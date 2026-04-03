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Indignación en la Semana Santa de Andalucía por las vallas de pago

Indignación en la Semana Santa de Andalucía por las vallas de pago

La instalación de vallas de gran altura en las procesiones de Sevilla, Málaga y Córdoba desata la polémica. El humorista Manolo Sarria y miles de ciudadanos critican la "privatización" de la Semana Santa

| etiquetas: semana santa , vallas , andalucia
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110 comentarios
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Comentarios destacados:                          
#10 #7 después de convertir los centros de ciudades enteras en negocios turísticos, ignorando y expulsando a sus propios habitantes, no creo que esto de la Semana Santa sea mucho peor. Simplemente tiene más repercusión por el tema religioso, pero al final es la misma idea de monetizar absolutamente todo por encima de los derechos de los ciudadanos.
hetael #1 hetael
Bueno, votaron por eso ¿no?
50 K 400
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#1 Usando espacio público por la cara. Creo que es completamente denunciable.
35 K 292
#9 Eukherio *
#7 Ya, que monten las procesiones en un recinto privado si quieren hacer lo que les salga del nabo. No solo ocupan las putas calles sino que además meten vallas para que solo puedan verlas los VIPs. Tócate los huevos. Como si ahora los bares de mi calle deciden que yo es mejor que camine por la carretera, que la acera está para sus terrazas.
25 K 165
#37 fliper
#9 "Como si ahora los bares de mi calle deciden que yo es mejor que camine por la carretera, que la acera está para sus terrazas. "
¿Pero eso no es así en todas las calles? No me jodas que llevan desde l COVID tomándome por gilipollas los dueños de los bares de mi calle
7 K 68
EmuAGR #41 EmuAGR *
#37 El Sevilla los bares hacen lo que les da la gana con las terrazas. Incluso con cerramientos permanentes. El ayuntamiento mira para otro lado, cero multas ni denunciando uno mismo.
4 K 50
#42 Eukherio
#37 Aquí ponen las mesas, pero tienen que dejar espacio para que la gente pase, de acuerdo con la normativa municipal. Pero años antes de la pandemia recuerdo a uno que ponía sillones y una especie de biombos en la puta calle, y te obligaba o bien a meterte por la carretera o bien a pasar por el espacio minúsculo que quedaba. Debieron denunciarlo y multarlo, que no volvió a hacer eso en años.
0 K 8
#69 Bacalhau
#9 Como se nota que os puede el odio.

Lo de las vallas puede ser algo criticable, pero es totalmente falso que solo puedan verla los vips. Para empezar porque los precios no son tan altos, una silla toda la semana son 70-80€

Pero es que las sillas solo están colocadas en el recorrido oficial, que no suele llegar ni a un tercio del recorrido total de la procesión. Por lo que te quedan dos tercios, donde poder verla gratuitamente sin ninguna valla que estorbe.
4 K 2
#77 esbrutafio
#69 El recorrido oficial es por donde pasan todas las procesiones. Te pones ahí y ves todas las de esa noche. El resto del recorrido es distinto para cada procesión. En un sitio solo ves pasar a una.

www.youtube.com/watch?v=lmHctpSprUg
0 K 13
#82 Frank39
#69 a mí me chupa un huevo las procesiones, pero tener que pagar x verlas es la ostia. Entiendo que es algo del pueblo para el pueblo.
1 K 18
#95 Bacalhau
#82 Las procesiones cuestan muchísimo dinero organizarlas, solo el contrato de una banda de música cuesta unos 5 o 6 miles de euros. Y en Málaga por ejemplo son 45 cofradías, que de media llevan 2 bandas de música cada una, por lo que en su conjunto se gastan 500.000€ solo en acompañamiento musical.

Y reitero, no tienes que pagar por verlas, si lo pagas es porque prefieres verlas sentado en un único lugar. Pagas por así decirlo una experiencia premium. Pero si no quieres, puedes verlas sin ningún problema.
0 K 7
diminuta #104 diminuta
#95 y lo que cuestan las fiestas de cualquier pueblo? Mira los cachés de algunas orquestas...

