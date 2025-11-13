Los productos de lavavajillas, sospechosos del aumento de casos de alergia y deterioro de la salud intestinal en niños

Durante los primeros años de vida, la barrera intestinal aún está en desarrollo. Exponerla a compuestos irritantes puede aumentar su permeabilidad, facilitando el paso de alérgenos y otras sustancias que activan de forma anómala el sistema inmune. Los pediatras alergólogos ponen el foco sobre los alcoholes etoxilados, compuestos presentes en detergentes y abrillantadores para lavavajillas, ya que pueden alterar la barrera intestinal y favorecer el desarrollo de la aparición de algún tipo de alergia alimentaria.