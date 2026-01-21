·
El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a reaccionar y construir nuevas alianzas
No es habitual que en el Foro Económico de Davos (Suiza) el público se ponga en pie para aplaudir.
#1
daniMate
Lo he visto ya dos veces y cada vez me gusta más.
A ver si Macron y Sánchez se mueven a estas posiciones de manera aún más clara.
Europa tiene un gran potencial y se alinea con otra a potencias intermedias para establecer sus valoras y poner encima de la mesa su soberanía.
6
K
85
#5
kukusu
#1
Macron quiere codearse con los grandes, Trump y Putin, no sé si se conformará con estar en una segunda fila. A lo mejor si lo nombramos emperador..
0
K
11
#6
sotillo
#1
Esto sí es una derecha y no lo que tenemos aquí
0
K
11
#8
daniMate
#6
es que antes de ser de derecha o izquierda se tiene que ser patriota. Valorar a tu país como una entidad soberana y a sus ciudadanos como sujetos relevantes.
Nuestra derecha, en especial la ultraderecha, cree que los ciudadanos como súbditos de un poder superior, y ellos son vasallos de quien tenga más poder, ya sea de fuera o de dentro.
Por no decir que directamente están al servicio de poderes externos que tienen la intención declarada de desestabilizar Europa apoyando a "movimientos patrióticos contrarios a la Unión Europea. Ya que curiosamente , es una Unión Europea fuerte , lo único que podemos contraponer frente al poder imperial.
0
K
11
#7
guillersk
#1
ha dicho potencias medias, España no es potencia de nada
0
K
10
#3
Enésimo_strike
Cambiamos a Hungría por Canadá en la UE.
2
K
36
#2
Cristian_AC
Esto estaría bien si se desarrolla y mejor si se sigue adelante despues de dejar la casa Blanca Trump. Sino, no sirve de nada.
1
K
22
#4
pip
Llama la atención y dan ganas de aplaudirle no porque sea la hostia, es que es una persona normal hablando normal y tratando de mejorar el mundo en positivo.
Cosa que tal y como están las cosas, es oro puro.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