Si quieres usar la vía pública para algo privado o pagas o das acceso a todo el mundo.
1 K 15
#84 ogrexxx
#69 todavía hay gente que lo defiende.
0 K 7
#97 Bacalhau
#84 Es que es algo necesario para su supervivencia. Tenéis un concepto de que os creéis que ese dinero es un negocio que va a llenar el bolsillo de unos pocos, y no es así. En las cofradías se pierde dinero a raudales, son los hermanos quienen ponen el dinero para que la procesión pueda salir cada año.
Gracias a la venta de sillas, alivia enormemente lo que cada hermano tendría que pagar.

Hay otras cosas que me parecen más criticables, por ejemplo que algunas cofradías estén montando terrazas en sus casas hermandades muchas de ellas en terreno público cedido en localizaciones prime. Terrazas de dudosa actividad legal ya que solo se paga en efectivo, y ni están en Google Maps.
1 K 10
#105 Paraboloide
#97 Su fiesta, sus recursos privados, su dinero.
No con mis impuestos para "aliviarles" gastos por un capricho.
Igual estoy en contra de lo mismo en deportes y cualquier cosa privada que requiera financiación pública para sobrevivir.
1 K 19
tommyx #106 tommyx
#97 no es su hobby? Pues se lo paguen ellos.
0 K 13
#107 ogrexxx
#97 ya subvencionamos los toros. Ahora resulta que también tenemos que subvencionar el hobby a las cofradías
0 K 7
Sawyer76 #90 Sawyer76
#69 Es igual, no puede ser legal ocupar un espacio público y cobrar entrada por estar ahí. No estoy en contra de las procesiones, pero si están ocupando y cortando las calles, deben ser gratuitas, que para eso mantenemos esas calles todos con nuestros impuestos.
1 K 19
#93 Bacalhau
#90 Entonces las carreras urbanas de Formula 1 también deben ser gratuitas?

Y si es una cuestión de impuestos, los conciertos que se celebran en pabellones de propiedad municipal, también gratis, no?
0 K 7
Traspié #101 Traspié
#69 Creo que estás desviando el tema.

Lo que se está discutiendo aquí es que se impide ver la semana santa a quienes no han pagado, a pesar de que los asientos están a ras de suelo.

En la carrera oficial se paga por el derecho a un asiento en primera fila, no por la exclusividad a ver los pasos desde allí. No hay razón para impedir que se pueda ver desde detrás del tinglado.
0 K 7
Dragstat #10 Dragstat
#7 después de convertir los centros de ciudades enteras en negocios turísticos, ignorando y expulsando a sus propios habitantes, no creo que esto de la Semana Santa sea mucho peor. Simplemente tiene más repercusión por el tema religioso, pero al final es la misma idea de monetizar absolutamente todo por encima de los derechos de los ciudadanos.
34 K 237
#81 Abajo
#10 Correcto, es lo mismo que las terrazas de restauración usurpando espacio público.
2 K 34
#11 NoMeVeas *
#7 Denunciable es, que el estado de derechas que se han montado no la usen para descojonarse de ti es otra cosa muy distinta. El ciudadano, y no solo el Español, tiene que alzarse en armas contra la casta corrupta cancerigena que ya ha copado todo los estamentos del estado de derecho.
1 K 20
bandarakot #39 bandarakot
#7 ein?
A quien? a la guardia servil? al gobierno autonomico? A los jueces?
QUE SON COMPAÑERO COÑÑÑÑO, a por eeeeeellos oe oe oe
1 K 13
#78 eugeniodl *
#7 Los ayuntamientos otorgan permisos para ocupar espacios públicos, a no ellos deberían ir las reclamaciones.

Por otra parte las vallas cumplen un fin social, los ate@s y miembr@s de otras confesiones no se ven obligados a ver el desfile de muñecos. {0x1f61b}
1 K 17
#96 flaquero
#7 cuando era el alcalde del Psoe no era denunciable?? o solo es ahora
0 K 9
josde #13 josde
#1 Y según parece van a volver a votar lo mismo otra vez
10 K 100
OCLuis #19 OCLuis
#13 La mitad de los andaluces son masocas. La otra midad, cínicos.

