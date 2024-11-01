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Alemania pone a los futuros pensionistas de Europa en alerta con su 'desmantelamiento' del Estado de Bienestar: solo tendrán "una cobertura básica"

Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Esto es lo que deben estar pensando políticos, economistas y... pensionistas de media Europa. Alemania, el país con más poder en Europa y el que suele marcar el ritmo 'reformista', ha empezado a 'desmantelar' su Estado de Bienestar anunciando profundos recortes en pensiones o sanidad para financiar el gasto en defensa...

| etiquetas: alemania , desmantelamiento , pensiones
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 DenisseJoel
Alguien tiene que pensar en los ejecutivos de las empresas de defensa y protección. Como dicen nuestros amigos liberales, "un jubilado no produce nada, pero el CEO de una fábrica de misiles presta un servicio impagable a la sociedad".
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Skiner #19 Skiner *
#2 El ceo de una fábrica de misiles no fabrica nada.
Pero cobrar como pocos. :troll:
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#20 Comorr
#2 es que ni con los datos enfrente de la cara
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#5 chavi
No hay ninguna obligación de hacer lo mismo que Alemania
Ellos verán lo que hacen
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Pacman #4 Pacman
Y los yayos se van a dejar, claro amigo. Precisamente ese colectivo.
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#7 soberao *
#4 Ponen el liston alto para que la gente salte y proteste, para luego después de la tomenta bajarlo un poquito para dar la impresión que han bajado y el recorte es menor, pero siguen siendo recortes aunque lo clamufen.
Y todo para derivar ese dinero a la guerra, que hay mucho sionista ganando pasta quemado dinero en armamento para nada, simplemente para que ese dinero pase a sus cuentas.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Las listas de espera en sanidad haran el trabajo, y si no, eutanasia /s
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eldet #13 eldet
#4 no lo hacen asi, lo cambian para la siguiente generacion. Esa que esta pagando mas impuestos que nunca (en parte por la no piramide poblacional) y que encima va a recibir menos.
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frankye #1 frankye
¿Quién dijo que la derecha no gestionaba bien?.
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#8 BoosterFelix *
#1 Es lo de siempre: "¿por qué vamos a gastar dinero en arreglar la pobreza si hay gente a la que la pobreza le gusta tanto que hasta defiende como un derecho el poder hacer nacer a sus propios hijos en ella? ¿por qué vamos a vestir a un asno de príncipe si le da igual estar de asno, y va a seguir pariendo los mismos asnitos?"

La ciencia económica ya te explica que un amo maltratará a mil asnos; mil amos cuidarán mucho del último asno.

La cúpula capitalista no se hace rica dejando de parasitar y de empobrecer al pueblo.
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frankye #6 frankye
Veo abuelos rellenando bolsas en el Mercadona. Llamadme loco.
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Ashark #10 Ashark
#6 Eso ya lo hacen en Alemania desde hace mucho. Lo llaman "minijobs". Lo que cuentan es peor, mucho peor.
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#9 casicasi *
Espero que gane el Luigi Mangioni Award 2026.
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#3 CosaCosa
Democracia lo llaman
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OCLuis #14 OCLuis
¿No queríais capitalismo? Pues ahí tenéis 2 tazas.

Realmente el capitalismo no es malo, pero cuando llega a corromper la democracia y sus instituciones se vuelve en una dictadura encubierta capaz de declarar guerras con tal de sacar beneficio. Nuestros hijos morirán y matarán en guerras para defender los intereses de las élites. Tan seguro como que el capitalismo seguirá fagocitando a las mismas personas que lo mantienen dejándose esclavizar desde que hacen hasta que mueren.
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#18 muerola
#14 el capitalismo no es que sea malo, es que es lo peor
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#12 Alcalino
Alemania ha dejado que EEUU e Israel le hagan la cama, ahora a joderse
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#17 beltraneja
#12 Me da que además están vendiendo poco coche.
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#15 tierramar *
Todos los impuestos de los contribuyentes para la industria armamentistica yanqui: www.meneame.net/m/actualidad/alemania-paises-bajos-exigen-recortes-agr
Quieren transfromar el warefare por el warfare como en EEUU
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CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
Y como se vengan al Lander spanien os vamos a crujir, soltad aquí y al menos acabado vuestros últimos días en vuestro hogar
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menéame