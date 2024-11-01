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Medios israelíes reconocen "gran victoria" de Irán en la guerra

Los medios de comunicación israelíes consideraron que los iraníes "hicieron lo que quisieron con la administración Trump", reconociendo que lo sucedido "no es solo un logro iraní, sino una gran victoria", en sus comentarios sobre el anuncio de un alto al fuego de dos semanas, "como preludio a las negociaciones que permitirán la oportunidad de finalizar y concluir el acuerdo en su forma definitiva". En este contexto, el corresponsal militar del canal israelí i24 se burló del anuncio del alto al fuego, pidiendo que "su momento se determine...

| etiquetas: irán , eeuu , israel , trump , guerra
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49 comentarios
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Comentarios destacados:            
josde #3 josde
Desde luego EE,UU junto a Israel han quedado como los asesinos de personas inocentes en esa guerra ilegal.
27 K 244
#2 Sacapuntas
Espero que Trump se lo agradezca mucho a Netanyahu de la manera que nos tiene acostumbrados.
8 K 93
Niessuh #18 Niessuh
#2 Israel no va a parar, de hecho intentará boicotear la tregua de todas las maneras posibles. Ahora veremos si Trump y los Estados Unidos se dejan arrastrar por ellos, los ignoran, o ya lo impensable, los regañan.

Dicho de otro modo, tiene pinta de que la tregua va a ser papel mojado, la cuestión es si Estados Unidos e Iran se hacen los tontos con las provocaciones de Israel o la rompen.
8 K 67
#40 Kalandraka125
#18 El estado de las fuerzas armadas israelíes después de tres años y medio de guerra incesante es una incógnita. Puede que, independientemente de la retórica belicista de sus líderes, ellos también necesiten la paz para reconstruirse y rearmarse.
0 K 7
Niessuh #47 Niessuh
#40 Muy cierto, pero Netanhayu y los suyos no quieren parar hasta tener su Gran Israel como legado, veremos si se resignan.
0 K 11
#30 Onaj *
#2 Para Trump y los suyos es una gran victoria porque es un gran negociador y ha hecho recular Irán con su clásica estrategia de primero amenazar y después negociar.

Dicho esto, esta noticia es una caca. No pone enlaces. Es bastante difícil de creer.
0 K 12
#43 MPPC
#30 Dime a ver qué es lo que ha ganado EEUU. ¿Gran victoria, gran negociador? No lo veo por ningún lado.
0 K 10
#46 Onaj
#43 #58 Venderán que es una gran victoria con, al menos, estos argumentos.

1. Irán era un país que amenazaba a todo occidente con su arsenal nuclear, que ha sido destruido.
2. Irán amenazaba la vida de la población civil y ellos mataron al lider

No estoy diciendo que sea verdad.
0 K 12
WcPC #8 WcPC
La cosa es que a mi este tipo de "mensajes" en medios sionistas me da la impresión de que la tregua es una trampa.
8 K 92
#6 Eukherio
Tocará volver a matar a los negociadores para que el río vuelva a su cauce.
9 K 82
Beltenebros #7 Beltenebros
#6
Igual que hicieron los ukros. Pero la Historia no se detiene y el imperio gringo tiene los días contados. En las últimas semanas ha quedado muy palpable. Aunque esto venía de lejos.
8 K 59
Niessuh #22 Niessuh
#7 ¿que hicieron los ukros? no me consta que matasen negociadores rusos.
2 K 33
#10 manuelnw *
Ojalá me equivoque, pero negociar con EEUU (e Israel al lado) en los últimos tiempos solo significa la muerte de los negociadores y ataques a traición.
8 K 76
anv #39 anv *
#10 A mi me huele a que esto no ha sido ninguna negociación. Los militares de Estados Unidos dijeron basta a los delirios de Trump.
Trump destituyó a todos los que le decían que parara la guerra pero aún así no consiguió apoyo para continuarla más tiempo. Así que decidió decir "listo, ya ganamos, he conseguido la paz en el mundo".

En un comunicado, Trump decía que estaban cerca de alcanzar un acuerdo porque los 10 puntos de Irán coincidían en mucho con sus 15 puntos.