De cualquier modo, los raritos tenemos que aguantarnos salga lo que salga.
10 K 110
EmuAGR #43 EmuAGR
#13 Esto es a nivel local, personalmente no creo que esté alcalde vaya a salir reelegido, está todo el mundo harto.
0 K 14
BiRDo #50 BiRDo
#43 ¿El de Málaga, el de Sevilla o el de Córdoba?
0 K 10
EmuAGR #63 EmuAGR
#50 Sevilla, de las otras ciudades no tengo información de primera mano. La cuestión es que el alcalde saliente del PSOE tampoco fue bueno.
0 K 14
BiRDo #64 BiRDo
#63 La solución nunca fue saltar de la sartén para caer en las brasas. Y este pepero clasista es peor que el anterior, que ya había puesto el listón bastante alto en incompetencia.
1 K 16
EmuAGR #66 EmuAGR *
#64 Ya, pero la gente prueba a ver qué pasa. Y el candidato de la oposición para las próximas elecciones locales sigue siendo el anterior alcalde (que sustituyó a Espadas). La gente tiene que elegir entre el que lo hizo mal o el que lo hace peor, porque votar a un tercero es impensable.
0 K 14
BiRDo #68 BiRDo
#66 No sé qué decirte. A mí si me sale un eccema y no me va una crema, no me da por meter la mano en ácido sulfúrico "a ver qué pasa". La gente hace lo que le dicen los medios que tiene a su alcance de intoxicación política, ya sean de masas, redes sociales o radio macuto.

Si caemos en la falsa dicotomía, pasa lo que pasa. ¿Por qué no le dais la oportunidad a alguien de izquierdas de verdad? Es imposible que lo haga peor que esos dos.
1 K 16
#70 Bacalhau *
#66 No voy a decir la ciudad, pero tengo la desgracia de conocer al candidato del PSOE de una capital andaluza gobernada por el PP desde hace años.

Y el tío es la cosa más inútil que hay, encima solo dice parridas, es un político que no consigue ganar ningún triste voto, los que le votan lo hacen por las siglas por las que se presente.

Así que normal que el PP se eternice en el cargo.
0 K 7
#40 josebres *
#1 Pero quien recauda por los palcos no es el ayuntamiento, lo gestiona el consejo de hermandades. Lo que pasa que va con ayuda y el beneplácito.
La iglesia sacando dinero con ayuda de las administraciones, como en educación, sanidad...
2 K 23
jazcaba #44 jazcaba
#1 el PSOE también lo hacía
0 K 9
BiRDo #52 BiRDo
#44 ¿El PSOE de dónde hacía exactamente qué?
1 K 22
Harkon #51 Harkon
#1 Según ellos los de Podemos iban a prohibir las procesiones, se las han prohibido los pepesunos xD
2 K 29
#6 engineer
Yo tengo que aguantar que corten calles por gente que cree en seres imaginarios.
18 K 157
#46 pom
#6 en realidad tienes que aguantar que se corten calles porque vives en sociedad. Si no fuera por religión sería por tradición (fallas, san Fermines,...) o incluso ocio (carreras, tours,...). Estás molestias al final siempre ayudan al comercio local y en este caso particular diría que también al "turismo sano". ¿Lo de las vallas opacas es ruin? pues en mi humilde opinión sí, pero no tildarla las procesiones como algo negativo.
6 K 37
#60 sensio
#46 +1 y mas ateo que yo pocos.
1 K 9
imagosg #79 imagosg
#46 Lo que no es normal es tener a éstos parásitos hasta en la sopa en un estado aconfesional .
Y mucho menos regados con dinero público y exenciones fiscales.
Las vallas financian a las cofradías, es decir revierte otra vez en volver a pasear más muñecos .
Se justifica como tradición y luego lo utiliza la Iglesia como refuerzo de su sistema parasitario.
0 K 11
#67 Bacalhau
#6 En la semana santa la tradición se ha comido claramente a la devoción.

