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El error de cálculo del siglo: la aventura de Trump en Irán

El error de cálculo del siglo: la aventura de Trump en Irán

Los actuales dirigentes, incluido el nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, han llegado a la acertada conclusión de que un alto el fuego sin un gran acuerdo es meramente una cuestión de tiempo y no de paz.

| etiquetas: error , cálculo , irán , estados unidos , israel , guerra
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 hipernes
Un acuerdo firmado con Trump es siempre papel mojado. Está vez es una guerra a muerte
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porto #6 porto
#2 Con cualquier presidente de EEUU. Desde los tratados que firmaban con las tribus indias.
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rojo_separatista #12 rojo_separatista
#2, con EEUU es el problema, no con Trump.
2 K 28
manuelpepito #1 manuelpepito
Un error de cálculo es cuando fallas en tu planteamiento. Aquí no hay plan, esto es una especie de por mis cojones, chantaje mediante del sionazi al pedófilo. El plan es en el Líbano, en Irán no hay nada más que que los otros puedan conquistar y robar tierras.
20 K 185
capitansevilla #18 capitansevilla
#1 el error ha sido confiar en Israel, que recordemos que fueron ellos los que iban a atacar Irán primero y, como se supone que irán respondería atacando a los EEUU (sus bases y personal en la zona y demás), pues tiraron para alante.
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sotillo #19 sotillo
#1 Si hay plan solo que es de Israel y mandado a Los yankis a morir
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#31 diprosio
#1 Error sí, pero ¿cálculo?, ¿qué cálculo?
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Moderdonia #8 Moderdonia *
Última hora: Trump toma Estrecho de Ormuz: x.com/IRanMediaco/status/2040441742781235350?s=20
13 K 116
Fer_3439 #13 Fer_3439
#8 Se le estaba atragantando  media
5 K 60
JAIL #25 JAIL
#8 Le pega más otra canción de ese mismo grupo: youtu.be/InBXu-iY7cw?is=8zIPsbbRxmWuzmoW
1 K 19
#4 Galton
No sé... habría que compararlo con el error de cálculo de Putin y su entrada como zar de todas las rusias en Kiev... :troll:
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cdya #7 cdya
Pues a las petroleras y a las armamentísticas les va muy bien. Y a las inversiones de Trump y familia también.
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#5 kondnado
Yo no haría mucho caso de las palabras de Bibis y Fakehair.
4 K 35
Raziel_2 #9 Raziel_2
Aun estamos en el principio del segundo cuarto del siglo.

El error es de USA, alguien ha mencionado el error ruso tambien.

Personalmente creo que el gran error es mundial, sobre las repercusiones que todas estas mierdas van a tener sobre equilibrio necesario para la supervivencia de la civilización a medio plazo.

Pero eso lo tendremos que comprobar en 5 o 10 años si seguimos por aqui.
2 K 24
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#9 sinceramente yo creo que tenéis poca memoria histórica

Porque lo que pasó en el 11S, Afganistán e Irak fue muchísimo más preocupante y cambió el mundo más, que dos tarados con ansias imperialistas
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#23 milestone
#11 si, el mundo cambió, pero ahora hay un serio riesgo de colapso economico directo que no hubo entonces por la falta de petróleo. Y da gracias por el balón de aire que supone que el invierno haya pasado en el hemisferio norte.
1 K 12
#3 Jacusse
El miedo es que recurran a un ataque nuclear.

Es posible que lo veamos este martes.
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Gry #10 Gry
#3 Hacen eso y el miércoles Rusia las usa en Ucrania...
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Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#10 Ucrania para Rusia es un lugar muy importante, es el origen de Rusia. Nunca tiraría una bomba atómica. La mayor parte de la guerra de Ucrania ha sido con infantería, tropas enfrentadas, se hay hecho bombardeos, pero la guerra no se ha hecho arrasando.
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Spirito #16 Spirito
#10 No, Putin no necesita ya tirar bombas nucleares (ni aún siquiera las tácticas de fusión de neutrones) porque domina completamente el campo de batalla y es mera cuestión de tiempo en breve que el ejército de Ucrania colapse totalmente.
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Spirito #14 Spirito
#3 Yo creo que no, porque también se quieren mucho los oligarcas psicópatas yanquis y quieren dejar sus miles de millones a sus hijos para que sigan depredando el mundo.
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#20 guillersk
#3 ¿ A qué no hay huevos?
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#29 z1018
#3 no te extrañes que Irán ya tenga un pepino nuclear norcoreano, pakistaní o quién sabe
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BiRDo #24 BiRDo
Para que se produzca un error de cálculo hay que realizar un cálculo. Y aquí parece que los que en USA utilizan la calculadora están escondidos debajo de la mesa de su despacho para que no les despidan, callados o ya los echaron hace tiempo.
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#17 Tecar *
EE.UU la verdad es que necesita poco para provocar una catástrofe humanitaria en Irán, no hacen falta nucleares ni nada parecido.
Irán tiene 90 millones de habitantes con problemas de acceso al agua en lo que se viene llamando una "bancarrota hídrica", la capital Teherán con 10 millones de habitantes ya estuvo el año pasado a punto de quedarse sin agua y se estaban planteando evacuaciones, eso sin guerra.
El problema de Irán es que tiene petróleo, pero no tiene agua, y el petróleo no se bebe, por lo que como se destruyan suministros de agua y vías de comunicación para su distribución, la catástrofe va a ser bíblica.
Y los Iraníes lo saben y EE.UU también.
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sotillo #21 sotillo
#17 Irán solo tiene que responder con la misma arma y se acabó el agua por unos años en los países del golfo, sin contar que Israel también tiene plantas que son muy necesarias
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#22 Tecar
#21 Efectivamente, y a Israel también, pero eso a EE.UU se la pela.
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#28 C.Nutrio *
#22 Las narices. EEUU hace lo que le ordene Israel. Es lo que ocurre cuando tu presidente se acuesta con menores en casa de un agente del Mossad.
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#27 C.Nutrio
#17 ...no como Israel, que tiene manantiales hasta debajo de las piedras. Tengo entendido que los iraníes están venga a lanzarles misiles para que brote el agua y terminen ahogándose. xD
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#26 C.Nutrio
Cuando no se tiene la capacidad que tenemos los latinos para improvisar, se tiene que tener un plan previo muy estudiado y elaborado.
Cuando careces de ambas cosas, estás bien jodido.
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#30 sliana
Si acaso en error de calculo es el mismo de Rusia con Ucrania, pensar que será un paseo.
Las negociaciones? Un paripé. Las usan de excusa para el ataque, y que acepten sus términos solo sirve para que saquen otros nuevos imposibles de alcanzar de forma que los puedan usar para seguir haciendo lo que hacen.
Las treguas? Tiempo para EEUU para recargar.
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menéame