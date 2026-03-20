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Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados

Sumar propone en el Congreso prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados

La PNL, que cuenta también con el apoyo de Compromís, pide al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar "con carácter urgente" un Real Decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de establecer que, a partir del siguiente curso escolar, la asignatura de religión confesional (ya sea católica o de otras confesiones) se imparta fuera del horario lectivo obligatorio

| etiquetas: religión , asignatura , sumar , laicismo
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56 comentarios
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Comentarios destacados:              
#3 #1 Que lo hagan en sus parroquias... para eso las tienen, para adoctrinar a los suyos
Que saquen sus sucias manos de los colegios, de los niños, y de las arcas públicas.
Format_C #1 Format_C
Debería ser una actividad extraescolar
28 K 230
Edheo #3 Edheo
#1 Que lo hagan en sus parroquias... para eso las tienen, para adoctrinar a los suyos
Que saquen sus sucias manos de los colegios, de los niños, y de las arcas públicas.
34 K 243
El_Repartidor #47 El_Repartidor *
#3 La política también deberían sacarla de las escuela, hay muches haciendo política...
4 K -18
Edheo #48 Edheo
#47 Mande?
Política es todo... si me apuras... dime algo que... no sea política
Si te pones en ese plan... educar, es políticamente incorrecto...
Como para ponerte a tí de rector de todas las universidades
1 K 19
#55 usuarioeliminado
#3 Así es.
0 K 7
ACEC #6 ACEC
#1 No, no debería. Igual que no debería ser una actividad extraescolar la geografía terraplanista o la medicina homeopática.
13 K 108
ombresaco #11 ombresaco
#6 pero es un paso. Eliminarlo provocaría una reacción posiblemente contraproducente.
1 K 22
#32 txelin
#11 probemos, al menos no se financiará su adoctrinamiento con dinero público
1 K 16
ombresaco #41 ombresaco
#32 durante unos años... encabronaría a mucha gente, y lo mismo la reacción es aumentar la presencia religiosa
0 K 12
ACEC #33 ACEC
#11 ¿cual? ¿que el PP se pusiera a insultar al gobierno por su decisión? ¿que abogados cristianos iniciara demandas sin base? ¿que padres extremistas metieran a sus criaturas en colegios privados del Opus? Creo que no es nada que ya esté pasando.
2 K 27
ombresaco #42 ombresaco
#33 que cuando ganaran partidos confesionales cambiaran el modelo, aumentaran las horas de religión, y que la hicieran obligatoria, por ejemplo
0 K 12
#8 metalico_zgz
#1 No en un colegio público. O se hace algo así como Historia de las religiones y su relación con la cultura y tradición actual, siempre que sea una clase donde no se esté animando a creer una u otra cosa, o no se hace nada.
1 K 13
#12 Tronchador.
#1 En otra ubicación distinta de la escuela.
1 K 18
perrico #13 perrico
#1 Debería ser una actividad que se haga en su iglesia/mezquita/sinagoga/templo satánico.
6 K 67
Cuñado #16 Cuñado
#1 Ningún colegio debería poder promover actividades de proselitismo religioso o político dirigidas a menores de edad. Ni en horario lectivo ni fuera de él.
6 K 51
nemesisreptante #22 nemesisreptante *
Bulo como una catedral, pero si solo hay que leer la noticia para ver qué el titular es mentira. Solo como está redactado da asco.

Ojo, no digo que no haya noticia pero por favor.

#1 si lees la noticia es lo que piden
1 K 23
sillycon #52 sillycon
#1 debería ser parte de la asignatura de ciencias sociales, en forma de historia de las religiones, sin ninguna intención proselitista.
0 K 9
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Bastaría derogar los preconstitucionales acuerdos con la santa sede y este problema quedaría resuelto junto con muchos otros.

