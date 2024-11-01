Medios israelíes reconocen "gran victoria" de Irán en la guerra

Los medios de comunicación israelíes consideraron que los iraníes "hicieron lo que quisieron con la administración Trump", reconociendo que lo sucedido "no es solo un logro iraní, sino una gran victoria", en sus comentarios sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas, "como preludio a las negociaciones que permitirán la oportunidad de finalizar y concluir el acuerdo en su forma definitiva". En este contexto, el corresponsal militar del canal israelí i24 se burló del anuncio del alto al fuego, pidiendo que "su momento se determine...
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Dicho de otro modo, tiene pinta de que la tregua va a ser papel mojado, la cuestión es si Estados Unidos e Iran se hacen los tontos con las provocaciones de Israel o la rompen.
Dicho esto, esta noticia es una caca. No pone enlaces. Es bastante difícil de creer.
1. Irán era un país que amenazaba a todo occidente con su arsenal nuclear, que ha sido destruido.
2. Irán amenazaba la vida de la población civil y ellos mataron al lider
No estoy diciendo que sea verdad.
Igual que hicieron los ukros. Pero la Historia no se detiene y el imperio gringo tiene los días contados. En las últimas semanas ha quedado muy palpable. Aunque esto venía de lejos.
Trump destituyó a todos los que le decían que parara la guerra pero aún así no consiguió apoyo para continuarla más tiempo. Así que decidió decir "listo, ya ganamos, he conseguido la paz en el mundo".
En un comunicado, Trump decía que estaban cerca de alcanzar un acuerdo porque los 10 puntos de Irán coincidían en mucho con sus 15 puntos.
Como… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/error-calculo-siglo-aventura-trump-iran
Tiempo al tiempo. El régimen sionista caerá como cayó el apartheid en Sudáfrica.
Los asentamientos en Palestina con el tiempo se convertirán en ciudades.
Quien debe estar descojonado es Putin, que está vendiendo su gas y petróleo mejor que nunca.
Y China, que simplemente se ha sentado a esperar acontecimientos y que ve como EEUU se ha fundido una millonada para no sacar un mojón de este circo (otra cosa son Trump and friends que esos sí han sacado tajada).
- Ha conseguido parar a Israel, vía EEUU . Y parar los bombardeos yankis
- Ha conseguido el control y posible cobro de peaje en el estrecho
- Ha conseguido poder seguir enriqueciendo uranio
- Ha conseguido levantar las sanciones que llevan décadas sufriendo
- Pago de indemnizaciones
- Parar la guerra de en el líbano. Mantener vivos todos sus proxys.
Todo esto está por negociar y seguramente Iran será flexible, porque ha conseguido algo muy grande. Siendo un… » ver todo el comentario
Así que ciertamente EEUU puede echarse atrás, no cumplir etc.... de hecho, es lo que siempre han hecho con Iran. Pero, en este caso, me da que no tienen opciones. Seguir bombardeando?? .... bomba nuclear? .... Iran ya no perdía nada y es EEUU quien con el paso de los días perdía. Y si se mete otra vez, lo mismo.
Así que si, aún no está cerrada la cosa, pero me da que EEUU ya quiere dejar atrás esto. Y a invadir un país más fácil...
Dicho esto, nunca había pensado en los posibles misiles cubanos (obviamente no es iran).... pero Cuba está a tiro de piedra de EEUU y no es como Iran, Cuba si puede atacar territorio yanki.
Entre esas dos cosas y que han salido escaldados de Iran .... igual EEUU decide que mejor seguir ahogando a Cuba que atacar militarmente. Que con eso nunca pierden y les ha ido bien.
Turquía también gana de rebote sin hacer nada de nada por el debilitamiento de Arabia Saudi.
A ellos no les interesa destruir Iran y tirar el régimen (obviamente si cayer, perfecto)... si la contrapartida es que les jodan el negocio de un bombazo.
No se qué tanto poder militar tengan. Pero eso da igual si tienes más que perder que ganar atacando.
El golpe a Arabia es claro. Al resto como dices le importan los negocios
Golpe? pues..... si, no más que a UAE, que creo que ha pillado la mayoría de ataques. De todos modos, podría haberles salido peor... así que dentro de lo que cabe, creo que estarán contentos con que esto haya terminado. Peor que como empezaron? si..... pero podría haber sido aún peor si EEUU se hubiera emperrado en destrozar (más) Irán.
Ha sido un desastre de guerra para casi todos. Salvo para Iran.... que, con un coste de vidas importante, ha conseguido muchos objetivos impensables antes de la guerra.
Tal vez Trump diga que al haber conseguido "derrotar al régimen" ya no hacen falta sus bases militares. A demás concuerda con lo que había prometido en la campaña electoral. Mira qué genial: ganan la guerra y dejan de gastar dinero en bases por allí... ¡Qué gran Triunfo para Naranjito".
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Total, si casi le viene de puta madre que sigan esas bases ahí. En esta guerra les ha venido de puta madre para atacar países vecinos con la excusa
Básicamente le están haciendo un "eres un gallina mc fly?"
No se eso es lo que han "acordado" pero si es así sería una rendición total de Estados Unidos.
Trump dice que en los 10 puntos de Irán había muchas coincidencias con sus "15 puntos".
Los 10 puntos de Irán eran estos:… » ver todo el comentario
Israel debe desaparecer, para que esa zona vuelva a una relativa tranquilidad que desde hace décadas no ha tenido por estar los judíos por esa zona.
Todo lo demás es papel mojado mientras tanto.
No sé exactamente qué general les ha podido decir que eso era mínimamente posible. Probablemente ninguno y Trump ha hecho lo que le ha salido de los cojones pensando que iba a ser una Venezuela 2.