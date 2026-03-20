Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados

La PNL, que cuenta también con el apoyo de Compromís, pide al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar "con carácter urgente" un Real Decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de establecer que, a partir del siguiente curso escolar, la asignatura de religión confesional (ya sea católica o de otras confesiones) se imparta fuera del horario lectivo obligatorio