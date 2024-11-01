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Netanyahu declara que la guerra no terminará cuando lo diga Washington sino cuando lo diga Israel [ENG]

Netanyahu declara que la guerra no terminará cuando lo diga Washington sino cuando lo diga Israel [ENG]

Netanyahu dice que ha hablado con Donald Trump y que negociar ahora contrarrestaría los avances de Israel en sus objetivos. Del mismo modo, declara que continuará con los ataques contra Irán y el Líbano porque están deshabilitando sus misiles y erradicando su sensible programa nuclear, además de a Hezbolá.

| etiquetas: netanyahu , guerra , israel , iran
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51 comentarios
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Comentarios destacados:              
#3 A veces hay que recordar a los lacayos quien manda.
#6 Suleiman
Esta claro quién manda.
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obmultimedia #8 obmultimedia
#6 Esta super claro quien tiene pillado por los huevos al otro.
3 K 42
azathothruna #12 azathothruna
#6 Esto puede aprovechar el zanahorio para decirle, " pues te aguantas, yo me largo"
5 K 77
hexion #34 hexion
#12 Con la cantidad de vídeos que debe tener el Mosad guardado, vas a ver pocos repliques del señor naranja.
2 K 34
chatOGT #17 chatOGT
#6 pues estás cosas son las que le vienen a gustar poco a Trumpo, no??? A ver si se rompen las relaciones...
5 K 57
Herrerii #22 Herrerii
#17 Sigue soñando
2 K 24
#26 Eukherio
#6 A ver si a Trump le hace ilusión que su principal aliado diga que el que manda es él. Si no se pica, sabiendo cómo es, es que lo que tienen contra él es bestia.
4 K 37
vviccio #42 vviccio
#6 Desde la guerra de Irak por lo menos. Bien sabe la familia Aznar lo bien pagado que está colocarse en el lado "correcto" de la historia.
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karakol #3 karakol
A veces hay que recordar a los lacayos quien manda.
28 K 300
#21 Gurripander
#3 A ver si los lacayos espabilan de una vez, y mandan al zanahorio y a éste, a Órbita, y no precisamente, al pueblo de Ávila...
1 K 17
Priorat #43 Priorat
#3 Lo que llevo diciendo hace días y hay varios mensajes con lo que voy a decir. En esta guerra, EE.UU. es proxy (*) de Israel.

(*) Yo a proxy lo llamaría en castellano, y me suena haberlo visto en algún sitio pero si no da igual, combatiente subsidiario. Usar palabras en inglés no es obligatorio. Si no existe un concepto se puede imaginar la palabra o palabras.
1 K 30
PsySkeletor #48 PsySkeletor
#43 y que tal “esbirro” ?
0 K 10
#47 CrudaVerdad
#3 añadir que también mandan en USA los cristianos evangélicos, una secta extremista profundamente enceguecida fanática religiosa que tiene totalmente a su protección al pueblo "elegido" de Israel. Luego lo que pase con Israel, lo es todo para esos fanáticos.
0 K 11
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Vamos, que quiere pelea.

Lo de Hezbolá y el programa nuclear iraní (siempre a meses de completarse desde 1990) se parece cada vez más al monstruo del coco.
17 K 187
hexion #30 hexion
#1 Quiere aprovechar la coyuntura para robar más tierras a sus vecinos, y ya de paso exterminarles.
4 K 46
#5 concentrado
Trump, el líder del mundo libre xD xD xD xD xD xD xD xD xD
12 K 148
#10 veratus_62d669b4227f8
Pues lo tiene facil naranjito, que se largue de alli con toda su parafernalia belica y deje al cacho de mierda sionistansolo, a ver lo que dura porque no hay guerra que haya emprendido Israel sin el apoyo de su perro faldero,.como de losmhuevos le tienenque tener cogido no al pedofilo solo sino a todo el.entramado politico yanqui. ”Make America Great Again ” dicen....y quienes menos mandan alli son ellos....alucinante.
14 K 122
Huginn #18 Huginn
#10
no hay guerra que haya emprendido Israel sin el apoyo de su perro faldero

es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_Días?wprov=sfla1
4 K 55
GuerraEsPaz #20 GuerraEsPaz
#10 eso no va a pasar mientras este el naranjito de presidente y los sionistas se guardaran las espaldas de poner a alguien proisraeli para evitar que se larguen
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PsySkeletor #50 PsySkeletor
#10 el tema es que fijo que tienen cosas que le salpicarían a la familia y demás

Cuando Palme, lo sabremos.
0 K 10
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Venga gringos, enviad a vuestros hijos a morir por el sionismo.

De aquí les enviamos a Ayuso, Abascal y a Aznar.
8 K 102
winstonsmithh #40 winstonsmithh
#14 Ya te vale, mira que dejar a Cayetana aquí...
1 K 23
javibaz #16 javibaz
A ver si al final, el que decide es Irán.
7 K 83
Supercinexin #37 Supercinexin
#16 Tiene toda la pinta. De ahí el cabreo de éstos dos genocidas: se las están empezando a ver putas para completar su plan :-)
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#13 Bravok1
Vamos que el asesino de niños sionista se ha sacado la chorra y se la ha pasado por la jeta del payaso naranja....como la mayoría de analistas en geopolítica creo que Netanhitler tiene archivos de pedofilia del payaso naranja.
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Jakeukalane #35 Jakeukalane
#13 ¿Qué iba a cambiar?
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#39 Bravok1
#35 No entiendo la pregunta, disculpa, puedes desarrollarla?
En mi opinión ni eeuu ni israel determinan el final, solo iran determinará cuando acabará la guerra.
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Jakeukalane #45 Jakeukalane
#39 ¿Cambiaría algo que se destapasen esas cintas con abusos pedófilos? Yo creo que no.
0 K 12
frankiegth #2 frankiegth *
Relacionada :
'...Juana La Loca, la reina que todo el mundo quiso ver muerta y vivió más que nadie (a su pesar) ...'
www.meneame.net/story/juana-loca-reina-todo-mundo-quiso-ver-muerta-viv
4 K 56
karlos_ #23 karlos_
Pues yo sigo sin ver que Israel manda.

