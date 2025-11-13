Los productos de lavavajillas, sospechosos del aumento de casos de alergia y deterioro de la salud intestinal en niños

Durante los primeros años de vida, la barrera intestinal aún está en desarrollo. Exponerla a compuestos irritantes puede aumentar su permeabilidad, facilitando el paso de alérgenos y otras sustancias que activan de forma anómala el sistema inmune. Los pediatras alergólogos ponen el foco sobre los alcoholes etoxilados, compuestos presentes en detergentes y abrillantadores para lavavajillas, ya que pueden alterar la barrera intestinal y favorecer el desarrollo de la aparición de algún tipo de alergia alimentaria.
| etiquetas: alergias , lavavajillas , niños , salud , intestinal
El uso del electrodoméstico facilita mucho la vida diaria y contribuye muy positivamente al ahorro de agua si no hay un preparado manual.
La cuestión es utilizar el producto correcto.
Igualmente muchas gracias por la info.
Muy interesante, lo desconocía.
Voy a poner un lavavajillas sin resistencia eléctrica. Alimentaré el lavavajillas con agua del depósito de acumulación de la caldera de leña.
Los platos siempre se han lavado y se ha hecho con jabones, si resulta que los jabones que se suelen usar en el lavavajillas tienen efectos no deseados lo que habrá que cambiar es el tipo de jabón, no el concepto de lavavajillas.
Cuando lavas a mano los trastos, el agua se va por el desagüe siempre. Y no es lo mismo usar friegaplatos que tú dosificas y enjuagas a temperaturas , digamos, humanas, que usar esas temperaturas altísimas del aparato.
Lavar los platos, como cocinar, es parte de la vida. Se tardan tres minutos. Tres. A poco que estés escuchando un podcast, ni te enteras.