Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”

Testimonios que reflejan una sensación de asfixia económica en la que la vivienda aparece como eje central, pero no como única preocupación. El mensaje no apunta solo al alquiler, sino a una percepción general de encarecimiento que desborda lo estrictamente habitacional y se cuela en los gestos más pequeños del día a día: “imposible seguir viviendo con los precios y los sueldos de miseria”. Otros, incluso teniendo “casa y vida” en Ibiza, se plantea irse por la “falta de servicios a la ciudadanía”, especialmente sanitarios.