edición general
14 meneos
44 clics
El pulso tras la red eléctrica: Francia protege su energía nuclear de las renovables baratas de España

El pulso tras la red eléctrica: Francia protege su energía nuclear de las renovables baratas de España

Francia planta cara a la Comisión Europea por su impulso a las interconexiones eléctricas con España al considerar que el enfoque comunitario puede trasladar costes significativos al consumidor francés y alterar el equilibrio de competencias nacionales en materia energética. El choque se ha intensificado a raíz del "paquete redes" presentado por la Comisión Europea el 10 de diciembre que busca acelerar los permisos, reforzar la cooperación transfronteriza y orientar la inversión en infraestructuras con una mayor coordinación europea y espec...

| etiquetas: energía , renovables , sostenible , francia , nuclear , españa
12 2 1 K 128 politica
11 comentarios
12 2 1 K 128 politica
Comentarios destacados:    
Gry #3 Gry
"el enfoque comunitario puede trasladar costes significativos al consumidor francés"

Yep, rescatar las nucleares por falta de rentabilidad costaría una pasta.
2 K 32
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 Literalmente....

La UE debiera atacar esto.

Si andamos con estas payasadas nunca vamos a ser una Europa de verdad....

Q si, q no lo vamos a ser, lo q querais, perp en el mundo actual dejadme soñar, cabrones.
2 K 36
jonolulu #6 jonolulu
Qué raro, con lo barata y competitiva que es la nuclear...
1 K 17
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Cable a Sicilia y de ahi al interior de Europa, y que se queden con sus nucleares
1 K 16
javierchiclana #2 javierchiclana *
#1 Ya se planea uno para Irlanda: www.meneame.net/story/mayor-cable-electrico-submarino-europa-espana-ex

Ya se están instalando parques de baterías de acumulación masiva y podremos ofrecer energía barata y sostenible durante todo el día.
5 K 71
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 interesante!
lo del BESS si que lo sigo.

la clave seria poder conectarse a paises como Polonia ,etc.. que tienen gran dependencia de gas y petroleo todavia

Una conexion al "continente" que no pasara por el bloqueo frances.

Como se puede ver, les importamos mucho y no dejan sacar nada

www.ree.es/en/datos/exchanges
0 K 8
#7 Horkid
Hasta que revienten, y tengamos que pagar entre todos el desastre. Como el informe secreto sobre las consecuencias de un desastre nuclear en Francia: grandes extensiones inhabitables, y la ruina economica de Europa. Porque ya tenemos pendiente arreglar Chernobyl, que supone una pasta. Europa no esta para rearmes, sino para contener la contaminación nuclear, de Chernobyl, Zaporynia, ... y en esto, el que va a ayudar por que también le afecta, es Rusia. La radioactividad no entiende de fronteras: Chernobyl y Zaporynia contaminan igual a Europa y a Rusia. EEU se cree muy lejos
0 K 13
#8 Horkid *
Hasta que revienten, y tengamos que pagar entre todos el desastre. Como refleja un informe secreto sobre las consecuencias de un desastre nuclear en Francia: grandes extensiones inhabitables, y la ruina economica de Europa. Porque ya tenemos pendiente arreglar Chernobyl, que supone una pasta. Europa no esta para rearmes, sino para contener la contaminación nuclear, de Chernobyl, Zaporynia, ... y en esto, el que va a ayudar por que también le afecta, es Rusia. La radioactividad no entiende de fronteras: Chernobyl y Zaporynia contaminan igual a Europa y a Rusia. EEU se cree muy lejos
0 K 13
#9 parladoiro *
El pulso se puede hacer a la inversa, conexiones eléctricas con el norte de África y que en unos pocos años sea el norte de África el que venda electricidad barata a la península.
0 K 11
Vaelicus #10 Vaelicus *
Francia siempre nos ha tratado cómo una mierda y nos ningunea como quiere... Ellos pueden entrar en el mercado ferroviario español, pero nosotros en el francés no, ellos han boicoteado canales de suministro de gas por pasar por España, ahora esto... por no hablar de la pinza que nos hacen con Marruecos...
0 K 10
#11 Perico12
Francia siempre será Francia. Quieren una España ni muy rica para no ser competencia, ni muy pobre que le pueda afectar negativamente...
0 K 9

menéame