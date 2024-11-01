La ONU alerta: vamos a un calentamiento global catastrófico con un récord de emisiones en 2024

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente evalúa ese desfase con su informe anual Emissions Gap, una radiografía que en la última década ha mostrado avances lentos y promesas que no se traducen en reducciones reales. El informe de 2025 llega con una advertencia aterradora. Las emisiones mundiales marcaron un nuevo máximo en 2024 y, con esos valores, el mundo excederá 1,5 °C en cuestión de años.