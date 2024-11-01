¿Es útil hacer regalos fiscales a los caseros como plantea el PSOE?

vamos a un escenario, si no se prorrogan los alquileres y se sigue con la propuesta del PSOE de incentivos fiscales, en el que habrá unos 600.000 contratos que vencen; una pequeñísima parte que se acogerá al planteamiento del PSOE y no subirá el alquiler y tendrá un 100% de bonificación...
exacto, así va a ser, y las cuentas son así de fáciles de hacer, que hasta un niño de los que están aprendiendo a sumar llevándose y todavía cuenta ayudándose de sus deditos, sabe hacer la cuenta. pero este gobierno de ineptos no, y así nos va. no sé cómo no están ardiendo las calles desde hace tiempo en Españita, joder!