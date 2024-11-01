edición general
Marc Giró revela que es alcohólico y pide que dejen de insistir en que todo el mundo beba

Detrás de esa copita que usted insiste en que nos tomemos los alcohólicos, vemos otra copita. Y detrás de esa otra y otra. Y otra más.

Hace unos cuantos años, con 30ypocos decidí dejar de beber, simplemente porque los aspectos positivos (socializar) estaban siendo menos importantes que los negativos. Podría tomarme una cerveza de vez en cuando pero es que no me apetece, igual que también considero una guarrada una fanta y tampoco me la tomo.

No me había imaginado, ni sospechado lo difícil que es socialmente ser abstemio. Desde caras de "y a este por qué le ha dado por ahí" de conocidos, a hacer cábalas "tendrá…   » ver todo el comentario
#6 friki pajillero o bebedor botellonero de findesemana.

¿Era de elegir, no de logros? o_o
"Si los alcohólicos confesos supiéramos beber una copita ia, si supiéramos simplemente mojarnos los labios y hacer chin chin, si supiéramos degustar un buen vino y apreciar su sabor, su textura, su aroma, su apariencia..."

Ahi se le han empezado a girar los ojos y a salivar xD  media
Un giró del guión
berkut #4 berkut
#2 Querrás decir un gin Giró

:roll:
#2 #4 Dejadlo por favor.
