Ayuso, en un evento del fondo buitre BlackRock: "No vamos a intervenir la vivienda"

Por si alguien tenía dudas, Isabel Díaz Ayuso ha querido dejar clara la postura de su Gobierno en el Real Estate Forum, foro internacional de inversión organizado por el fondo buitre BlackRock que tenía lugar este martes. Aunque los precios del alquiler suban, su Gobierno no intervendrá en el devenir del mercado inmobiliario.
Hay que ser gilipollas y/o ignorante para votar al PP.
- No intervenir la vivienda
- No subir salario mínimo
P.D: Lo que sí les gusta;
-Bajar impuestos (a los mas ricos)
-Quitar impuesto sucesión (mucho mayor beneficio a los mas ricos)
defender los intereses del puebloser una vendida hdf
Veo que van a tener casoplon nuevo en malaga...