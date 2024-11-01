Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un "abusador sexual" y pide que "se retracte públicamente"

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz. La defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE, produciendo un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva. También solicitan que se indemnice al cantante con la cantidad que...