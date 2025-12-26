·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5362
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4082
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4208
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3887
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4030
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
333
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
484
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
525
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
273
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa
327
Un grupo de 10 menores organizados agrede de forma aleatoria a viandantes de la ciudad de Valencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
14
clics
Madrid encadena cuatro ataques con arma blanca en 48 horas con tres personas muertas
En 2024, la Comunidad de Madrid alcanzó un récord histórico de 4.251 sanciones administrativas por portar o usar armas prohibidas, la cifra más alta de los últimos ocho años y un incremento del 60,8% respecto a 2017.
|
etiquetas
:
madrid
,
violencia
9
0
0
K
118
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
0
K
118
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
Wardrid
2
K
52
#8
cocolisto
O de Arcos de Cuchilleros no es sólo un lugar...
0
K
20
#4
calde
Los madrileños son demasiado problemáticos: violentos y hacen dumping fiscal al resto.
Es mejor deshacernos de ellos cuanto antes.
0
K
17
#6
reivaj01
Los mejores ataques con arma blanca, los de Madriz.
0
K
11
#7
Tontolculo
Espero a los españoles de pro haciendo cacerías como en Torre Pacheco
0
K
10
#1
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favro.
0
K
8
#3
CharlesBrowson
diablo! culpa del dembow
0
K
7
#5
Mk22
Hay que atajar el problema de las bandas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es mejor deshacernos de ellos cuanto antes.