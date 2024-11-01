El pulso tras la red eléctrica: Francia protege su energía nuclear de las renovables baratas de España

Francia planta cara a la Comisión Europea por su impulso a las interconexiones eléctricas con España al considerar que el enfoque comunitario puede trasladar costes significativos al consumidor francés y alterar el equilibrio de competencias nacionales en materia energética. El choque se ha intensificado a raíz del "paquete redes" presentado por la Comisión Europea el 10 de diciembre que busca acelerar los permisos, reforzar la cooperación transfronteriza y orientar la inversión en infraestructuras con una mayor coordinación europea y espec...
| etiquetas: energía , renovables , sostenible , francia , nuclear , españa
Yep, rescatar las nucleares por falta de rentabilidad costaría una pasta.
La UE debiera atacar esto.
Si andamos con estas payasadas nunca vamos a ser una Europa de verdad....
Q si, q no lo vamos a ser, lo q querais, perp en el mundo actual dejadme soñar, cabrones.
Ya se están instalando parques de baterías de acumulación masiva y podremos ofrecer energía barata y sostenible durante todo el día.
lo del BESS si que lo sigo.
la clave seria poder conectarse a paises como Polonia ,etc.. que tienen gran dependencia de gas y petroleo todavia
Una conexion al "continente" que no pasara por el bloqueo frances.
Como se puede ver, les importamos mucho y no dejan sacar nada
