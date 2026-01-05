·
28
meneos
58
clics
El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
El Partido Popular evita criticar a Donald Trump, pero rechaza a Delcy Rodríguez como “figura transitoria”
|
etiquetas
:
pp
,
derecho internacional
,
venezuela
,
dudas
,
feijóo
#1
Marisadoro
*
"Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
22
K
256
#12
Huaso
*
#1
Feijóo: un máquina! Un genio! Un león! Un fenómeno! Un líder! Un titán!
3
K
34
#2
Sinfonico
Raptar a un presidente y robar un país se ajusta a derecho, al derecho de las mafias como el PP
11
K
135
#27
MiguelDeUnamano
#2
A ver, que su recurso para mantenerse en el poder pasa por mentir sobre la autoría de un atentado, utilizar las instituciones (policía y jueces) contra rivales políticos y dificultar la investigación sobre su propia corrupción e inflar con dinero público cuanto medio esté dispuesto a crear bulos contra sus rivales políticos, qué cojones van a decir sobre "legalidad internacional" esta panda de malnacidos.
1
K
26
#31
Sinfonico
#27
Lo que viene siendo alta traición a la patria, pero ellos son los
patriotas
patiotras
1
K
26
#5
tul
Todavía no entienden que todo el dinero que invirtieron en la oposición venezolana ha sido tirado a la basura
9
K
116
#8
karakol
El Partido Popular evita criticar a Donald Trump
Vaya sorpresa.
Estos traidores a España serían los primeros en entregar las Canarias o Murcia si se lo pide el matón naranja.
6
K
97
#14
Huaso
#8
hombre Murcia… que quieres que te diga…
0
K
10
#20
vicus.
*
#8
Y eso es lo que van a vender a los borregos que les votan, mejor plegarse al emperador y darle lo que quiera, a que nos invadan y mande a vuestro presidente, que voy a ser yo, a la cárcel rodeado de cocodrilos. O sea, a buen seguro se van a vender como vendepatrias que son, y la borregada les seguirá votando.
0
K
14
#6
vicus.
*
Hay dudas, dicen....No me extraña, aún están dudando con lo del 11-M, aun no tienen claro si fue ETA o no. O si en el Franquismo se vivía mejor o no, o si el agua moja o no, y tantas cosas más como párvulos en prescolar.
5
K
70
#17
Alegremensajero
#6
Hombre, lo de que en el franquismo se vivía mejor no es que lo duden, es que lo afirman con rotundidad y es normal, ello sí que vivían de puta madre durante el régimen.
2
K
34
#7
Ratoncolorao
Feijóo haciendo el ridículo internacional.
5
K
69
#10
skaworld
Hombre... infringir el derecho internacional me parece quiza un termino excesivo, yo apostaría por algo mas neutro como Lebensraum
2
K
40
#9
Cometeunzullo
Una vez que te has tirado al pozo de mierda es muy difícil quitarse el olor, por mucho que intentes disimular.
2
K
36
#19
Bretenaldo
La caída de Maduro ha sido un momento muy emocionante para muchos venezolanos. Me pongo en su lugar y entiendo y respeto su alegría: no tenían nada que perder pues es difícil que Venezuela vaya estar peor de lo que ya está (aunque esta alegría inicial haya pasado a una lógica desconfianza).
Sin embargo, como europeos y españoles no deberíamos tener ninguna duda de que esto está completamente fuera de la legalidad y tiene importantes implicaciones para la geopolítica internacional. Entiendo…
» ver todo el comentario
1
K
19
#24
mund4y4
#19
Es que parte del “enfrentamiento” entre venezolanos y españoles que vemos estos días viene de que ellos lo comparan con el pasado y nosotros con el futuro.
Ellos ahora se ven sin Maduro y se ven mejor.
Nosotros vemos que un país ha violado toda ley internacional y nos preocupa qué más va a hacer. Vemos a Groenlandia, Dinamarca, la UE…
El escenario es preocupante.
Los partidos tienen que manejarse ahí en medio y supongo que Feijoo ha visto que entre los suyos hay una evidente preocupación porque serán lo que sean pero creo que europeos nos sentimos todos.
Estoy de vacaciones no sé si me he explicado bien.
1
K
16
#23
angelitoMagno
Se que ahora alguien me dira que la transición española un mojón con papas y que no se qué del régimen del 78 y todo eso, pero si alguno podemos aprender de la transición española es que el camino más seguro y sólido para cambiar un régimen es hacerlo usando los mecanismos del sistema vigente, no ir en contra del mismo.
No se que ocurrirá ahora en Venezuela. Pero poner por la fuerza a Edmundo Gonzalez o a Corina Machado casi seguro que derivaría en un conflicto civil a corto y medio plazo.
1
K
19
#28
pip
#23
no sé de que manera puede decir Trump más claramente que su prioridad es primero el petróleo, después "arreglar el país", y después elecciones. Porque es que lo ha dicho así, literalmente.
Trump no defiende los intereses de Venezuela, defiende sus propios intereses (que coinciden o no con los de los Estados Unidos). Si eso requiere medio siglo de gobierno títere bolivariano, pues sea. Pues anda que no hubo dictaduras sostenidas cuando no iniciadas por Estados Unidos para sus intereses.
0
K
11
#11
pip
Yo tengo la duda de si esto es más ridículo o más patético. Es que está ahí-ahí.
1
K
17
#4
euquesei
Están sentando las bases para cuando Feijoo sea nuestro Narcopresidente
1
K
17
#29
Piscardo_Morao
¿Y que va hacer Fakejó, aguantar la respiración en protesta?
Estamos en la fase en la que hay que preocuparse seriamente porque Trump ya ha dicho que en dos meses va a por Groenlandia, ahora hay que hacer planes, no declaraciones con medias tintas.
Quien siga creyendo que los Estados Unidos de Trump son aliados de Europa se equivoca a lo grande.
0
K
13
#25
jonolulu
VENDEPATRIAS
0
K
12
#22
makinavaja
Soooooon leeeeeeeeeeeeeeennnntoooossss para pensar!!!
0
K
11
#18
rendri
Tienen las mismas dudas que con wl genocidio y esas cositas...
0
K
11
#26
kreepie
Ppayaso
0
K
11
#3
Chinchorro
Donde dije digo, digo diego, porque mentir no es delito.
0
K
11
#21
XtrMnIO
Bueno, si hay dudas, qué opinarian si otro país secuestrase a Fakejoo acusándole de narcotráfico?
0
K
11
#32
Shuquel
#21
Enseguida lo devuelven
0
K
12
#16
okeil
El lacayismo no te va a dar nada, Frijolito, mira a Corina y Edmundo, ignorados "por la historia" ...
0
K
10
#13
tdgwho
Es un cambio de opinión, respetable, no?
O solo vales los de uno y los de otro no?
0
K
10
#30
Relator
Están viendo que la cosa se puede torcer y no quieren quedar con el culo fuera, de momento, la puntita.
0
K
9
#15
UserNotFound_164
A ver por dónde sopla el viento...
0
K
7
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
