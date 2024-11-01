edición general
La ONU alerta: vamos a un calentamiento global catastrófico con un récord de emisiones en 2024

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente evalúa ese desfase con su informe anual Emissions Gap, una radiografía que en la última década ha mostrado avances lentos y promesas que no se traducen en reducciones reales. El informe de 2025 llega con una advertencia aterradora. Las emisiones mundiales marcaron un nuevo máximo en 2024 y, con esos valores, el mundo excederá 1,5 °C en cuestión de años.

DarthAcan #4 DarthAcan
¿Y cuáles son los países que más emisiones generan?
#7 Sigo_intentandolo
#4 no mires quien fabrica, mira quien consume y que tipo de consumo hace...

Si no lo compras no se fabrica y no se transporta...
OCLuis #5 OCLuis
Y los de vox, exigiendo en Valencia menos políticas medioambientales para seguir apoyando la continuidad del PP.
Hay que recordar que por culpa de estas políticas hicieron desaparecer la unidad de emergencias que el anterior gobierno había creado precisamente para las catástrofes que se pudieran producir, como la Dana.

Pero los valencianos decidieron dar su apoyo a gente que no se preocupa por ellos.
Falk #2 Falk
Normal. Entre las IA, las crypto, la superpoblación y la sobre producción vamos de mal en peor.

El capitalismo debe morir ya. La avaricia de unos está matándonos a fuego lento.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Tranquilos el año que viene lo superamos
#1 kaos_subversivo
Pero no mireis arriba, putos fachas
denocinha #9 denocinha
Estas predicciones muy catastrofistas y poco específicas cada vez asustan menos.
#8 Jotax
La culpa no es de los gobiernos, al final la mayoría de la población no quiere hacer sacrificios en el presente para un futuro en el que no estarán. Así de egoísta es la raza humana todos con el "Carpe Diem". Quien lleve en los programas cualquier esfuerzo por el cambio climático es castigado en la urnas y de eso se aprovechan PP y VOX como siempre.
Lamantua #6 Lamantua
Dice el facherio que hay que acabar con la ONU. Que es ETA. :troll:
