edición general
43 meneos
46 clics
Ayuso, en un evento del fondo buitre BlackRock: "No vamos a intervenir la vivienda"

Ayuso, en un evento del fondo buitre BlackRock: "No vamos a intervenir la vivienda"

Por si alguien tenía dudas, Isabel Díaz Ayuso ha querido dejar clara la postura de su Gobierno en el Real Estate Forum, foro internacional de inversión organizado por el fondo buitre BlackRock que tenía lugar este martes. Aunque los precios del alquiler suban, su Gobierno no intervendrá en el devenir del mercado inmobiliario.

| etiquetas: ayuso , blackrock , fondo buitre , vivienda
34 9 2 K 234 Madriléame
16 comentarios
34 9 2 K 234 Madriléame
Comentarios destacados:    
Thornton #1 Thornton
¡Dios qué asco dá!
16 K 181
Findeton #6 Findeton
#1 Estoy de acuerdo, da asco. Porque SÍ está interviniendo en la vivienda haciendo que suban precios. Su gobierno impide construir más vivienda y por eso suben los precios.
3 K 16
Lyovin81 #7 Lyovin81
#1 Buen resumen y totalmente de acuerdo.
1 K 16
#14 Katos *
#1 odio, lo tuyo es odio.... que el partido del gobierno este robando ya manos llenas, y sus ministros sean unos puteros y que pagan putas con el dinero de todos y ha quien hay que odiar es la presidenta de madrid.
0 K 9
fareway #3 fareway
Su partido le importa una mierda. Las pocas opciones de gobierno que tenía el amigo del narco, se van a quedar en nada como esta loca siga hablando. Se ha propuesto ser Milei & Trump.
7 K 90
Mediorco #9 Mediorco
Ayuso lesgisla para los especuladores. No se la verá delante de colectivos vulnerables prometiéndoles soluciones como vivienda asequible.

Hay que ser gilipollas y/o ignorante para votar al PP.
2 K 38
joffer #4 joffer
Hace bien. Ella y sus votantes. Votantes por otro lado que todos parecen ricos y multipropietarios.
2 K 36
#13 JanSolo
Este es un caso claro de cómo el poder económico controla el poder político y este a su vez les beneficia otorgándoles más poder económico, agravando el problema en cada iteración de este vergonzoso bucle.
2 K 35
Javi_Pina #10 Javi_Pina *
Las medidas del PP para combatir la locura de precios para una vivienda digna:

- No intervenir la vivienda
- No subir salario mínimo

:clap:

P.D: Lo que sí les gusta;

-Bajar impuestos (a los mas ricos)
-Quitar impuesto sucesión (mucho mayor beneficio a los mas ricos)
2 K 35
DeepBlue #5 DeepBlue
Elegida por el pueblo para defender los intereses del pueblo ser una vendida hdf
3 K 32
Lamantua #12 Lamantua *
Siento vergüenza ajena de sus votantes. Se admiten opiniones de sus hooligans meneantes.
2 K 31
reivaj01 #8 reivaj01
Poco buitrea pa lo guapa que es.
1 K 25
JackNorte #11 JackNorte
Aunque tengamos que ir en contra de la Constitucion Española como hasta ahora.
1 K 22
#2 concentrado
Es que eso sería hacer política, y dónde se ha visto que un político del siglo XXI haga política.
1 K 15
reithor #16 reithor
Si mejora la vivienda, los alquileres por habitaciones del follamigo tendrán menos demanda...
0 K 11
Blackat #15 Blackat
Estos tambien le untan al fulano ?

Veo que van a tener casoplon nuevo en malaga...
0 K 6

menéame