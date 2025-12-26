edición general
Madrid encadena cuatro ataques con arma blanca en 48 horas con tres personas muertas

En 2024, la Comunidad de Madrid alcanzó un récord histórico de 4.251 sanciones administrativas por portar o usar armas prohibidas, la cifra más alta de los últimos ocho años y un incremento del 60,8% respecto a 2017.

cocolisto #8 cocolisto
O de Arcos de Cuchilleros no es sólo un lugar...
calde #4 calde
Los madrileños son demasiado problemáticos: violentos y hacen dumping fiscal al resto.

Es mejor deshacernos de ellos cuanto antes.
reivaj01 #6 reivaj01
Los mejores ataques con arma blanca, los de Madriz.
Tontolculo #7 Tontolculo
Espero a los españoles de pro haciendo cacerías como en Torre Pacheco
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favro.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
diablo! culpa del dembow
#5 Mk22
Hay que atajar el problema de las bandas.
