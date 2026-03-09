El ridículo de una conocida influencer en el Festival de Málaga

Ona Gonfaus no es capaz de recomendar una película, y cuando lo hace recurre a una de 2023. En los últimos días se había extendido un debate en las redes sociales: la presencia deinfluencers de todo tipo en eventos como la gala de los Premios Goya. No son pocas las personas que opinan que no pintan nada en este tipo de actos del cine español, porque la mayoría únicamente acuden para lucir las marcas que les pagan y hacerse promoción a sí mismos, sin aportar nada a la difusión de lo puramente cinematográfico.
| etiquetas: creadores contenidos , influencers , cine , ona gonfaus , festival , malaga
www.elliberal.cat/2026/03/10/ona-gonfaus-responde-a-la-polemica-del-fe
Las calles se asfaltan con dinero público por lo tanto según tu premisa los trabajadores que asfaltan las calles viven también del trabajo de los demás, todo el mundo del cine vive de una u otra forma de su trabajo, incluso muchos también de esa publicidad que le niegas a ellos pero defiendes en una influencia.
Por cierto, tienes la misma habilidad que la chica esta en hacer el ridículo por MNM
es digna de un programa de humor, south park o similar
Tócate los cojones, su trabajo es estar de vacaciones continuas, normal que se lo tome en serio.
(Yolanda Ramos - """"actriz"""")
Si queréis criticar a alguien criticar a la gala que es lo que los invita, porque los espónsores se lo exigen a la gala, quieren a estos influencers en las galas, porque luego postean en sus redes y eso llega a millones de personas.
Si no hay influencers, pues hay menos espónsores, y la gala pues puede hacerse como siempre se ha hecho, pero es menos gala.
La realidad es… » ver todo el comentario