www.meneame.net/story/no-firma-acuerdo-sino-estafa-pueblo
16 K 140
innerfocus #10 innerfocus
#2 De primeras que aplaudiría la iniciativa pero el tema es que no es sencillo derogar un acuerdo, al final es un contrato y si lo rompes tendrás que "pagar" por no mantener el acuerdo, que igual salimos ganando aún así, pero no es un tema sencillo por lo que tampoco tiene una solución sencilla.
0 K 6
verocla #15 verocla
#10 A la larga saldría mas barato
2 K 21
innerfocus #18 innerfocus
#15 Posiblemente, pero implica tener que trabajar mucho a los políticos (cosas que no les gusta hacer demasiado y que para estás cosas les pagamos) y depende quién lo haga barrera para su lado en vez de para el del ciudadano que representan.
1 K 14
llorencs #21 llorencs
#10 No tanto, se puede hacer. Las consecuencias no serían muy grandes.
1 K 13
trivi #37 trivi
#10 en un contrato suele haber contrapartidas, aquí solo se beneficia una parte
1 K 10
#45 Onaj
#10 Un acuerdo de hace medio siglo seguramente se pueda derogar de varias formas

Quizás no. Lo que quiero decir es que no es como si lo hubiesen firmado hace un año o dos.

Y esto sin echarle morro. Seguramente puedan derogarlo por muy ilegal que sea y liego que se queje quien quiera.
0 K 13
#19 abogado_del_diablo
#2 Me suena a autobombo de la Yoli.
Efectivamente es algo que está en el Concordato el incrustar religión en horario escolar, y para que no tumbasen esa decisión los tribunales habría que derogarlo.
Y aquí viene el problema gordo: es una ley de rango internacional, con el estado Vaticano, y para derogarla se necesita una mayoría amplísima en el parlamento, creo que de 2/3. Y no tiene ni tendrá en muchos años la izquierda tantos apoyos (y aunque los tuviese habría que ver lo que hace el PSOE, porque sus amos no le iban a dar permiso).
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Romfitay #28 Romfitay
#2 Seguro que el PSOE se pone a ello cuando gane las elecciones.
0 K 11
calde #4 calde
Hay que prohibir cualquier acto o símbolo religioso en cualquier ámbito de la educación reglada y a cualquier nivel!

FUERA MAGUFADAS DE LA EDUCACIÓN, JODER! SIN EXCEPCIONES!

Menuda moderación sin sentido de esta gente! :palm:
10 K 87
ombresaco #14 ombresaco *
#4 Pues entonces no habría avances en la educación, o casi ni enseñanza reglada. En teoría la psicopedagogía queda muy bien, pero la realidad es que nadie hace experimentos serios de cómo afrontar la enseñanza. Por un lado es lógico, nadie quiere que sus hijos formen parte de un experimento, y entonces se cambian los planes educativos y los métodos de enseñanza sin análisis, sin revisión por pares... todo estudios teóricos y lamentablemente ideologizados. Ningún plan de estudios dura suficiente…   » ver todo el comentario
0 K 12
calde #34 calde
#14 no entiendes la palabra magufada
1 K 28
ombresaco #38 ombresaco
#34 sí, pero creo que es una pendiente resbaladiza, y si nos ponemos puristas, hay muy poco realmente confirmado
0 K 12
javierchiclana #7 javierchiclana *
El adoctrinamiento anticientífico es abuso infantil... el Estado nos hace cómplices. :ffu:
3 K 52
#27 Mikeien
Buff, no lo veran nuestros ojos, seremos psoizados de nuevo, pero ojalá.
2 K 37
correcorrecorre #31 correcorrecorre
Abro melón: ¿Dejamos de servir comida halal en Ceuta y Melilla para los niños musulmanes? Eso también se podría considerar adoctrinamiento. ¿Y el tema del velo?... Ojito que esto lleva muchas connotaciones.
3 K 32
Andreham #46 Andreham
#31 Por supuesto, pero a la vez (ni siquiera después) de eliminar las clases de religión de las aulas.

