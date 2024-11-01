Alemania pone a los futuros pensionistas de Europa en alerta con su 'desmantelamiento' del Estado de Bienestar: solo tendrán "una cobertura básica"

Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Esto es lo que deben estar pensando políticos, economistas y... pensionistas de media Europa. Alemania, el país con más poder en Europa y el que suele marcar el ritmo 'reformista', ha empezado a 'desmantelar' su Estado de Bienestar anunciando profundos recortes en pensiones o sanidad para financiar el gasto en defensa...
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Pero cobrar como pocos.
Ellos verán lo que hacen
Y todo para derivar ese dinero a la guerra, que hay mucho sionista ganando pasta quemado dinero en armamento para nada, simplemente para que ese dinero pase a sus cuentas.
La ciencia económica ya te explica que un amo maltratará a mil asnos; mil amos cuidarán mucho del último asno.
La cúpula capitalista no se hace rica dejando de parasitar y de empobrecer al pueblo.
Realmente el capitalismo no es malo, pero cuando llega a corromper la democracia y sus instituciones se vuelve en una dictadura encubierta capaz de declarar guerras con tal de sacar beneficio. Nuestros hijos morirán y matarán en guerras para defender los intereses de las élites. Tan seguro como que el capitalismo seguirá fagocitando a las mismas personas que lo mantienen dejándose esclavizar desde que hacen hasta que mueren.
Quieren transfromar el warefare por el warfare como en EEUU