Como…   » ver todo el comentario
1 K 10
#45 manuelnw
#39 No digo que haya sido una negociación, pero dicen que las negociaciones empiezan ahora.
0 K 10
yemeth #9 yemeth
Pues al final Trump está cumpliendo las esperanzas que teníamos depositadas en él: que acelerara la caída del imperio.
4 K 48
#4 albx
Para mi, todo lo que sea que Israel no vuelva a las fronteras del 67 es una derrota.
5 K 46
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Tiempo al tiempo. El régimen sionista caerá como cayó el apartheid en Sudáfrica.
6 K 63
anv #25 anv
#5 Que caiga el régimen sionista no implica que vayan a retroceder.
Los asentamientos en Palestina con el tiempo se convertirán en ciudades.
1 K 17
sieteymedio #42 sieteymedio
#4 Sí, pero las fronteras de 1867.
1 K 20
chatOGT #11 chatOGT
A mí me huele a estrategia sionista para apretar a EE.UU.
4 K 40
cromax #12 cromax
Irán ha tenido una victoria muy relativa.
Quien debe estar descojonado es Putin, que está vendiendo su gas y petróleo mejor que nunca.
Y China, que simplemente se ha sentado a esperar acontecimientos y que ve como EEUU se ha fundido una millonada para no sacar un mojón de este circo (otra cosa son Trump and friends que esos sí han sacado tajada).
4 K 34
robustiano #19 robustiano *
#12 A los usanos les ha venido de PM para dar salida a las armas que les estaban cogiendo polvo en los depósitos militares, y esto es lo que vino a decir un carcamal senador yanqui para justificar la guerra, que todo esto suponía jornadas y jornadas de trabajo mientras renovaban su armamento... ¬¬
0 K 14
Rembrandt #13 Rembrandt
Cosas que ha ganado Iran :

- Ha conseguido parar a Israel, vía EEUU . Y parar los bombardeos yankis

- Ha conseguido el control y posible cobro de peaje en el estrecho

- Ha conseguido poder seguir enriqueciendo uranio

- Ha conseguido levantar las sanciones que llevan décadas sufriendo

- Pago de indemnizaciones

- Parar la guerra de en el líbano. Mantener vivos todos sus proxys.

Todo esto está por negociar y seguramente Iran será flexible, porque ha conseguido algo muy grande. Siendo un…   » ver todo el comentario
3 K 33
ur_quan_master #14 ur_quan_master *
#13 A ver si las consecuencias a nivel diplomático hacen que de una vez la UE deje de apoyar al eje del mal formado por USA e Israel.
3 K 28
#20 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 Lo que diga Irán que ha conseguido, no tiene porque ser verdad, o no tienen porque cumplirlo los USA si mañana cambian de opinión... por ahora lo que han conseguido es que dejen de atacarles, y los USA que reabran el estrecho, parece ser. Lo demás, hasta que no se acuerde el fin definitivo de la guerra, es todo algo voluble.
1 K 21
Rembrandt #28 Rembrandt
#20 Ciertamente todo es voluble..... pero EEUU está claro que no le interesa esta guerra ya. No le interesa que vuelvan a cerrar el estrecho... no le interesa que todo el día los jeques le llamen dando la caca. No le interesa ya el petróleo iraní, joder.... mucho trabajo, esos cabrones tienen misiles.

Así que ciertamente EEUU puede echarse atrás, no cumplir etc.... de hecho, es lo que siempre han hecho con Iran. Pero, en este caso, me da que no tienen opciones. Seguir bombardeando?? .... bomba nuclear? .... Iran ya no perdía nada y es EEUU quien con el paso de los días perdía. Y si se mete otra vez, lo mismo.
Así que si, aún no está cerrada la cosa, pero me da que EEUU ya quiere dejar atrás esto. Y a invadir un país más fácil...
2 K 24
rafaLin #48 rafaLin
#28 Cuba, calienta que sales :'(
0 K 10
Rembrandt #49 Rembrandt *
#48 La suerte que tiene Cuba es que no hay petroleo, ni nada ... y a EEUU le suele gusta ganar dinerito cuando ataca países.

Dicho esto, nunca había pensado en los posibles misiles cubanos (obviamente no es iran).... pero Cuba está a tiro de piedra de EEUU y no es como Iran, Cuba si puede atacar territorio yanki.

Entre esas dos cosas y que han salido escaldados de Iran .... igual EEUU decide que mejor seguir ahogando a Cuba que atacar militarmente. Que con eso nunca pierden y les ha ido bien.
0 K 11
bubiba #21 bubiba *
#13 lo que seguro ha ganado es ser la indiscutible potencia regional. Ha bombardeado a todos los vecinos y nadie se ha atrevido a contestarle. Y las monarquías del golfo son decorados artificiosos donde no son capaces de defenderse por si mismo.

Turquía también gana de rebote sin hacer nada de nada por el debilitamiento de Arabia Saudi.
1 K 13
Rembrandt #32 Rembrandt
#21 Las monarquías del golfo no han atacado porque no les interesaba para nada. Viven del petroleo, y viven bien. Aunque pudieran atacar y tener medios para atacar, no ganaban nada y han sido listas.

A ellos no les interesa destruir Iran y tirar el régimen (obviamente si cayer, perfecto)... si la contrapartida es que les jodan el negocio de un bombazo.

No se qué tanto poder militar tengan. Pero eso da igual si tienes más que perder que ganar atacando.
1 K 21
bubiba #35 bubiba *
#32 a Arabia Saudi si le interesaba y mucho acabar con Irán... A quien no le interesaba nada es a Qatar que tiene negocios con Irán y se lleva tirante con Arabia. Está el Yemen y Brunei como problemas directos de los saudies con Irán.

