Canadá no se unirá a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirma el primer ministro Mark Carney [ENG]

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dicho que Canadá no está implicado en las actuales operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y que no participará en esas acciones. Hablando en la Cámara de los Comunes el martes 10 de marzo, Carney aclaró la posición del gobierno en medio de un creciente debate en el parlamento sobre la postura de Canadá ante la escalada del conflicto.