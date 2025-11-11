edición general
El proyecto 'La base y la cruz' gana el concurso para resignificar el antiguo Valle de los Caídos

El proyecto 'La base y la cruz' ha sido elegido este martes por un jurado como ganador del concurso internacional de ideas convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

#3 Albarkas
La fosa común más grande de España
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
el mejor poroyecto para eso es dinamita y con carrero blanco
skaworld #4 skaworld
#1 #2 A mi un espacio acondicionado para el cruising me parece una bonita manera de cerrar heridas mediante el amor
Mark_ #6 Mark_
#4 y su lema podría ser "A Dios rogando y con el mazo dando" y todos contentísimos.
skaworld #7 skaworld
#6 Podriamos ir a celebrar el 20N, el gran bukkake de 20Nabos por la reconciliacion nacional entre las dos españas
Mark_ #8 Mark_
#7 la activa y la pasiva dices, ¿no? :troll:
Thornton #13 Thornton
#1 Y si vas a mantenr la cruz, al menos esculpe en ella un grandisos "666"
#2 tromperri
¿Consiste en 1000 kilos de dinamita y 10000 árboles?
Cualquier otra cosa me parece una mierda de proyecto.
yende #10 yende
#2 Y una misa con trasnochados dentro, que honrara al Almirante!
The_real_deal #5 The_real_deal
Incluye demoler algunas partes pero no la puta cruz. Esa se queda. Gracias por nada.
#11 Emotivo *
El proyecto que sustituyo a la inmensa estructura que homenajeaba a Stalin en la republica Checa no tuvo mucho éxito entre los ciudadanos de Praga, pusieron en su lugar un inmenso metromeno.
Lo que si fue bien visto fue el destino que tuvo esa estructura de Stalin.
Espero que el destino de esta estructura que homenajea a otro dictador y su posterior resignificación sea del agrado de los defensores de la democracia y de la libertad y no de aquellos que pretenden mantener los símbolos fascistas.
Deberían haber tomado como ejemplo el caso de Praga.
#12 Emotivo
#11 metrónomo queria decir.
xaggy #9 xaggy
We have been PSOEd, again!! :troll:
