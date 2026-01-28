·
14
meneos
31
clics
Jose Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado
Jose Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado, perdiendo así su condición de aforado.
10 comentarios
#2
Meneador_Compulsivo
La izquierda socialista feminista pierde a un referente.
11
K
78
#4
MiguelDeUnamano
#2
A mí me parece más un referente para otro tipo de personajes que nada tienen que ver con el feminismo.
1
K
24
#5
Scutarius
#2
Bueno, los referentes de la derecha no dimiten nunca y encima echan la culpa a otros
1
K
17
#7
sleep_timer
#2
0
K
11
#9
Pontecorvo
*
#2
Fun fact: Ábalos nació en esta ciudad:
es.wikipedia.org/wiki/Torrente_(Valencia)
0
K
10
#1
obmultimedia
Todos los politicos se aferr... anda, este no!
2
K
22
#10
Asimismov
*
#1
es que el Supremo va deprisa, mientras que la Auuuuuudiencia Nacional tarda 20 años en su procedimientos y se pone a la cola de los casos de fraude en hidrocarburos. Lo debería haber hecho hace tiempo tal y como lo hizo Santos Cerdan
Lo debería haber hecho hace tiempo tal y como lo hizo Santos Cerdan
0
K
12
#3
Fartón_Valenciano
"Pero jamás renunciare a las chistorras", declaro Ábalos...
0
K
11
#6
wildseven23
Di-puta-do.
0
K
11
#8
YSiguesLeyendo
quién es el/la siguiente en la lista que pasará a "servir al pueblo español"? jajá... qué solidez facial hay que tener!
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
