Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"

La organización del Consell siempre está abierta a la innovación y este jueves, el Consell ha impulsado un nuevo puesto en su estructura. Es la delegada para la Hispanidad y la Libertad, un cargo para el que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tirado mano de la oposición venezolana a Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana, un movimiento asociativo con cada vez más peso en tierras valencianas. Todo ello en un momento en el que el PP y Vox aprietan en el discurso migratorio como se ha visto en Jumilla o con el rechazo de menores

9 comentarios
karakol #2 karakol
delegada para la Hispanidad y la Libertad

Desde la Oficina del Español de Cantó no se veía un chiringuito con un nombre tan poco imaginativo.
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Recortes en emergencias y el dinero para chiringuitos e inmigrantes, un año más tarde y con 230 muertos encima de la mesa

Pero no lo llaméis genocidio  media
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Odio admitirlo, pero estoy 100% de acuerdo con #1
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
A saber que trapis le deben a esta venezolana de la banda de Guaido. Evidentemente este chiringuito vergonzoso que no tiene justificación con 230 muertos por la DANA y media Valencia sin reconstruir, pero el cebón Mazón prefiere centrarse en pagar favores que en trabajar por las personas de su CA.
#5 tierramar *
Imitando a Ayuso que gano gracias al voto latino. El PP y VOX están intentando atraer el voto latino. Ayuso esta en Miami haciendo campaña para alentar a los latinos a inmigrar a España. Nuevos españoles», la estrategia nacional de Feijóo para captar el voto latino que aupó a Ayuso "Trabajamos con segmentos de voto y el latinoamericano es uno de ellos", remarcan fuentes de Génova. okdiario.com/espana/nuevos-espanoles-estrategia-nacional-feijoo-captar
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#5 Ahí tenéis el Gran Remplazo famoso. ¿Era eso, no?
tetepepe #8 tetepepe
Hasta los huevos estoy de tánta hispanidad y tánta hostia consagrada ya.
Dilapidando pasta pública en imbecilidades.
#4 Albarkas
Si quiere ponerle un chiringuito a ésta señora que le llamen "el otro ventorro". Así nos queda todo claro.
pepel #9 pepel
La semana que viene la llevará a comer al Ventorro. ¿Qué comerán?
