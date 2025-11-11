El proyecto 'La base y la cruz' gana el concurso para resignificar el antiguo Valle de los Caídos

El proyecto 'La base y la cruz' ha sido elegido este martes por un jurado como ganador del concurso internacional de ideas convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Cualquier otra cosa me parece una mierda de proyecto.
Lo que si fue bien visto fue el destino que tuvo esa estructura de Stalin.
Espero que el destino de esta estructura que homenajea a otro dictador y su posterior resignificación sea del agrado de los defensores de la democracia y de la libertad y no de aquellos que pretenden mantener los símbolos fascistas.
Deberían haber tomado como ejemplo el caso de Praga.