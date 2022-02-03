edición general
Queman congreso en Indonesia por aumento de sueldos a legisladores

En Indonesia, la indignación por el anuncio del aumento de sueldo a los legisladores desató una violenta protesta que terminó con el Congreso en llamas. La noticia generó una curiosa reacción en Perú, donde numerosos usuarios en redes sociales sugirieron tomar el caso como un ejemplo de protesta ciudadana.

Años de ventaja.
#1 Ese es el camino.
#1 #4 #5 Lo habitual:

Añorar dictaduras, populismo y linchamientos.

Por cierto, el sueldo de los legisladores en España es bastante ajustadito por decirlo suavemente.
#9 Se empieza entonces por los alcaldes y presidentes de comunidad
#9 fastidia por el edificio, que igual era antiguo; y habría que ver la situación del país para opinar.
Muchas luchas se ganaron por las malas si por las buenas no hacían caso.
#4 ¿Pero hay otro?
#1 no se si recuerdas cuando quemaron la asamblea regional en Cartagena en el 92

Pues sí que estaban quemados. :roll:
No. La violencia no es el camino. Hay que pintarse las manos de blanco, sentarse en el suelo con los brazos en alto para que los polis tengan buen acceso a tu costillar con sus porras y esperar a que lleguen las lecheras en silencio y sin cortar ninguna calle. Y a ser posible en Domingo o festivo.
#5 Esto tú le pones un par de vírgenes ,tres santos y un cristo, pero un cristo grande, verás como se cortocircuita la policía
La chispa del progreso
"La noticia generó una curiosa reacción en Perú, donde numerosos usuarios en redes sociales sugirieron tomar el caso como un ejemplo de protesta ciudadana."

Curioso que algo que pasa en Indonesia se tome como algo que debe pasar en Perú... ¿Qué sugiere este periodista?
#6 Es un periódico peruano.
Vaya, al final han conseguido que el congreso ilumine... kudos!!!
