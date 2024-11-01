El error de cálculo del siglo: la aventura de Trump en Irán

Los actuales dirigentes, incluido el nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, han llegado a la acertada conclusión de que un alto el fuego sin un gran acuerdo es meramente una cuestión de tiempo y no de paz.
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El error es de USA, alguien ha mencionado el error ruso tambien.
Personalmente creo que el gran error es mundial, sobre las repercusiones que todas estas mierdas van a tener sobre equilibrio necesario para la supervivencia de la civilización a medio plazo.
Pero eso lo tendremos que comprobar en 5 o 10 años si seguimos por aqui.
Porque lo que pasó en el 11S, Afganistán e Irak fue muchísimo más preocupante y cambió el mundo más, que dos tarados con ansias imperialistas
Es posible que lo veamos este martes.
Irán tiene 90 millones de habitantes con problemas de acceso al agua en lo que se viene llamando una "bancarrota hídrica", la capital Teherán con 10 millones de habitantes ya estuvo el año pasado a punto de quedarse sin agua y se estaban planteando evacuaciones, eso sin guerra.
El problema de Irán es que tiene petróleo, pero no tiene agua, y el petróleo no se bebe, por lo que como se destruyan suministros de agua y vías de comunicación para su distribución, la catástrofe va a ser bíblica.
Y los Iraníes lo saben y EE.UU también.
Cuando careces de ambas cosas, estás bien jodido.
Las negociaciones? Un paripé. Las usan de excusa para el ataque, y que acepten sus términos solo sirve para que saquen otros nuevos imposibles de alcanzar de forma que los puedan usar para seguir haciendo lo que hacen.
Las treguas? Tiempo para EEUU para recargar.