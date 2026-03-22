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Locura total en China por las estaciones de carga en 5 minutos de BYD

Locura total en China por las estaciones de carga en 5 minutos de BYD  

BYD ha dado en el clavo con su estrategia de apostar por la carga ultrarrápida. Este vídeo, desde el punto de de un cliente de Tesla, nos muestra en primera persona como es el concepto que ha desatado la locura por los coches de BYD, que ve como lo clientes se agolpan en sus concesionarios buscando información de esta tecnología ya en las calles.

| etiquetas: byd , estación de carga , 5 minutos , vehículo eléctrico
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12 comentarios
11 1 0 K 198 tecnología
mahuer #9 mahuer
Cómo nos pueden vender a la vez que los chinos tienen tecnología punta, viven en mega ciudades, sanidad sin listas de espera jubilación antes que nosotros y decirnos que están fatal porque viven en una dictadura comunista. Tanta disonancia cognitiva no le cortocircuita la neurona a nadie?
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#6 Pitchford
Aparte de la carga rápida y presumiblemente cara, vendrían genial en España muchas plazas publicas de carga lenta y barata (como en casa) en las calles, donde aparcan el 70% de los coches. Para cualquiera que aparque en la calle, comprar un coche eléctrico hoy en día no tiene sentido.
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mr_b #1 mr_b
Puede que duplicada, pero las anteriores eran de que los cargadores de 5 minutos se iban a lanzar en marzo y aquí se muestra un vídeo de ellos funcionando.
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#2 pcmaster
#1 Entonces es relacionada.

Pero debería de haber un cargador compatible con TODOS los coches. No puedes poner en una gasolinera estación de recarga un cargador dsiferente para cada modelo de coche.
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Terminara estandarizandose mas pronto que tarde.
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mr_b #4 mr_b
#2 Estamos en la fase de competición máxima, por lo que las empresas no van a pararse a colaborar y hacer un estándar. El que gane lo hará y el resto copiarán (y parece que van a ganar los chinos). Así es prácticamente siempre cuando se habla de tecnología.
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Edheo #5 Edheo
#4 Os acordáis de Beta, 2000 y Vhs?
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tommyx #12 tommyx
#5 quedó el peor
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#10 parladoiro *
#4 es GB/T en China y CCS2 en Europa. Si no da una manguera, metes dos. En Europa se supone que llega con un solo cable:
www.phoenixcontact.com/en-pc/events-and-news/news/ccs-megawatt-chargin
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makinavaja #7 makinavaja
Ese chorrazo de amperios en poco tiempo tiene que ser sanísimo para la batería.... :troll: :troll: :troll:
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Dene #8 Dene
Mientras no sea destrucción de batería ultra rápida ..
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#11 abogado_del_diablo
El dato de 1,5 MW en sí es impresionante, pero no dan la curva de carga para saber durante cuánto tiempo aguanta alguno de sus coches esa potencia (tampoco he visto en ningún sitio pruebas de alguno que lo alcance).
A veces puede ser más interesante un coche con menor potencia máxima pero capaz de sostenerla durante más tiempo (como la vida misma).
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menéame