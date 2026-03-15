Alemania descarta acudir a la misión de Trump en Ormuz

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#1
MiguelDeUnamano
Pero alguien se lo había planteado en serio?
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#3
Varlak
#1
Es Alemania, lo normal es que hagan lo que dice usa.
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#4
cenutrios_unidos
A que les vuelan el Nord Stream !!!
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#2
Varlak
Ole por Alemania
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#5
Metabarón
Había leído "Almeida"... Hora de irme a dormir.
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