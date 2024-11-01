Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias

Una joven de 20 años ha muerto en su piso de estudiantes esta mañana después de que una de sus compañeras decidiera ir con ella a Urgencias a primera hora. Tras ser atendida en el centro han regresado al domicilio que comparten en Granada con una tercera chica. Una vez allí, su estado se ha agravado hasta el desenlace fatal. (...) Según han expuesto las dos jóvenes, en un primer momento no se atendió su demanda de una ambulancia cuando se pusieron en comunicación con el 112 a las 09:30 horas.