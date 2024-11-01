edición general
¿Es útil hacer regalos fiscales a los caseros como plantea el PSOE?

vamos a un escenario, si no se prorrogan los alquileres y se sigue con la propuesta del PSOE de incentivos fiscales, en el que habrá unos 600.000 contratos que vencen; una pequeñísima parte que se acogerá al planteamiento del PSOE y no subirá el alquiler y tendrá un 100% de bonificación...

etiquetas: vivienda , psoe
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
No solo es inútil, sino que además es inmoral. Se premia la especulación y la avaricia en un asunto tan vital como la vivienda.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... y una inmensa mayoría de los caseros que subirán los precios sin límite por encima de lo que se ahorrarían con la bonificación. Más de dos millones y medio de personas perderán poder adquisitivo o serán expulsadas de sus viviendas. Un desastre absoluto.

exacto, así va a ser, y las cuentas son así de fáciles de hacer, que hasta un niño de los que están aprendiendo a sumar llevándose y todavía cuenta ayudándose de sus deditos, sabe hacer la cuenta. pero este gobierno de ineptos no, y así nos va. no sé cómo no están ardiendo las calles desde hace tiempo en Españita, joder!
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Medidas inútiles para conseguir un titular y que parezca que están atajando el problema. La realidad es, que no hay cojones a luchar contra los especuladores por miedo a las represalias.
reithor #3 reithor
Los que contribuimos pagamos la sanidad y la educación a esos parásitos rentistas.
Ultron #2 Ultron
Para los rentistas lo es.
