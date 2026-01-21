edición general
37 meneos
72 clics
El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a reaccionar y construir nuevas alianzas

El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a reaccionar y construir nuevas alianzas

No es habitual que en el Foro Económico de Davos (Suiza) el público se ponga en pie para aplaudir.

| etiquetas: canadá , eeuu , ue , china
26 11 0 K 272 actualidad
8 comentarios
26 11 0 K 272 actualidad
#1 daniMate
Lo he visto ya dos veces y cada vez me gusta más.
A ver si Macron y Sánchez se mueven a estas posiciones de manera aún más clara.

Europa tiene un gran potencial y se alinea con otra a potencias intermedias para establecer sus valoras y poner encima de la mesa su soberanía.
6 K 85
kukusu #5 kukusu
#1 Macron quiere codearse con los grandes, Trump y Putin, no sé si se conformará con estar en una segunda fila. A lo mejor si lo nombramos emperador..
0 K 11
sotillo #6 sotillo
#1 Esto sí es una derecha y no lo que tenemos aquí
0 K 11
#8 daniMate
#6 es que antes de ser de derecha o izquierda se tiene que ser patriota. Valorar a tu país como una entidad soberana y a sus ciudadanos como sujetos relevantes.
Nuestra derecha, en especial la ultraderecha, cree que los ciudadanos como súbditos de un poder superior, y ellos son vasallos de quien tenga más poder, ya sea de fuera o de dentro.

Por no decir que directamente están al servicio de poderes externos que tienen la intención declarada de desestabilizar Europa apoyando a "movimientos patrióticos contrarios a la Unión Europea. Ya que curiosamente , es una Unión Europea fuerte , lo único que podemos contraponer frente al poder imperial.
0 K 11
#7 guillersk
#1 ha dicho potencias medias, España no es potencia de nada
0 K 10
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Cambiamos a Hungría por Canadá en la UE.
2 K 36
Cristian_AC #2 Cristian_AC
Esto estaría bien si se desarrolla y mejor si se sigue adelante despues de dejar la casa Blanca Trump. Sino, no sirve de nada.
1 K 22
pip #4 pip
Llama la atención y dan ganas de aplaudirle no porque sea la hostia, es que es una persona normal hablando normal y tratando de mejorar el mundo en positivo.

Cosa que tal y como están las cosas, es oro puro.
0 K 12

menéame