Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un "abusador sexual" y pide que "se retracte públicamente"

edición general
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz. La defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE, produciendo un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva. También solicitan que se indemnice al cantante con la cantidad que...

| etiquetas: julio iglesias , demanda , querella , yolanda díaz , acusación , juicio paralelo
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
El problema de hacer segun que acusaciones a los ricos es que, a diferencia de los pobres, tienen pasta por castigo y no les importa llevarte a juicio.

Yolanda Diaz, y no solo ella, se columpio saltandose la presuncion de inocencia de Julio Iglesias.
ansiet #11 ansiet
#7 Opino como tú y añado que le puede costar la torta un pan a Yoly...:popcorn:
Gnomo #16 Gnomo
#7 A ver si espabilan de una puta vez.
Que es eso de acusar a las primeras de cambio y joder la reputación de una persona?
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
La verdad es que Julio iglesias ya esta socialmente condenado, un miembro del gobierno debería respetar su presunción de inocencia, pero con los tiempos que corren es pedir mucho...
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 Julio Iglesias se condenó solito hace mucho, mucho tiempo. Otra cosa es que fueran otros tiempos y la cosas se vieran de una manera distinta.
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano *
#3 #4 Deberías fijaros en la segunda parte de mi comentario, a mi Julio Iglesias no me cae bien, pero la actitud por parte de gente que esta en el gobierno deja mucho que desear.

Eso es acojonante.
Chinchorro #9 Chinchorro
#6 Yolanda Díaz lidiará con la demanda como tenga que lidiar, sus abogados se ocuparán de ello. Y si, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero también tenemos todos ojos en la cara y hemos visto cosas que hoy en día serían delito.
Fartón_Valenciano #13 Fartón_Valenciano *
#9 ¿Antes no eran delito?, pues entonces no tiene mucho sentido las declaraciones de Diaz, yo no voy entrar si eran delito o no, la realidad es que no esta condenado, Diaz es miembro el gobierno:

"Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas

…   » ver todo el comentario
#10 LunaTiko
#3 Lo mejor es que un abusador sexual de derechas, se apellide Iglesias de la Cueva
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Como que a Julio le importara una mierda lo que opine la gente de el... Hace mucho tiempo que esta a por otras cosas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Julito va a por todas, y lo sabes
capitan__nemo #17 capitan__nemo
#14 Yolanda no es ninguna jueza. Ves los papeles y las noticias de las denuncias y opinas en base a esos documentos.
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Entonces para este juicio se tendran que investigar las denuncias para las que otro tribunal se declaró no apto porque se referian a un extranjero (julio iglesias) y a unos hechos ocurridos en otro pais.

La forma de asegurarse de si lo de "abusador sexual" es correcto o no es investigando los hecho denunciados.
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#12 No. Simplemente no hay ninguna condena bajo la que sustentar la acusacion que hizo Yolanda Diaz.
FunFrock #8 FunFrock
Avanti totta!!
salchipapa77 #5 salchipapa77
Hostia veo que Bluesky sigue existiendo.
kurroman #15 kurroman
Por bocazas.
