que pasa cuando se pone a cargo de la UE a los niñatos pijos de la burguesia europea, colonizados por la ideología yankee hollywoodiense.
#3 unocualquierax
#2
Hace unos años leí a un politólogo que afirmaba que, tal como está estructurada la UE y cómo montaron su funcionamiento, siempre estará controlada por el PP europeo.
Cosmos1917 #5 Cosmos1917
#3 Tampoco se puede entender la UE actual sin el papel anticomunista del SPD alemán. La UE estaba configurada para que las dos alas de la burguesía europea se alternarse. Esto se esta empezando a romper y no significa que lo que venga sea precisamente mejor.
ipanies #6 ipanies
Décadas de gobierno del PP europeo solo podía hacernos más débiles e insignificantes. No es ninguna sorpresa.
#4 luckyy
Los neoliberales europeos!!! Basta de decir europa porque así no se define a los culpables
mmlv #7 mmlv
Que al frente de Francia esté un pelele encantado de chupar polla de Trump como es Macron es muy significativo de lo que es actualmente Europa.
