El párroco de El Álamo aparece en apps de contenido homosexual y el obispo de Getafe no lo considera relevante

El párroco de El Álamo, perteneciente a la Diócesis de Getafe, ha generado escándalo y profunda decepción entre sus feligreses tras difundirse que aparecía en aplicaciones de contactos homosexuales y mantenía una cuenta pública en Instagram bajo el nombre de usuario @morenazo0378, en la que compartía mensajes y fotografías impropias de su condición sacerdotal.
Otra cosa es que su defensa de "me han robado las fotos privadas" sea cierta o no. Un cura puede ser chico gimnasio y gay perdido, me parece perfectamente valido.
También te digo que la culpa de la relevancia que tiene la Iglesia en la sociedad es culpa de los retrasados que aún siguen sus preceptos con la promesa de una "vida eterna" que solo se consigue si tienes fe.
Hipocresía nivel dios. Nunca mejor dicho...
¿O los rojos no pueden ser ricos?
Pues esto igual...
Por lo tanto es normal que una cosa es lo que hacen de puertas afuera, y la otra de puertas adentro.
El refranero español es en esto muy sabio: "Si para el Sexto no hay remisoria, ¿quién es el guapo que entra en gloria?"
Y la excusa perfecta para... Arrodillarse
Ais, diosito santo, lleno eres de grasia, mantenme alejado de morenasos y sino al menos que tengan Grinder (o como se llame)
El obispo tiene toda la puñetera razón.
Que mal gusto joder! Si tuviste que poner números señor es que ya había más Morenazos, se original home!
Solo conozco a morenito19, el cani, ahí me quedé.
Ojo, que igual no es desconocimiento por ser hetero sino vejez, que también podría ser. Quizás por eso mejor preguntar a desconocidos que a la puta IA
...y si quieres luego nos perdonamos juntos
Daos una vuelta por los comentarios de la noticia, espumarajos por doquier.
El obispo pasando olímpicamente de si el párroco es gay, bi o lo que le apetezca, y los usuarios de meneame indignados
Joder, que la izquierda sea ahora más puritana a nivel sexual que los putos obispos, cosas veredes
No cometerás actos impuros
No consentiras pensamientos ni deseos impuros
Como mínimo debería arrepentirse y confesarse, según la doctrina católica.
Disfrute usted, Padre! Que la vida es una.
de nalgasde mente como la que se espera de una iglesia moderna ¿ y también lo criticas?.
Este viene del IRC, canal sexo
Que yo sepa en ningún lado Jesusito dijo nada de que los gays sean malos.
La iglesia puso esa norma porque necesitaba engendrar bebés para sus cosas y luego para que les sirvieran de brazo armado y económico.
Aquí lo único llamativo es nuevamente la hipocresía de la Iglesia para cuando le interesa.
Por lo demás, un crack que ha visto claro cuál el mejor sitio para dar rienda suelta a sus instintos.
Señalando a gente por su orientación sexual…
Sois un meme como CMs, que alguien pague por vosotros... Es que tienen que ser los mismos que financian a Bocs, no hay otra