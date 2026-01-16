edición general
Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”

Testimonios que reflejan una sensación de asfixia económica en la que la vivienda aparece como eje central, pero no como única preocupación. El mensaje no apunta solo al alquiler, sino a una percepción general de encarecimiento que desborda lo estrictamente habitacional y se cuela en los gestos más pequeños del día a día: “imposible seguir viviendo con los precios y los sueldos de miseria”. Otros, incluso teniendo “casa y vida” en Ibiza, se plantea irse por la “falta de servicios a la ciudadanía”, especialmente sanitarios.

#3 cocococo
Por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba. A disfrutar de que hayan convertido a España en el patio de recreo soleado de los ricos europeos.
Catacroc #2 Catacroc
No solo sanitarios, todos los servicios se ven afectados. Han convertido la isla en un parque tematico donde no se puede vivir, solo ir para unos dias. Los trabajadores deben vivir fuera de disneyland.
colipan #1 colipan
Estás tardando, eso deberían hacer la mayoría ya verás que risas
#6 Sacianez
#1, perfecto para ellos. Servicio filipino barato y más espacio para villas y resorts
#5 Icelandpeople
A disfrutar.  media
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
O sea que te vas de turismo.
Amperobonus #7 Amperobonus
Pues otro mas. Ya he visto a muchos desfilar fuera de aquí. Tanta culpa tienen los que han convertido esto en un Deluxe Resort como los que se han vendido por 4 cochinas pesetas.

