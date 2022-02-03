Queman congreso en Indonesia por aumento de sueldos a legisladores

En Indonesia, la indignación por el anuncio del aumento de sueldo a los legisladores desató una violenta protesta que terminó con el Congreso en llamas. La noticia generó una curiosa reacción en Perú, donde numerosos usuarios en redes sociales sugirieron tomar el caso como un ejemplo de protesta ciudadana.
| etiquetas: indonesia , congreso , perú , protestas
Añorar dictaduras, populismo y linchamientos.
Por cierto, el sueldo de los legisladores en España es bastante ajustadito por decirlo suavemente.
Muchas luchas se ganaron por las malas si por las buenas no hacían caso.
www.rtve.es/noticias/20220203/30-anos-quema-asamblea-regional/2281340.
Curioso que algo que pasa en Indonesia se tome como algo que debe pasar en Perú... ¿Qué sugiere este periodista?