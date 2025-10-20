edición general
El párroco de El Álamo aparece en apps de contenido homosexual y el obispo de Getafe no lo considera relevante

El párroco de El Álamo, perteneciente a la Diócesis de Getafe, ha generado escándalo y profunda decepción entre sus feligreses tras difundirse que aparecía en aplicaciones de contactos homosexuales y mantenía una cuenta pública en Instagram bajo el nombre de usuario @morenazo0378, en la que compartía mensajes y fotografías impropias de su condición sacerdotal.

58 comentarios
#1 Mientras sus relaciones sexuales entren dentro de la legalidad, (la ordinaria, la de la Iglesia me la pela) por mi como si se quiere cepillar un batallón entero de la legión, la cabra no que eso no es legal
Kantinero
Mientras sus relaciones sexuales entren dentro de la legalidad, (la ordinaria, la de la Iglesia me la pela) por mi como si se quiere cepillar un batallón entero de la legión, la cabra no que eso no es legal
34
johel
#1 ninguna relacion sexual, el voto de castidad no depende de si son señores, señoras o solo se relaciona con las dos alemanas.

Otra cosa es que su defensa de "me han robado las fotos privadas" sea cierta o no. Un cura puede ser chico gimnasio y gay perdido, me parece perfectamente valido.
0
ur_quan_master
#1 estaría de acuerdo contigo salvo por el matiz de que el "negocio" de la Iglesia consiste en censurar culpabilizar y demonizar la sexualidad de los demás. Esto es hipocresía

También te digo que la culpa de la relevancia que tiene la Iglesia en la sociedad es culpa de los retrasados que aún siguen sus preceptos con la promesa de una "vida eterna" que solo se consigue si tienes fe.
5
BM75
#1 Estaría bien si no perteneciera a una institución que se dedica a culpar, condenar y castigar estos comportamientos.
Hipocresía nivel dios. Nunca mejor dicho...
cc #12 #21 #46
0
Feindesland
#52 No vengamos otra vez con lo del casoplónde Iglesias o asimilables.

¿O los rojos no pueden ser ricos?

Pues esto igual...
0
Chinchorro
Fue a comulgar y le comieron el ojal.
9
TripleXXX
#8 El día que monte una productora de porno, ya contactaré contigo para que pongas los títulos xD
1
lonnegan
#26 Te recomiendo el canal de tik tok de morgan bytes "el señor que traduce el título de las películas"

Es muy bueno{grin}
0
juvenal
No se de que se quejan, es evidente que el morenazo es un sacerdote muy tradicional, que lleva alzacuellos  media
6
manbobi
A dios rogando y con el badajo dando
7
verocla
Pos melofo :troll:
5
TripleXXX
#6 Me lo has quitado. Cada dia soy más lento :-(
1
verocla
#24 Te toca la pastilla....xD
0
Suigetsu
La iglesia está lleno de homosexuales, y esto no lo digo yo si no el Papa:
www.bbc.com/mundo/articles/c5110nyzreno

Por lo tanto es normal que una cosa es lo que hacen de puertas afuera, y la otra de puertas adentro.
5
#18 soberao
#7 Es lo bueno de la lucha de poder dentro de la Iglesia católica, por lo menos en Andalucía, donde tienes a los fachas muy machos muy fascistas, pero sale la virgen y quien manda son los gays, no habría Semana Santa sin ellos: www.youtube.com/watch?v=TMx427HCZNk
www.youtube.com/@doloresguapa1014
2
PasaPollo
#7 La Iglesia ha sido históricamente un tradicional refugio (involuntario) de homosexuales, que veían la excusa perfecta para evitar casarse con alguien del sexo opuesto y engendrar vástagos. Aplica a ambos géneros, pues eran también comidilla las relaciones lésbicas que se daban entre las monjas de clausura.

El refranero español es en esto muy sabio: "Si para el Sexto no hay remisoria, ¿quién es el guapo que entra en gloria?"
5
#38 Dav3n
#35 que veían la excusa perfecta para evitar casarse con alguien del sexo opuesto y engendrar vástagos.

Y la excusa perfecta para... Arrodillarse :troll:

Ais, diosito santo, lleno eres de grasia, mantenme alejado de morenasos y sino al menos que tengan Grinder (o como se llame) :-D
0
alfre2
Pero no había por ahí un voto de castidad? O es como lo de las cookies, que es opcional?
4
Javi_Pina
#11 Es como las cookies exactamente lo aceptan sin pensar en las repercusiones. Por otra parte me parece estupendo que se abaran a la sexualidad, en el caso de que Dios/Jesús existiera no me consta que predicara que los sacerdotes tienen que ser celibes. Eso es mas bien una interpretación / norma autoimpuesta.
0
TripleXXX
#11 Como el de pobreza...
0
Feindesland
Bueno, ¿y qué?
El obispo tiene toda la puñetera razón.
4
#57 Dav3n
#12 Razona tu respuesta xD
0
calde
Pues me parece bien que los obispos se vayan haciendo más tolerantes con la comunidad lgbti... :troll:
2
pazentrelosmundos
Aquí lo único escandaloso que hay es lo de Morenazo0378...
Que mal gusto joder! Si tuviste que poner números señor es que ya había más Morenazos, se original home!
2
#29 moneslash
#10 Entraba exactamente a comentar eso. La primera reacción al ver lo de Morenazo0378 ha sido mirar si era ElMundoToday
0
#56 Dav3n
#10 #29 Podéis explicar eso? Los no-homo no entendemos estas cosas y nos sentimos excluidos.

