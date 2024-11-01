edición general
Nueva reforma de las pensiones discriminatoria para los hombres

La nueva mejora, solo para mujeres, de la integración de lagunas para el cálculo de la pensión de jubilación.

#1 DobleCapital
Están legislando en contra de la mitad de la población.
masde120 #12 masde120 *
#1 No, las mujeres no son la mitad, son bastante mayoría de los habilitados para votar, es una de las causas, donde un grupo mayoritario, al no estar en el imaginario colectivo que lo son, se va haciendo poco a poco con todos los beneficios y perjudicando al resto.
#5 DrEvil
Esto no existe
#6 EISev
Esta mejora o nuevo "complemento" consiste en que también se van a considerar cotizados al 100% de la base mínima los meses desde el 49º hasta el 60º y al 80% desde el 61º hasta el 84º; pero solo a las mujeres. A los hombres se les exige cumplir un requisito especial.

Este requisito solo para hombres es que hayan tenido al menos un hijo hasta el 31/12/94 cuyo nacimiento o adopción les haya producido un hueco de más de 120 días sin cotización entre los 9 meses anteriores y los 3

…   » ver todo el comentario
Sawyer76 #11 Sawyer76 *
#9 Como van a demostrar ese supuesto fraude? La ley reconoce el derecho a auto-percibirse sin que se pueda cuestionar a la persona por ningún motivo.
#7 Mala
A la hora de cobrar pensiones existen discriminaciones a todos los niveles. Para mayores de 52 años, que cobran subsidio de unos 500 €, el SEPE cotiza como si cobrasen el 140% del salario mínimo. a costa de los que trabajan y cotizan por el salario mínimo e incluso por menos.
Las personas que no han trabajado nunca o que no tienen derecho a pensión por falta de cotizaciones, tienen derecho a una pensión "de jubilación" de 500€ a los 65 años, Mientras que los que están en activo y no han cotizado 38 años, no tienen derecho a pensión, prácticamente, hasta los 67.
#10 Estoeslaostia
#7 Para mayores de 52 años, subsidio de 480 €.
SEPE cotiza por 125%.
Para poder acceder a ese DERECHO (que TU Mala, tambien tienes), debes haber cotizado por 15 años y cumplir unas obligaciones muy concisas, entre ellas no estar fuera de España por más de un mes, etc.
Antes de rajar en contra de tus-nuestros derechos, mírate en el espejo y piensa un poco.
#2 Enero2025
Menos mal que la condición de mujer es una elección personal.
#3 Narmer
#2 Así es. Tengo un amigo que se ha registrado como mujer para percibir una mayor pensión por una discapacidad. Es algo simbólico, ya que son solamente al más de 20€ al mes extra, pero le toca los huevos (ahora ovarios) esa discriminación positiva.
#4 DatosOMientes
#3 240€ euros al año más (o 280€ con pagas extra). Yo firmaba.
#3 Ya.
#3 Ya.
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
#3 Je...je...muy hábil.
Hasta que le llegue la devolución de lo cobrado por fraude de ley.
Mucha suerte a tu amigo.
