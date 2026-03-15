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Alemania descarta acudir a la misión de Trump en Ormuz

Alemania descarta acudir a la misión de Trump en Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este domingo que su país no participará en una misión para asegurar el estrecho de Ormuz.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , alemania
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5 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Pero alguien se lo había planteado en serio? xD
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Varlak #3 Varlak
#1 Es Alemania, lo normal es que hagan lo que dice usa.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
A que les vuelan el Nord Stream !!!
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Varlak #2 Varlak
Ole por Alemania
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Metabarón #5 Metabarón
Había leído "Almeida"... Hora de irme a dormir.
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