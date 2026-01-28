edición general
Jose Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado

Jose Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado, perdiendo así su condición de aforado.

| etiquetas: abalos , acta , diputado , renuncia
10 comentarios
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
La izquierda socialista feminista pierde a un referente.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 A mí me parece más un referente para otro tipo de personajes que nada tienen que ver con el feminismo.
#5 Scutarius
#2 Bueno, los referentes de la derecha no dimiten nunca y encima echan la culpa a otros
Pontecorvo #9 Pontecorvo *
#2 Fun fact: Ábalos nació en esta ciudad: es.wikipedia.org/wiki/Torrente_(Valencia)
obmultimedia #1 obmultimedia
Todos los politicos se aferr... anda, este no!
Asimismov #10 Asimismov *
#1 es que el Supremo va deprisa, mientras que la Auuuuuudiencia Nacional tarda 20 años en su procedimientos y se pone a la cola de los casos de fraude en hidrocarburos.
Lo debería haber hecho hace tiempo tal y como lo hizo Santos Cerdan
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
"Pero jamás renunciare a las chistorras", declaro Ábalos... :troll:
wildseven23 #6 wildseven23
Di-puta-do.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
quién es el/la siguiente en la lista que pasará a "servir al pueblo español"? jajá... qué solidez facial hay que tener!
