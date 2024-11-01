La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda

Los grandes fondos de inversión se instalaron en España gracias a la venta de vivienda pública a precio de saldo por parte de gobiernos del PP y una legislación a su medida. Ahora, que su presencia se ha convertido en un problema, con precios abusivos y cláusulas ilegales para aumentar sus beneficios, el Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez (PSOE) ha admitido que algo hay que hacer, aunque la medida propuesta no ha gustado especialmente.
| etiquetas: psoe , fondos buitre , ministerio de vivienda
Las medidas que toma el Gobierno para fomentar el alquiler son absolutamente populistas. Mucho ruido de cara a la galería haciendo pagar al ciudadano corriente por los asuntos que son de su competencia.
Aal final... solucionando problemas a los fondos buitre y demonizando al pequeño propietario.