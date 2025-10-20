El párroco de El Álamo aparece en apps de contenido homosexual y el obispo de Getafe no lo considera relevante

El párroco de El Álamo, perteneciente a la Diócesis de Getafe, ha generado escándalo y profunda decepción entre sus feligreses tras difundirse que aparecía en aplicaciones de contactos homosexuales y mantenía una cuenta pública en Instagram bajo el nombre de usuario @morenazo0378, en la que compartía mensajes y fotografías impropias de su condición sacerdotal.