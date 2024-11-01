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Canadá no se unirá a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirma el primer ministro Mark Carney [ENG]

Canadá no se unirá a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirma el primer ministro Mark Carney [ENG]

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que Canadá no está implicado en las actuales operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y que no participará en esas acciones. Hablando en la Cámara de los Comunes el martes 10 de marzo, Carney aclaró la posición del gobierno en medio de un creciente debate en el parlamento sobre la postura de Canadá ante la escalada del conflicto.

| etiquetas: carney , iran , canadá , trump , militares
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6 comentarios
36 2 0 K 315 actualidad
Huaso #1 Huaso
Pos nada. Arancel del 50%. xD xD
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 porque conformarse con el 50% cuando puede ser el 50000%  media
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#2 covacho
No tardarán en dedicarle un corrido mexicano hecho con IA.
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loborojo #4 loborojo
Al final los únicos aliados que le queda es el borracho de MAR, Isabel Natividad y Alberto Quirón.
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capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Trump amenazó con invadir Canadá y apoyo masivamente con mucho dinero el separatismo en Alberta, la provincia mas petrolera.

Lo que tenian, teniamos, que hacer es unirnos a Iran en una ofensiva contra eeuu. Aprovechar ahora.

m.youtube.com/watch?v=PUNSuuQw96M (minuto 3)
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Trifasico #6 Trifasico *
Por lo visto aun quedan algunos paises en occidente que no le bailan el agua a USA.
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menéame