Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados

La PNL, que cuenta también con el apoyo de Compromís, pide al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar "con carácter urgente" un Real Decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de establecer que, a partir del siguiente curso escolar, la asignatura de religión confesional (ya sea católica o de otras confesiones) se imparta fuera del horario lectivo obligatorio
| etiquetas: religión , asignatura , sumar , laicismo
Que saquen sus sucias manos de los colegios, de los niños, y de las arcas públicas.
Que saquen sus sucias manos de los colegios, de los niños, y de las arcas públicas.
Política es todo... si me apuras... dime algo que... no sea política
Si te pones en ese plan... educar, es políticamente incorrecto...
Como para ponerte a tí de rector de todas las universidades
Ojo, no digo que no haya noticia pero por favor.
#1 si lees la noticia es lo que piden
www.meneame.net/story/no-firma-acuerdo-sino-estafa-pueblo
Quizás no. Lo que quiero decir es que no es como si lo hubiesen firmado hace un año o dos.
Y esto sin echarle morro. Seguramente puedan derogarlo por muy ilegal que sea y liego que se queje quien quiera.
Efectivamente es algo que está en el Concordato el incrustar religión en horario escolar, y para que no tumbasen esa decisión los tribunales habría que derogarlo.
Y aquí viene el problema gordo: es una ley de rango internacional, con el estado Vaticano, y para derogarla se necesita una mayoría amplísima en el parlamento, creo que de 2/3. Y no tiene ni tendrá en muchos años la izquierda tantos apoyos (y aunque los tuviese habría que ver lo que hace el PSOE, porque sus amos no le iban a dar permiso).
FUERA MAGUFADAS DE LA EDUCACIÓN, JODER! SIN EXCEPCIONES!
Menuda moderación sin sentido de esta gente!
También se podría debatir el cambiar las vacaciones de "semana santa", "pascua" y "navidad"; pero eso es más simplemente cambiarle el nombre como ya hizo la empresa activa más antigua del planeta en su momento, básicamente por motivos económicos y logísticos (la sociedad y la economía se han acostumbrado a esos periodos del año como festivos, pero no necesariamente deben tener connotaciones religiosas).
que antes eranreligiosos
Es tan sencillo como vincular el concierto a la prohibición de impartir clases de religión. Como se hace con la segregación por sexos.
Si no entiendes las diferentes religiones no entiendes el mundo y no se está explicando nada de esto en las aulas. También es importante enseñar las actuales, como la del espagueti que sirve para relativizar a las otras y poner en contexto que todas pueden ser ficción.
PD , no se empiezan guerras por la historia de la musica o de la sanidad pero de la religión sí
También te digo que si lo que quieres es que se sepa por qué empiezan las guerras, lo que habría que dar es historia de la economía. La religión suele ser la excusa para motivar a populacho.
Si no se explica en religión, se debería explicar en historia. Si no conocemos las barbaridades que han ocurrido y su porque, es más fácil que se repitan.