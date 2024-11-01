El pulso tras la red eléctrica: Francia protege su energía nuclear de las renovables baratas de España

Francia planta cara a la Comisión Europea por su impulso a las interconexiones eléctricas con España al considerar que el enfoque comunitario puede trasladar costes significativos al consumidor francés y alterar el equilibrio de competencias nacionales en materia energética. El choque se ha intensificado a raíz del "paquete redes" presentado por la Comisión Europea el 10 de diciembre que busca acelerar los permisos, reforzar la cooperación transfronteriza y orientar la inversión en infraestructuras con una mayor coordinación europea y espec...