El golpe a Arabia es claro. Al resto como dices le importan los negocios
0 K 10
Rembrandt #44 Rembrandt
#35 Yo no se si Arabia Saudí le interesaba la guerra. Pero si parece claro que una vez que comenzó.... ya quería ir a por todas. Bueno, que fueran otros a por todas jeje... que eso si ha sido listo en no entrar en la guerra.

Golpe? pues..... si, no más que a UAE, que creo que ha pillado la mayoría de ataques. De todos modos, podría haberles salido peor... así que dentro de lo que cabe, creo que estarán contentos con que esto haya terminado. Peor que como empezaron? si..... pero podría haber sido aún peor si EEUU se hubiera emperrado en destrozar (más) Irán.

Ha sido un desastre de guerra para casi todos. Salvo para Iran.... que, con un coste de vidas importante, ha conseguido muchos objetivos impensables antes de la guerra.
0 K 11
anv #23 anv
#13 Decía Al Jazeera que uno de los puntos de Irán era el retiro de las bases estadounidenses de la zona.

Tal vez Trump diga que al haber conseguido "derrotar al régimen" ya no hacen falta sus bases militares. A demás concuerda con lo que había prometido en la campaña electoral. Mira qué genial: ganan la guerra y dejan de gastar dinero en bases por allí... ¡Qué gran Triunfo para Naranjito".
.  media
1 K 17
Rembrandt #34 Rembrandt
#23 Ese puede ser uno de los puntos fáciles para Iran. Está claro que es difícil que EEUU se retire de sus bases y a Iran ese tema tampoco le "importará tanto". Estos puntos están bien para Iran para negociar, porque puede ceder en unos cuantos y aún así tener una victoria clara

Total, si casi le viene de puta madre que sigan esas bases ahí. En esta guerra les ha venido de puta madre para atacar países vecinos con la excusa
1 K 21
#17 Tunguska08Chelyabinsk13
No reconocen nada, lo que hacen es propaganda para que no se acabe la guerra.
1 K 24
#31 srskiner *
#15 #17 Israel lo que quiere es que la guerra siga y para eso pondrá su maquinaria a decir que Trump ha perdido para que Trump se decida a continuar.

Básicamente le están haciendo un "eres un gallina mc fly?"
3 K 44
anv #33 anv *
#31 Al Jazeera decía que los "10 puntos" de Irán incluían por ejemplo retirada de las bases de Estados Unidos en toda la zona. También hablaban del pago de indemnizaciones a Irán, y que el paso por el estrecho se hará bajo autorización de Irán.
No se eso es lo que han "acordado" pero si es así sería una rendición total de Estados Unidos.

Trump dice que en los 10 puntos de Irán había muchas coincidencias con sus "15 puntos".

Los 10 puntos de Irán eran estos:…   » ver todo el comentario
0 K 7
#36 srskiner
#33 Sin duda lo sería, pero no cuestiono quién ha ganado, cuestiono la motivación de Israel para hacer sangre con ello.
0 K 10
#37 bibubibu
Mientras Israel no desparezca del mapa como país, no sirve de nada todo lo que se firme. Jamás se debió permitir el estado de Israel, porque en ese lugar ya había personas viviendo. Así que toda la mierda que tenemos ahora mismo es por todo ello.

Israel debe desaparecer, para que esa zona vuelva a una relativa tranquilidad que desde hace décadas no ha tenido por estar los judíos por esa zona.

Todo lo demás es papel mojado mientras tanto.
1 K 17
#29 EDD88
Estos hijos de puta no quieren que se acabe la guerra, supongo que para seguir tapando lo que siguen haciendo en Gaza y Líbano, e intentan provocar a Trump para que vuelva a involucrarse.
1 K 16
Priorat #27 Priorat
Es una responsabilidad compartida entre EE.UU. e Israel.
0 K 12
anv #15 anv
Trump dice que ganó, Irán dice que ganó, Israel parece que por una vez está de acuerdo con Irán...
1 K 10
#24 Nowotny
Para ellos, todo lo que no sea exterminar y expulsar a los árabes de su Gran Israel, es un fracaso. Y seguirán, con EEUU por supuesto.
1 K 9
Alqui #41 Alqui
Pues me da que como no hagan las negociaciones por videoconferencia, les cae un misil. Por accidente claro, que EEUU e Israel son muuuuuuy confiables.
0 K 7
#26 NanakiXIII
Es de cajón: no se puede vencer a un país tan grande, con tanta población y tan armado, en tres semanas y sin querer poner soldados en el terreno (es que ni poniendo soldados, vamos). Especialmente cuando no es el típico régimen al que le cortas la cabeza al líder y todo se desmorona y los que quedan se arrodillan como con Venezuela.

No sé exactamente qué general les ha podido decir que eso era mínimamente posible. Probablemente ninguno y Trump ha hecho lo que le ha salido de los cojones pensando que iba a ser una Venezuela 2.
0 K 7
#38 Canario79
Buscan provocar a Trump.
0 K 6

menéame