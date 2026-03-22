Locura total en China por las estaciones de carga en 5 minutos de BYD  

BYD ha dado en el clavo con su estrategia de apostar por la carga ultrarrápida. Este vídeo, desde el punto de de un cliente de Tesla, nos muestra en primera persona como es el concepto que ha desatado la locura por los coches de BYD, que ve como lo clientes se agolpan en sus concesionarios buscando información de esta tecnología ya en las calles.
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Pero debería de haber un cargador compatible con TODOS los coches. No puedes poner en una
gasolineraestación de recarga un cargador dsiferente para cada modelo de coche.
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A veces puede ser más interesante un coche con menor potencia máxima pero capaz de sostenerla durante más tiempo (como la vida misma).