También se podría debatir el cambiar las vacaciones de "semana santa", "pascua" y "navidad"; pero eso es más simplemente cambiarle el nombre como ya hizo la empresa activa más antigua del planeta en su momento, básicamente por motivos económicos y logísticos (la sociedad y la economía se han acostumbrado a esos periodos del año como festivos, pero no necesariamente deben tener connotaciones religiosas).
0 K 8
#9 utópicotipico
Muchos concertados son colegios que antes eran religiosos, no es una medida fácil, lo que si debería ser al 100% es prohibir la religión en los públicos
1 K 25
Cuñado #17 Cuñado
#9 Muchos concertados son colegios que antes eran religiosos

Es tan sencillo como vincular el concierto a la prohibición de impartir clases de religión. Como se hace con la segregación por sexos.
8 K 85
ACEC #5 ACEC
"No están muy católicos en Sumar" :troll:
1 K 22
Javi_Pina #39 Javi_Pina *
#36 por la importancia que tiene la religión en la actualidad y las decisiones que se toman basadas en ella, vease guerra sionista "porque su libro sagrado les dice que tienen derecho". Vease el ataque a Iran y los futuros ataques terroristas que con seguridad recibirá EEUU por el yihad, ya que leventaron la bandera de la venganza.

Si no entiendes las diferentes religiones no entiendes el mundo y no se está explicando nada de esto en las aulas. También es importante enseñar las actuales, como la del espagueti que sirve para relativizar a las otras y poner en contexto que todas pueden ser ficción.

PD , no se empiezan guerras por la historia de la musica o de la sanidad pero de la religión sí
1 K 21
ACEC #49 ACEC *
#39 Ah bueno, si se mete el pastafarismo en el temario quizás cambien mi criterio :-)

También te digo que si lo que quieres es que se sepa por qué empiezan las guerras, lo que habría que dar es historia de la economía. La religión suele ser la excusa para motivar a populacho.
0 K 11
Mediorco #51 Mediorco
Vaya basura de artículo. Es tendencioso a más no poder.
0 K 18
Mediorco #40 Mediorco
No caerá esa breva.
0 K 18
Javi_Pina #20 Javi_Pina *
En un estado aconfesional lo que no se puede hacer es dar Cristianismo que es lo que se da ahora, otra cosa es que se diera historia de la religión enseñando TODAS desdd las primeras paganas a la del espagueti volador. Entender las religiones te ayuda a entender el mundo actual, centrarse en el cristianismo no vale mas que para polarizar.
1 K 14
ACEC #36 ACEC *
#20 ¿y por qué hay ni siquiera que dar historia de la religión? Eso debería ser un tema dentro de la asignatura de historia. ¿por qué no historia de la educación, historia de la ciencia, historia del arte o historia de la medicina?
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silvano.jorge #23 silvano.jorge
Los del confidencial son la hostia, en el titular dicen prohibir, que queda muy efectista, y luego en la entradilla ya hablan de sacarlas del horario lectivo.
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MoñecoTeDrapo #29 MoñecoTeDrapo
El titular se pasa de frenada (o, mas bien, de aceleración), porque la proposición no es prohibir las clases de religión
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sylar75 #30 sylar75
¡Qué barbaridad! Si alejas a los niños de los sacerdotes, estos van a tener que aprender a relacionarse con adultos. Y lo mismo abusan de ellos.
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JosAndres #54 JosAndres
Bueno, pues ya tenemos nueva zanahoria para los próximos días. Ahora todo el mundo a seguirla.
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#24 F.c.r
Dios, qué alegría !!!
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geletee #53 geletee
Podían haberlo propuesto desde que llegaron al gobierno, y no ahora que han caído en la irrelevancia política
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Democrito #26 Democrito
Los partidos grandes sólo piensan en qué votantes podrían perder por posicionarse en este tema. Pero hay que aprovechar ahora que los católicos son minoría, y antes de que haya un partido musulmán con peso (que lo habrá antes o después).
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#50 Tecar
Mucho me temo que no saben donde se meten.
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Mathrim #56 Mathrim
Fuera la religión de la educación, ya!
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Nokith #44 Nokith
Pederastas fuera de nuestras escuelas.
0 K 7
#35 Megustaelgris
Es como leer un titular de “se acerca la cura del cáncer”. Un bien común que parece que en algún momento se debería dar pero NO.
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#25 la90z
No es lo mismo religión que cristianismo. Tener una cultura general sobre las religiones en el mundo permite entender el mundo actual y la historia.

Si no se explica en religión, se debería explicar en historia. Si no conocemos las barbaridades que han ocurrido y su porque, es más fácil que se repitan.
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Mediorco #43 Mediorco *
#25 Eso se puede explicar en historia. Para cuentos al templo.
1 K 28

menéame