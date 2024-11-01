Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias

Una joven de 20 años ha muerto en su piso de estudiantes esta mañana después de que una de sus compañeras decidiera ir con ella a Urgencias a primera hora. Tras ser atendida en el centro han regresado al domicilio que comparten en Granada con una tercera chica. Una vez allí, su estado se ha agravado hasta el desenlace fatal. (...) Según han expuesto las dos jóvenes, en un primer momento no se atendió su demanda de una ambulancia cuando se pusieron en comunicación con el 112 a las 09:30 horas.
| etiquetas: joven , muerta , ambulancia , 112 , urgencias , granada
De nuevo, mucho "el… » ver todo el comentario
Del primero al último.
Llaman al 112, ponen a las compañeras de piso de la chica fallecida en espera y despues les dicen que vayan en taxi a hospital...
Las chicas salen desesperadas a la calle a pedir ayuda, hasta que alguien llama a la nacional y tienen que ser los agentes quienes consigan la puta ambulancia...
No se quien gestiona el 112, pero sabiendo que las llamadas quedan grabadas, espero que al que haya pasado de las chicas por lo menos lo manden a tomar por el culo de ahi.
Para los gestores es un riesgo más que asumible.
Porque atender bien al 100% sale más caro
Y total solo sale mal en 1 de cada 10000. Y sin consecuencias para los que se están llenado los bolsillos con lo ahorrado.
www.lavozdelsur.es/actualidad/economia/acusan-junta-volver-externaliza
Si fuese público no se si se hubiese salvado, pero quien valoro/cribo lo de la ambulancia tal vez no vería € sino personas.
Los pobres toreros no sabían como apagarlos.