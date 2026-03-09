El ridículo de una conocida influencer en el Festival de Málaga

Ona Gonfaus no es capaz de recomendar una película, y cuando lo hace recurre a una de 2023. En los últimos días se había extendido un debate en las redes sociales: la presencia deinfluencers de todo tipo en eventos como la gala de los Premios Goya. No son pocas las personas que opinan que no pintan nada en este tipo de actos del cine español, porque la mayoría únicamente acuden para lucir las marcas que les pagan y hacerse promoción a sí mismos, sin aportar nada a la difusión de lo puramente cinematográfico.