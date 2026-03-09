edición general
25 meneos
196 clics
El ridículo de una conocida influencer en el Festival de Málaga

El ridículo de una conocida influencer en el Festival de Málaga

Ona Gonfaus no es capaz de recomendar una película, y cuando lo hace recurre a una de 2023. En los últimos días se había extendido un debate en las redes sociales: la presencia deinfluencers de todo tipo en eventos como la gala de los Premios Goya. No son pocas las personas que opinan que no pintan nada en este tipo de actos del cine español, porque la mayoría únicamente acuden para lucir las marcas que les pagan y hacerse promoción a sí mismos, sin aportar nada a la difusión de lo puramente cinematográfico.

| etiquetas: creadores contenidos , influencers , cine , ona gonfaus , festival , malaga
21 4 1 K 444 chorradas
21 comentarios
21 4 1 K 444 chorradas
Comentarios destacados:        
Pacofrutos #2 Pacofrutos
Ona Gonfaus, que cuenta con 569.000 seguidores en su cuenta de Instagram, que dedica a "lifestyle, beauty, fashion & travel", así en inglés, para que la entiendan sus followers de Wisconsin. Desfilaba por la alfombra roja del Festival de Málaga, muy elegante ella, cuando una reportera le pidió que recomendara una película, ya que se trata de un festival de cine: "Pues..., no sé ahora..., una peli..., ¿qué rollo?", respondió, demostrando que ni siquiera se había molestado en dedicar un par de minutos a informarse sobre el evento al que había sido invitada.
www.elliberal.cat/2026/03/10/ona-gonfaus-responde-a-la-polemica-del-fe  media
6 K 94
Dene #14 Dene
#2 bueno, al menos no dijo "La paz mundial"
0 K 12
#21 cybermouse
#14 o Acorazado Potenkim xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 7
elgranpilaf #15 elgranpilaf
#2 Muy guapa la chiquilla
0 K 11
Kantinero #8 Kantinero *
#_3 NO como los académicos del cine que viven del trabajo de los demás (vía subvenciones que salen de tus impuestos, de tu trabajo). lo dicho
Las calles se asfaltan con dinero público por lo tanto según tu premisa los trabajadores que asfaltan las calles viven también del trabajo de los demás, todo el mundo del cine vive de una u otra forma de su trabajo, incluso muchos también de esa publicidad que le niegas a ellos pero defiendes en una influencia.
Por cierto, tienes la misma habilidad que la chica esta en hacer el ridículo por MNM
6 K 68
jonolulu #1 jonolulu
No es que no pinten nada, es que son parásitos
4 K 59
#20 cybermouse
#1 La culpa de los organizadores por invitarlas, coño. Si desfila por la alfombra roja es porque alguienleha hechado una mano
0 K 7
#4 marcotolo
la cara pan que pone al hacer funcionar la neurona
es digna de un programa de humor, south park o similar
xD xD xD xD
2 K 43
angeloso #9 angeloso
y cerrar su comunicado recalcando que se toma su trabajo “muy en serio”.

Tócate los cojones, su trabajo es estar de vacaciones continuas, normal que se lo tome en serio.
3 K 41
Chinchorro #11 Chinchorro
Ser gilipollas y que te paguen por ello.
2 K 32
Pacofrutos #5 Pacofrutos
«Gracias a quienes nos defendían. No solo a mí, a todos mis compañeros que no hemos ido a comer jamón a los Goya» .
(Yolanda Ramos - """"actriz"""")
1 K 26
kumo #16 kumo
#5 Yolanda Ramos tuvo que hacer esas declaraciones para aclarar que no era tanto que invitasen a influencers como que no invitasen a gente del cine. Muchos de esos influencers hacen que haya peña que vea los Goya. Que cada vez tiene menos tirón, visibilidad y relevancia.
0 K 8
have_a_nice_day #17 have_a_nice_day
#16 ¿Estás seguro de eso? Al menos en datos de audiencia tiene más share cada año
0 K 10
nopolar #12 nopolar
Pronto regaremos los cultivos con bebidas isotónicas, porque tienen electrolitos.
:palm:
2 K 24
josde #19 josde
Ser gilipija ahora resulta que es ser influencer
0 K 20
Pacofrutos #6 Pacofrutos
Críticas a los influencers en el cine (2026): Recientemente, Coixet ha criticado la presencia de influencers en festivales de cine, afirmando que "no somos más bobos porque no entrenamos".
0 K 19
Rogue #7 Rogue
Ya dije hace tiempo, que esto solo lo arreglaba una buena tormenta solar tipo X
0 K 16
Battlestar #13 Battlestar
A ver, esta gente son anuncios ambulantes, les pagan por lucir un vestido, un peinado, unos accesorios y pasearlos por ahí.

Si queréis criticar a alguien criticar a la gala que es lo que los invita, porque los espónsores se lo exigen a la gala, quieren a estos influencers en las galas, porque luego postean en sus redes y eso llega a millones de personas.

Si no hay influencers, pues hay menos espónsores, y la gala pues puede hacerse como siempre se ha hecho, pero es menos gala.
La realidad es…   » ver todo el comentario
0 K 12
#18 elyari
#13 La comparación que has hecho no tiene sentido alguno, un bedel con una persona que se paseará por la alfombrita junto con actores, directores, guionistas, etc, etc. Al de mantenimiento no se le exige que conozca de cine, solo tiene que hacer su trabajo y saber de electricidad, fontanería, luces, etc, etc, no le pondrán un micrófono delante preguntando sobre la última de Almodóvar. Pero a la influencer si que le preguntarán. Idiocracia en estado puro, estoy aquí por mi cara bonita pero en…   » ver todo el comentario
1 K 16
#10 androcles
Por lo menos estas galas van por invitación. En la Copa del Rey de baloncesto quitan asientos a la venta para llevar influencers a hacer vídeos de "huy qué alta es esta gente".
0 K 9
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
hay un gran clasismo de todo ese artisteo subvencionado en menospreciar a los influencers a los que ellos mismos (la academia la forman este artisteo) invitan. el problema no es de quien acude, sino de quien invita (con el conocimiento y acuerdo de todos esos académicos del cine, artistas). dan mucho asco porque los influencers viven de la publicidad que hacen en redes, es decir, de su trabajo, y NO como los académicos del cine que viven del trabajo de los demás (vía subvenciones que salen de tus impuestos, de tu trabajo). lo dicho. vivan los influencers. y que se miren a sí mismos esos artistas de por qué dejan de verse sus pelis y sus demás historias y tienen que recurrir a influencers para ganar visibilidad
11 K -46

menéame