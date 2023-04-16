Arabia Saudí bate récords de ejecuciones con más de 1.130 personas decapitadas en cinco años

Pedro Sánchez se solidariza con el príncipe Mohamed bin Salman por las represalias iraníes contra bases de EE.UU en suelo saudí, mientras la tiranía wahabí acumula 356 ejecuciones solo en 2025 y occidente guarda silencio.
| etiquetas: arabia saudí , derechos humanos
... y tonterias irrelevantes como que el yerno de Trump lidere un fondo en conjunto con el príncipe saudí, que se fundió 55mil millones en comprar el gigante de videjuegos Electronic Arts ahora en manos de esta gente.
Fuentes
China, el mayor verdugo del mundo
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/china-y-la-pe
China bate récords abatiendo vidas
worldcoalition.org/es/document/republica-popular-china-la-pena-de-muer
A ser hipócrita juegan todos.
www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/las-fuerzas-de-maduro-mataron-a-9
Me parece mal en ambos casos pero diariosocialista.net ha dicho algo alguna vez de Venezuela?
Es que en USA no se quedan mancos.
Y ojo, que son todos una panda de hijos de puta, su desprecio por la vida humana les define.
Combatir la droga nunca ha sido fácil. Aquí lo hacen a lo bruto. En lugar de usar su dinero para reinsertar delincuentes, se los cepillan.
Dicho esto, la pena de muerte en China, EEUU, Arabia Saudí, etc. hay que eliminarla.