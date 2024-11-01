Medios israelíes reconocen "gran victoria" de Irán en la guerra

Los medios de comunicación israelíes consideraron que los iraníes "hicieron lo que quisieron con la administración Trump", reconociendo que lo sucedido "no es solo un logro iraní, sino una gran victoria", en sus comentarios sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas, "como preludio a las negociaciones que permitirán la oportunidad de finalizar y concluir el acuerdo en su forma definitiva". En este contexto, el corresponsal militar del canal israelí i24 se burló del anuncio del alto al fuego, pidiendo que "su momento se determine...