edición general
138 meneos
331 clics
Arabia Saudí bate récords de ejecuciones con más de 1.130 personas decapitadas en cinco años

Arabia Saudí bate récords de ejecuciones con más de 1.130 personas decapitadas en cinco años

Pedro Sánchez se solidariza con el príncipe Mohamed bin Salman por las represalias iraníes contra bases de EE.UU en suelo saudí, mientras la tiranía wahabí acumula 356 ejecuciones solo en 2025 y occidente guarda silencio.

| etiquetas: arabia saudí , derechos humanos
75 63 2 K 438 actualidad
44 comentarios
75 63 2 K 438 actualidad
Comentarios destacados:          
Ze7eN #2 Ze7eN
¿Alguno de los que defienden la democratización de Irán a base de bombas y el asesinato de niños y civiles en nombre del feminismo sabe explicarme porque no se aplica el mismo baremo con Arabía Saudí? :troll:
29 K 309
#5 DatosOMientes
#2 Porque ellos le venden el petróleo a los buenos.
7 K 93
#7 veratus_62d669b4227f8
#2 Ni saben ni les importa porque se deben a los atacantes y justificarán cualquier cosa que estos hagan.
4 K 62
makinavaja #10 makinavaja
#2 Porque EEUU aplica el principio de "Son unos hijos de puta, pero son NUESTROS hijos de puta....".... que es lo que importa.... :-D :-D :-D
4 K 63
woody_alien #11 woody_alien
#2 Yo no defiendo nada pero te lo explico sin palabras ...  media
4 K 60
Apotropeo #12 Apotropeo
#11 Hay que poner el petroleo pero no es lo único, también hay que poner el culo.
2 K 43
#44 varios
#11 En Arabia Saudí también hay petróleo, también podrían justificar la invasión de Arabia Saudí para "democratizarlo".
0 K 9
#13 amusgada
#2 porque te hasen un Khasoggi en una embajada
1 K 29
Aokromes #14 Aokromes
#2 por que es una dictadura que hace caso al amo :troll:
0 K 10
#17 uvi
#2 Si en el 11S, 15 de los 19 terroristas provenían de Arabia Saudí, 2 de Emiratos Árabes, 1 de Egipto y 1 de Libano....y atacaron Afganistan e Irak.
9 K 96
Ze7eN #18 Ze7eN
#17 De hecho, es gracioso que muchos memes de fachas estadounidenses y españoles están justificando el ataque a Irán con frases como "No olvidemos" e imágenes de las torres gemelas. Dónde no hay...
4 K 49
#25 gyllega
#17 basicamente porque Arabia Saudi ha "subcontratado" todo el tema del terrorismo, solo ponen la pasta mientras viven la vida.
0 K 6
kumo #43 kumo
#17 Simplificando, lo de Irak no tenía sentido, pero recuerda que en Afghanistan se estaba escondiendo al-qaeda y es donde pillaron a Bin-laden.
0 K 8
neiviMuubs #20 neiviMuubs *
#2 estos son los buenos, los que junto a Qatar le dan regalitos caros al trumpo...

... y tonterias irrelevantes como que el yerno de Trump lidere un fondo en conjunto con el príncipe saudí, que se fundió 55mil millones en comprar el gigante de videjuegos Electronic Arts ahora en manos de esta gente.
2 K 30
suppiluliuma #24 suppiluliuma *
#2 ¿Alguno de los que defienden la destrucción de la nación ucraniana por el Batallón Azov sabe explicarme porque no se aplica el mismo baremo con Irán por sus alegres ayatolás masacradores de manifestantes? :troll:
0 K 10
Ze7eN #35 Ze7eN
#24 A lo mejor se me escapa algo de contexto para entender tu comentario, pero sin defender yo "la destrucción de la nación ucraniana" que comentas, y ya que me replicas a mi, creo que intentas comparar cosas que no tienen nada que ver y por forzar has acabado creando un sinsentido. La Brigada Azov es ucraniana, no destruyen la nación ucraniana, hasta dónde yo se hacen lo contrario (presuntamente), ¿no?
0 K 20
#41 Onaj *
#2 ¿Alguno de los que defienden que mejoremos las relaciones con China cuando es el país que más ejecuciones realiza al año sabe explicarme por qué no aplica el mismo baremo que con Arabia Saudí, Irán o cualquier otro?

