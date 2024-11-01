Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de ser un "abusador sexual" y pide que "se retracte públicamente"

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz. La defensa del cantante pide a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno que se retracte "públicamente" de las afirmaciones que realizó en la red social Bluesky y en una entrevista en TVE, produciendo un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Iglesias de la Cueva. También solicitan que se indemnice al cantante con la cantidad que...
| etiquetas: julio iglesias , demanda , querella , yolanda díaz , acusación , juicio paralelo
Yolanda Diaz, y no solo ella, se columpio saltandose la presuncion de inocencia de Julio Iglesias.
Que es eso de acusar a las primeras de cambio y joder la reputación de una persona?
Eso es acojonante.
"Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas
… » ver todo el comentario
La forma de asegurarse de si lo de "abusador sexual" es correcto o no es investigando los hecho denunciados.