Solo conozco a morenito19, el cani, ahí me quedé.

Ojo, que igual no es desconocimiento por ser hetero sino vejez, que también podría ser. Quizás por eso mejor preguntar a desconocidos que a la puta IA xD
0
verocla
#10 Solo quedaba libre esa o bombero34cm
0
#37 encurtido
#10 Me ha hecho recordar el Su_morenito_19 - Soy cani de Zorman www.youtube.com/watch?v=h6k5qbt72Os
1
chemari
#10 Lo tenía a huevo:
Sacerdotado
0
yocaminoapata
Mientras no viole niños, todo en orden.
1
#45 Leclercia_adecarboxylata
Pos está bueno.
1
Jotage51
#45 ya te digo. Si no me llega a pillar varón heterosexual, me lo calzaba!
Si Dios quiere!
1
#2 concentrado
No es relevante por ser cura, si no lo fuera lo llevarían amordazado a una terapia de conversión. Entre curas no se pisan la sotana.
1
Mark_
Padre, perdóname por lo que estoy a punto de hacer...


...y si quieres luego nos perdonamos juntos :troll:
1
Connect
¿Escándalo? Hay gente a la que solo le gusta dar por culo con cualquier excusa.
1
#17 Jodere
#4 Sobre todo si es con sotana. :troll:
0
alfre2
Diría que infovaticana se recrea mínimamente poniendo todas las imágenes. Bastaba con comentar el caso y ya, a que sí? :roll:
1
#44 jctarin
#15 Totalmente, jajaja.
Daos una vuelta por los comentarios de la noticia, espumarajos por doquier.
0
Lenari
La izquierda woke de meneame ahora en plan monaguillos de pueblo xD

El obispo pasando olímpicamente de si el párroco es gay, bi o lo que le apetezca, y los usuarios de meneame indignados xD

Joder, que la izquierda sea ahora más puritana a nivel sexual que los putos obispos, cosas veredes xD xD
1
Yuiop
#40 Igual fue el propio obispo el que dió con esta cuenta en la aplicación. En este caso sería normal que todo esto le parezca irrelevante
{0x1f602}
0
MoñecoTeDrapo
Que desde fuera de la Iglesia se le dé relevancia a esto refleja hipocresía.
0
lonnegan
Ellos dirán que no es raro, pero para mi hay dos mandamientos que incumple:

No cometerás actos impuros
No consentiras pensamientos ni deseos impuros

Como mínimo debería arrepentirse y confesarse, según la doctrina católica.
0
tommyx
#5 todo eso es relativo. Lo que si es cierto es que ellos hacen voto de castidad y lo incumplen alegremente
0
Fisionboy
Si total, con arrepentirse fuerte justo antes de espicharla, a diosito le vale...

Disfrute usted, Padre! Que la vida es una.
0
#13 Katos
Justo la iglesia hace una apertura de nalgas de mente como la que se espera de una iglesia moderna ¿ y también lo criticas?.

Joder.
0
#32 DPM
@morenazo0378

Este viene del IRC, canal sexo
0
#23 joseac
Va con el "badajo" por delante {0x1f606} {0x1f606} {0x1f606} .
0
Glidingdemon
Para uno que no le da por follar niños le queréis clavar en un palo, dejad que se lo claven y no pongáis pegas.
0
Andreham
Pues me da más pena que el que haya una asociación legal, por no llamarlo secta, cuyos miembros "sientan decepción" porque uno de sus altos cargos sea gay.

Que yo sepa en ningún lado Jesusito dijo nada de que los gays sean malos.

La iglesia puso esa norma porque necesitaba engendrar bebés para sus cosas y luego para que les sirvieran de brazo armado y económico.
0
karaskos
Es que no es relevante, siempre y cuando sea a partir de 16 años el otro sujeto.

Aquí lo único llamativo es nuevamente la hipocresía de la Iglesia para cuando le interesa.
0
#21 Tecar
Es que en realidad no es relevante.
Por lo demás, un crack que ha visto claro cuál el mejor sitio para dar rienda suelta a sus instintos.
:troll:
0
Jotage51
Y sin alzacuellos ni nada. Qué vergüenza!
0
#34 juanitoborromea
Veo que como es cura esta bien compartir hasta el nombre de su cuenta. En fin... menea.e
0
#42 IMU
Se autoconfiesa se autoabsuelve y a seguir engañando gente desde el altar
0
kurroman
Que haga lo que quiera con su vida personal. No se porqué teneis que poner hasta una foto del tio en gayumbos.
0
#46 Pamplino
Me la pela. Que haga lo que le dé la gana.
0
Enero2025
Que menéame más bonito nos está quedando..
Señalando a gente por su orientación sexual…
0
#58 Dav3n
#41 El multicuentas fuera de contexto, OK.

Sois un meme como CMs, que alguien pague por vosotros... Es que tienen que ser los mismos que financian a Bocs, no hay otra xD
0