Fuentes
China, el mayor verdugo del mundo
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/china-y-la-pe
China bate récords abatiendo vidas
worldcoalition.org/es/document/republica-popular-china-la-pena-de-muer


A ser hipócrita juegan todos.
0 K 14
ElBeaver #42 ElBeaver
#2 ¿Cuál es ese baremo? A mí todos los regímenes de esos países me generan un profundo asco. Por lo menos Europa está dando pasos importantes para dejar de depender de ellos en cuanto a energía, y quizás con eso terminen yéndose todos al carajo.
0 K 7
javibaz #3 javibaz
Estados Unidos e Israel han ejecutado a más gente en una semana que estos aficionados.
16 K 183
Cehona #8 Cehona
#3 Justo  media
9 K 115
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 faltan niños, supongo que van en el ala que hay más espacio
4 K 60
Aokromes #15 Aokromes
#3 y sin juicio previo! para que saturar los juzgados!
1 K 21
Andreham #1 Andreham
Buas, ¿entonces les vamos a prohibir comprar media Marbella?
9 K 94
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 quien les va a enseñar a jugar al tenis ahora?
3 K 46
Chinchorro #16 Chinchorro
¡Vamos, Rafa!

:troll:
3 K 53
#19 pirat
#16 Los valores del deporte...
0 K 9
Chinchorro #21 Chinchorro
#19 Valores económicos :troll:
0 K 12
tetepepe #4 tetepepe
Tranquilos, ahora irá EEUU y evitará las decapitaciones sustituyéndolas por desmembramientos por explosión.
2 K 46
Savatage51 #32 Savatage51
#4 a 10.000 dolares por explosión. Venga, que me las quitan de las manos.
0 K 7
tetepepe #37 tetepepe
#32 Piensa en esos sufridos emprendedores que fabrican las bombas, necesitan clientes que las usen, tienen que ganar dinero para que sus empresas subsistan y pagar las nóminas a final de mes.
0 K 7
#22 jjmf
En Venezuela en diez años mataron a 9465 personas.

www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9

Me parece mal en ambos casos pero diariosocialista.net ha dicho algo alguna vez de Venezuela?
3 K 39
Joice #26 Joice
Verdugo en Arabia Saudí. Trabajo de lunes a jueves. Una decapitación por día. Seguro dental incluido y pocas probabilidades de que te quite el curro una IA. Es para planteárselo.
2 K 20
#38 DotorMaster
#26 como en el verdugo de Berlanga
0 K 11
#28 Tunguska08Chelyabinsk13
Me llaman la bienquedááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 K 14
nacholag #30 nacholag
news.un.org/es/story/2026/01/1541032

Es que en USA no se quedan mancos.
0 K 12
#29 javi618
¿Y a cuántos civiles se ha cargado Irán estos últimos cinco años? Es para comparar...

Y ojo, que son todos una panda de hijos de puta, su desprecio por la vida humana les define.
0 K 10
mainaberd #39 mainaberd
#29 El tema es que no hay que comparar. Hay que tener unos principios.
0 K 11
#31 daniMate
Mientras cobren su petróleo en dolares pueden hacer lo que quieran.
0 K 9
Spirito #36 Spirito
Baia, baia, baia como está Venezuela. :popcorn:
0 K 9
anv #33 anv
Los que suspiran por los tiempos de Franco supongo que estarán encantados con esto...
0 K 7
Savatage51 #27 Savatage51
El mundo en que vivimos es un poco mierder!
0 K 7
Mathrim #40 Mathrim
Y a estos por que no se les democratiza?
0 K 7
cazajuegos #34 cazajuegos
"Entre el 35% y el 69% de las ejecuciones en estos dos últimos años corresponden a delitos de drogas no letales, incluyendo posesión y tráfico de cannabis o hachís."
Combatir la droga nunca ha sido fácil. Aquí lo hacen a lo bruto. En lugar de usar su dinero para reinsertar delincuentes, se los cepillan.
0 K 6
#23 jmav
No veo que tiende la mano.

Dicho esto, la pena de muerte en China, EEUU, Arabia Saudí, etc. hay que eliminarla.
0 K 6

menéame