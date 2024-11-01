edición general
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda

Los grandes fondos de inversión se instalaron en España gracias a la venta de vivienda pública a precio de saldo por parte de gobiernos del PP y una legislación a su medida. Ahora, que su presencia se ha convertido en un problema, con precios abusivos y cláusulas ilegales para aumentar sus beneficios, el Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez (PSOE) ha admitido que algo hay que hacer, aunque la medida propuesta no ha gustado especialmente.

pepel #3 pepel
Que investiguen al yerno de Aznar.
Mala #6 Mala
#3 Y a su madre. Al inal, los políticos acaban siendo unos autenticos irresponsable que saben que nunca pagaran n por su irresponsabiidad.
#8 tierramar *
El PPSOE haciendo politica de derechas, a beneficio de sus amos.
#1 VFR
Y todavía hay quien defiende que la responsabilidad en vivienda no es del gobierno
user12_34 #7 user12_34
¿Puede ser que Isabel Rodríguez sea la ministra más inútil de la historia de la democracia? Puede ser
Mala #4 Mala *
Me repito: 90000 viviendas vacias en Madrid y más de 70.000 en Barcelona. Los pequeños propietrios no quieren alquilar. La solución del Gobierno... castigarles si no alquilan en lugar de solucionar el problema de fondo. Fuera los inquilinos morosos en un plazo razonable y pago del alquiler de aquellos que no pagan por su situación económica y social, que es obligación del Estado, en lugar de cargarselos al pequeño propietario
Las medidas que toma el Gobierno para fomentar el alquiler son absolutamente populistas. Mucho ruido de cara a la galería haciendo pagar al ciudadano corriente por los asuntos que son de su competencia.
Aal final... solucionando problemas a los fondos buitre y demonizando al pequeño propietario.
Otra psoed
Otra psoed
Disfrutad lo votado.
Disfrutad lo votado.
