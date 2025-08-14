Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"

La organización del Consell siempre está abierta a la innovación y este jueves, el Consell ha impulsado un nuevo puesto en su estructura. Es la delegada para la Hispanidad y la Libertad, un cargo para el que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tirado mano de la oposición venezolana a Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana, un movimiento asociativo con cada vez más peso en tierras valencianas. Todo ello en un momento en el que el PP y Vox aprietan en el discurso migratorio como se ha visto en Jumilla o con el rechazo de menores