Esto es exactamente igual que Ucrania, donde US va de bueno que queremos acabar y Zelenski de bocazas diciendo que no negocian. Mientras las armas, inteligencia y los millones siguen llegando sin falta

Aqui igual. US va de bueno e Israel de poli malo sigue lanzando bombas made in USA y pagadas por los otros.

Sin olvidar que estan preparándose para una invasión por tierra y atacaron en mitad de unas negociaciones.

Yo tengo claro quien esta siempre en todas las guerras
4 K 47
#29 TripodeDeEbano
#23 Efectivamente si el dinero de EEUU deja de fluir la cosa acaba. Ya no estro en si es justo o injusto o en invasiones buenas o malas.
1 K 16
silencer #31 silencer
#23 yo cada vez tengo mayor convencimiento de q el famoso desencuentro entre Trump y Zelensky en la casa blanca fue un teatrillo...
0 K 8
#38 carraxe
#23 Israel está detrás del AIPAC, la agencia lobbyista sionista que tiene en nómina a casi todos los políticos de EEUU, tanto republicanos como demócratas. EEUU hace lo que Israhell dice porque sus políticos están manejados, por eso las guerras de israhell las lucha EEUU.

Por eso, entre otras cosas, ganó Mamdani en NY. Cuando todos los demás candidatos a la alcaldía dijeron que lo primero que harían sería viajar a israhell, Mamdani dijo que se quedaría en NY.

Cuando no les funciona así, tienen la extorsión, como se demostró con el caso Epstein.
1 K 24
Cuñado #44 Cuñado
#23 Con la sutil diferencia de que Israel es el país agresor y Ucrania el agredido.
0 K 9
#11 ces
Nada nuevo. Se están definiendo las negociaciones, y Israel dice cual es su postura para empezar. Aunque parezca otra cosa, el que negocia es USA, no Israel. Veremos cuanto puede salvar USA de las pretensiones israelies, porque ahora mismo los iranies no estan precisamente derrotados.
4 K 41
Herumel #4 Herumel
Mientras que los muertos y la pasta la pongan otros...
3 K 37
#28 Dedalos *
Son las élites sionistas internacionales , ancladas en este sistema capitalista occidental que saben que está en declive, las principales impulsoras

La supervivencia de Israel como colonia les interesa por su enclave geoestratégico y potencial de expansión.

Lo que no pueden ganar en la bolsa, pretende ganarlo a la vieja usanza.

El sionismo con su perfil fascista y supremacistas es la perfecta excusa para la salvaguarda de las riquezas de estás élites, que viven separadas de la realidad.
1 K 26
#15 luckyy
Los judios van a salir disparados de eeuu en un corto tiempo y luego vendrán haciendose las victimas
2 K 21
DocendoDiscimus #9 DocendoDiscimus
Creo que se escribe así el nombre: "NetanIAhoo".
1 K 21
keiko_san #27 keiko_san
#9 net & yahoo
2 K 36
#7 DotorMaster
Claro, porque cualquier precio le parece razonable si finalmente sus planes se llevan a cabo con éxito.
1 K 20
ahoraquelodices #25 ahoraquelodices
Ojalá se queden solos.
1 K 17
Cosmos1917 #24 Cosmos1917 *
No. Terminará cuando lo diga Irán. Eso era hace un par de semanas, ahora viendo como va la cosa ni los sionistas ni los yankees tienen ese botón. Seguramente este fin de semana van a meter soldados en la zona...eso es ir perdiendo.
1 K 17
#41 omega7767
Trump debe de estar triste que N. no haya muerto en el ataque de Iran
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Blackat #32 Blackat
Son adorables....el pueblo elegido...pero todavia no sabemos para que han sido elegidos...
0 K 10
#36 jaramero
Como no paga él la guerra es muy fácil ponerse gallito.
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l33 #46 l33
Porque el día que acabe la guerra tendrá que ir a juicio por corrupción.
0 K 6
xalabin #33 xalabin
Menos mal que el programa nuclear Iraní es sensible y expresa sus emociones.

Dicho esto, puto Netanyahu.
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#49 Blacloud
jajajajaja los van a reventar a los hijos de puta.
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#51 oribas
Asombra que un medio sin información de contacto ni legal, que ha tenido que modificar toda la estructura de las publicaciones para que esta noticia aparezca como el primer post en el blog, haya llegado a portada y nadie se lo cuestione. Llevan desde 2020 publicando, pero por algún motivo esta aparece ahora como la primera. Y aparece 5 veces la misma noticia en la home. Estoy convencido de que quien ha mandado esta noticia (que no conozco) lo sabe como yo. No estoy valorando la noticia, sólo que las portadas de Menéame cada vez hay más publicaciones de peor calidad.  media
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menéame