Dime en qué lugar trabaja y dónde está su audiencia y te diré cómo tiene que tributar un 'youtuber'

El caso de los creadores de contenido digital evidencia los límites de un sistema fiscal construido sobre categorías del siglo XX Para entender dónde deben tributar los youtubers, hay que preguntarse dónde se realiza la actividad artística y dónde se encuentra su audiencia

Andreham #2 Andreham
Yo soy español, pago impuestos en España, y tributo en España; como mi empresa.

Mi empresa vende en toda Europa y tengo números de IVA en los principales países de Europa, además pago a través de OSS que básicamente es "paga en España el IVA y ya lo distribuimos a quien toque". Esto hace que me tire un año sin "recuperar" IVA y luego me vengan devoluciones de IVA de la hostia a final de año, por cierto.

¿Por qué un youtuber iba a ser diferente? ¿Es que hace contenido para Andorra exclusivamente?
#4 encurtido
#2 El artículo mezcla cosas, algunas razonables como que si te pasas el año haciendo eventos/anuncios en un país se podría tener en cuenta para esta "nueva fiscalidad" (que ni existe).

Y otras no tienen el menor recorrido cuando hablan de audiencias. A ellos les paga youtube o twitch, empresas americanas supongo que a través de Irlanda. Ya sé que si la audiencia fuera mayoritariamente española induce a desear meterles mano fiscalmente, pero no va a pasar.
freeclimb #6 freeclimb
#4 Youtube no paga prácticamente nada, son las marcas que hay detrás..
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#2 "tengo números de IVA en los principales países de Europa,". No, tendrás uno para todos los países de la UE al darte de alta en el ROI como operador intracomunitario, que de hecho es el mismo CIF que en España pero añadiéndole ES al principio.
freeclimb #3 freeclimb
"Influratas" compradas por las grandes multinacionales, es lo que son.
freeclimb #1 freeclimb *
El artículo que lo cambia todo

El convenio entre España y Andorra establece, en su artículo 16, que los artistas y deportistas pueden ser gravados por el país donde ejercen su actividad, aunque sean residentes fiscales en otro Estado. Eso significa que si un creador de contenido es residente en Andorra pero ejerce su actividad artística en España, España puede gravar las rentas generadas en este territorio.

Este punto desmonta parcialmente la percepción de que trasladarse a Andorra implica automáticamente “dejar de tener que pagar impuestos en España”.
Battlestar #8 Battlestar
#1 Pero si está en Andorra, y su audiencia está casi toda en Latinoamérica, no tiene sentido que tribute en España.

A mi me suena a sueño húmedo de hacienda, más que ajustarse a la razonabilidad de realidad de la generación de ingresos.

Por que a mi eso de que si está en Andorra, si la pasta la genera en España tribute en España, pues oye, me suena al menos razonable plantear que deberían tributar en España. Lo encuentro justo y tiene sentido.

Pero es que en la mayoría de casos, la audiencia, el groso de los ingresos lo generan por su difusión en países latinos, entonces en todo caso debería ser cuestión de plantearse si deberían tributar allí, no si deberían tributar en España
Mikhail #10 Mikhail
#8 O en ambos. Sería muy sencillo que las plataformas ofrezcan a las haciendas de todos los estados la información relativa a en qué país se generan las visitas y la cantidad a tributar.
ombresaco #11 ombresaco
#8 te falta que youtube es una empresa de EEUU (supongo que habrá un youtube-españa para poder pagar). Creo que es un problema sin solución óptima, y que cualquier solución tendrá algún inconveniente.
#9 Ominous
Cuando Rubius haga un bolo en España lo declarará en España. En youtube qué va a presentar, facturas para cada espectador o como queréis? Si viven en Andorra tributan en Andorra. Punto.
Mikhail #12 Mikhail
#9 Creo que ahí, no va punto, ya que hay mucho de lo que debatir. :roll:
BlackDog #7 BlackDog
Pues precisamente el Rubius, creo que tiene mas audiencia de Latinoamérica que de España, por otro lado, los youtubers no son artistas que ejercen su actividad en España, lo hacen en Andorra, desde su casa...
