La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda

Los grandes fondos de inversión se instalaron en España gracias a la venta de vivienda pública a precio de saldo por parte de gobiernos del PP y una legislación a su medida. Ahora, que su presencia se ha convertido en un problema, con precios abusivos y cláusulas ilegales para aumentar sus beneficios, el Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez (PSOE) ha admitido que algo hay que hacer, aunque la medida propuesta no ha gustado especialmente.