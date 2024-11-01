Dime en qué lugar trabaja y dónde está su audiencia y te diré cómo tiene que tributar un 'youtuber'

El caso de los creadores de contenido digital evidencia los límites de un sistema fiscal construido sobre categorías del siglo XX Para entender dónde deben tributar los youtubers, hay que preguntarse dónde se realiza la actividad artística y dónde se encuentra su audiencia
Mi empresa vende en toda Europa y tengo números de IVA en los principales países de Europa, además pago a través de OSS que básicamente es "paga en España el IVA y ya lo distribuimos a quien toque". Esto hace que me tire un año sin "recuperar" IVA y luego me vengan devoluciones de IVA de la hostia a final de año, por cierto.
¿Por qué un youtuber iba a ser diferente? ¿Es que hace contenido para Andorra exclusivamente?
Y otras no tienen el menor recorrido cuando hablan de audiencias. A ellos les paga youtube o twitch, empresas americanas supongo que a través de Irlanda. Ya sé que si la audiencia fuera mayoritariamente española induce a desear meterles mano fiscalmente, pero no va a pasar.
El convenio entre España y Andorra establece, en su artículo 16, que los artistas y deportistas pueden ser gravados por el país donde ejercen su actividad, aunque sean residentes fiscales en otro Estado. Eso significa que si un creador de contenido es residente en Andorra pero ejerce su actividad artística en España, España puede gravar las rentas generadas en este territorio.
Este punto desmonta parcialmente la percepción de que trasladarse a Andorra implica automáticamente “dejar de tener que pagar impuestos en España”.
A mi me suena a sueño húmedo de hacienda, más que ajustarse a la razonabilidad de realidad de la generación de ingresos.
Por que a mi eso de que si está en Andorra, si la pasta la genera en España tribute en España, pues oye, me suena al menos razonable plantear que deberían tributar en España. Lo encuentro justo y tiene sentido.
Pero es que en la mayoría de casos, la audiencia, el groso de los ingresos lo generan por su difusión en países latinos, entonces en todo caso debería ser cuestión de plantearse si deberían tributar allí, no si deberían tributar en España