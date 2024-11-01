edición general
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias

Una joven de 20 años ha muerto en su piso de estudiantes esta mañana después de que una de sus compañeras decidiera ir con ella a Urgencias a primera hora. Tras ser atendida en el centro han regresado al domicilio que comparten en Granada con una tercera chica. Una vez allí, su estado se ha agravado hasta el desenlace fatal. (...) Según han expuesto las dos jóvenes, en un primer momento no se atendió su demanda de una ambulancia cuando se pusieron en comunicación con el 112 a las 09:30 horas.

#1 tierramar *
El siguiente artículo analiza y explica el desastre de la sanidad andaluza, que viene de décadas de la corrupción PPSOE: www.meneame.net/m/actualidad/graves-ilegalidades-cometidas-relacion-pr
9 K 107
TonyStark #3 TonyStark
#1 el PSOE de Andalucía de Susana Díaz era más de derechas que el PSOE de García-Page... Pero esto de mirar el retrovisor constantemente nos hace olvidar quién está al mando del volante... Unos no la han cuidado, otros han acelerado el desastre. Pero el volante ahora lo lleva el PP, desde hace 7 años.
18 K 153
#9 wai
#1 #3 decid juntos conmigo "bi-par-ti-to-cra-cia".
3 K 37
LaInsistencia #17 LaInsistencia *
#9 Vale, ahora repetid vosotros conmigo: "rentabilidades pasadas no garantizan ganancias futuras". Quien manda ahora sobre la sanidad andaluza es el PP. Desde hace dos legislaturas. Ya valió con la de "todos son iguales", quien ha dejado caer la pelota ahora no es el que estaba antes.
1 K 10
Supercinexin #13 Supercinexin *
#1 El PP lleva la Sanidad desde hace casi 2 legislaturas, como dicen por ahí. Recuerdo cómo, en Valencia, el PSPV/Compromís contrataron a un montón de médicos, abrieron oposiciones, llenaron plazas en Atención Primaria, renacionalizaron modelos privados como la mierda de Ribera Salud haciéndolos públicos... No sé... algo bueno que hicieron esos 2 y que les reconozco. También estuvieron al mando los mismos años que llevan los sinvergüenzas inútiles del PP en Andalucía.

De nuevo, mucho "el…   » ver todo el comentario
5 K 69
earthboy #4 earthboy
A la gente que haya tenido que ver en esa negligencia habría que juzgarla y encarcelarla.
Del primero al último.
3 K 51
Raziel_2 #5 Raziel_2 *
#4 Es que la secuencia de los hechos es surrealista.

Llaman al 112, ponen a las compañeras de piso de la chica fallecida en espera y despues les dicen que vayan en taxi a hospital...

Las chicas salen desesperadas a la calle a pedir ayuda, hasta que alguien llama a la nacional y tienen que ser los agentes quienes consigan la puta ambulancia...

No se quien gestiona el 112, pero sabiendo que las llamadas quedan grabadas, espero que al que haya pasado de las chicas por lo menos lo manden a tomar por el culo de ahi.
14 K 145
bubiba #14 bubiba *
#5 una chica joven y no le han dado importancia pero no hay que ser medico titulado para que lo primero que te venga en la cabeza con lo que se explica sea una meningitis que puede matar a un adulto, a un anciano o a un niño... es obvio que la chica estaba muy mal viendo como obraron las compañeras
4 K 59
#12 eduardor2k
Por desgracia hay que esperar a la autopsia, pobre chica ...
1 K 19
#6 daniMate *
Este es el pequeño precio a pagar por tener un sistema de salud más eficiente. Es decir, que ahorra todo lo que puede en atender a los ciudadanos y gasta casi todo en pagar gerentes, gestores, empresas externas, etc

Para los gestores es un riesgo más que asumible.
Porque atender bien al 100% sale más caro
Y total solo sale mal en 1 de cada 10000. Y sin consecuencias para los que se están llenado los bolsillos con lo ahorrado.
1 K 13
#8 uvi
Privatizar mata
www.lavozdelsur.es/actualidad/economia/acusan-junta-volver-externaliza

Si fuese público no se si se hubiese salvado, pero quien valoro/cribo lo de la ambulancia tal vez no vería € sino personas.
1 K 13
borre #18 borre
Joder, en la flor de la vida...
0 K 11
Alakrán_ #2 Alakrán_
Gestión criminal de la sanidad pública andaluza por parte del suavón de Moreno Bonilla.
0 K 11
#7 Leclercia_adecarboxylata
No sabía que Moreno Bonilla pasaba consulta.
6 K -17
ubiquae #10 ubiquae
#7 ¿sabes lo que significa "responsabilidad política"?
4 K 49
Jack29 #11 Jack29
#7 ni yo que una persona responsable de algo, tenga responsabilidades, que locura, te imaginas?
1 K 14
Cehona #15 Cehona
#7 Tampoco era bombero y decidieron más toreros que bomberos para apagar incendios en Andalucia.
Los pobres toreros no sabían como apagarlos.
0 K 17
#16 konde1313
#7 No, pero es el responsable último de los protocolos del 112 y la contratación de ambulancias.
0 K 10

