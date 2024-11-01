Alemania pone a los futuros pensionistas de Europa en alerta con su 'desmantelamiento' del Estado de Bienestar: solo tendrán "una cobertura básica"

Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Esto es lo que deben estar pensando políticos, economistas y... pensionistas de media Europa. Alemania, el país con más poder en Europa y el que suele marcar el ritmo 'reformista', ha empezado a 'desmantelar' su Estado de Bienestar anunciando profundos recortes en pensiones o sanidad para financiar el gasto en defensa...