Netanyahu declara que la guerra no terminará cuando lo diga Washington sino cuando lo diga Israel [ENG]

Netanyahu dice que ha hablado con Donald Trump y que negociar ahora contrarrestaría los avances de Israel en sus objetivos. Del mismo modo, declara que continuará con los ataques contra Irán y el Líbano porque están deshabilitando sus misiles y erradicando su sensible programa nuclear, además de a Hezbolá.
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(*) Yo a proxy lo llamaría en castellano, y me suena haberlo visto en algún sitio pero si no da igual, combatiente subsidiario. Usar palabras en inglés no es obligatorio. Si no existe un concepto se puede imaginar la palabra o palabras.
Lo de Hezbolá y el programa nuclear iraní (siempre a meses de completarse desde 1990) se parece cada vez más al monstruo del coco.
no hay guerra que haya emprendido Israel sin el apoyo de su perro faldero
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_Días?wprov=sfla1
Cuando Palme, lo sabremos.
De aquí les enviamos a Ayuso, Abascal y a Aznar.
En mi opinión ni eeuu ni israel determinan el final, solo iran determinará cuando acabará la guerra.
'...Juana La Loca, la reina que todo el mundo quiso ver muerta y vivió más que nadie (a su pesar) ...'
www.meneame.net/story/juana-loca-reina-todo-mundo-quiso-ver-muerta-viv
Esto es exactamente igual que Ucrania, donde US va de bueno que queremos acabar y Zelenski de bocazas diciendo que no negocian. Mientras las armas, inteligencia y los millones siguen llegando sin falta
Aqui igual. US va de bueno e Israel de poli malo sigue lanzando bombas made in USA y pagadas por los otros.
Sin olvidar que estan preparándose para una invasión por tierra y atacaron en mitad de unas negociaciones.
Yo tengo claro quien esta siempre en todas las guerras
Por eso, entre otras cosas, ganó Mamdani en NY. Cuando todos los demás candidatos a la alcaldía dijeron que lo primero que harían sería viajar a israhell, Mamdani dijo que se quedaría en NY.
Cuando no les funciona así, tienen la extorsión, como se demostró con el caso Epstein.
La supervivencia de Israel como colonia les interesa por su enclave geoestratégico y potencial de expansión.
Lo que no pueden ganar en la bolsa, pretende ganarlo a la vieja usanza.
El sionismo con su perfil fascista y supremacistas es la perfecta excusa para la salvaguarda de las riquezas de estás élites, que viven separadas de la realidad.
Dicho esto, puto Netanyahu.