Si dependiese solo de los creyentes, ya estaría muerta.
1 K 10
OrialCon_Darkness #2 OrialCon_Darkness
El caso es quejarse, si llueve porque llueve, si ponen vallas, porque ponen vallas :troll:
10 K 101
Dramaba #32 Dramaba
#2 Mientras no lluevan vallas, todo bien... :troll:
5 K 46
DDJ #20 DDJ *
"instalación de vallas de gran altura en las procesiones de Sevilla, Málaga y Córdoba"

¡ah! que no ha sido en un sitio aislado, ha sido un acto coordinado de la mafia pepera con la connivencia del clero con el que favorecen a los más pudientes y aparta al pueblo llano, igual que en los tiempos de la Paca, esos tiempos que ellos llaman un "periodo de extraordinaria placidez"
9 K 81
BiRDo #54 BiRDo
#20 ¿Se darán por aludidos los muertos de hambre de derechas y empezarán a entender por qué votan en contra de sus intereses cuando son más pobres que las ratas o serán como la criada que se siente agraciada cuando la señora se pone el collar de perlas porque es como si ella lo llevara puesto?
1 K 21
#71 Bacalhau
#20 Las vallas llevan muchos años en Málaga, diría que fue poco antes del COVID, unos años después hicieron modificaciones y quitaron algunas tribunas altas cambiándolas por sillas a pie de calle que no restaban visibilidad.
0 K 7
#5 Strandedandbored
Los mercaderes no están solo en el templo sino también en el gobierno autonómico
8 K 63
BiRDo #53 BiRDo
#5 En las alcaldías y en las hermandades.
1 K 17
#3 Emotivo
Estos no dan nada gratis y dicen que van a bajar impuestos
7 K 58
ur_quan_master #29 ur_quan_master
#3 la gente de bien si que tiene palco gratis.
1 K 22
mariKarmo #8 mariKarmo
Que Dios se lo pague
4 K 49
pitercio #27 pitercio
Otro triunfo de Monilla, excluir a los pobres de tradiciones más rancias.
4 K 45
BiRDo #58 BiRDo *
#27 Esto ha sido de alcaldías peperas de rancio abolengo y hermandades peseteras. Ellos mismos acaban de desactivar la carta del "esto es bueno para el turismo" si el turista no puede ver las procesiones si no sabe escalar o no han pagado con meses de antelación una silla durante horas. Lo del corte de calles con la policía local implicada para que no pase nadie, ya debería ser de juzgado de guardia.

Soy oriundo de Córdoba capital y me tiré más de 30 años andando por todas partes…   » ver todo el comentario
3 K 35
#4 erizomann
Son sus tradiciones y hay que respetarlas
2 K 37
Blackat #24 Blackat *
Son sus caciques y les han votado, que se ...en fin....peleas por ver moñecos...poco les pasa.
2 K 32
BiRDo #57 BiRDo
#24 No son cristianos, sino capillitas.
0 K 10
Blackat #89 Blackat
#57 Los cristianos sentimos verguenza ajena de todo este espetaculo.

No son cristianos ni creyentes. Son pobres diablos atrapados en el pecado que creen que con el postureo redimen sus pecados por que un monton de curas mentirosos y sin fe , se lo venden asi para vivir como marqueses.

Los cristianos creemos en otra cosa. En algo que no cambia al projimo si no a uno mismo desde dentro haca fuera y se basa en construir desde la bondad y el sentimiento comun, no desde la acaparacion de riqueza o…   » ver todo el comentario
1 K 17
BiRDo #91 BiRDo
#89 Perfectamente. Aunque el concepto de cristiano está tan manoseado que a saber a lo que se refiere cada uno cuando lo utiliza a día de hoy.
1 K 21
#94 Eretmocerus38
#89 Entonces yo soy cristiano también aunque no vaya a misa.
1 K 17
Blackat #110 Blackat
#94 Asi es...asi nos vemos.
1 K 17
#17 konde1313
Todo fe… en el dinero. :troll:
2 K 29
#31 Intensos_dias
Inversión, negocio, mercantilización de todo, lo sacro (para quién crea...) también.

Disfrutad lo votado.
2 K 26
EmuAGR #45 EmuAGR
#31 La feria igual. La peor la de Sevilla, completamente privada.
2 K 30
Mark_ #22 Mark_ *
A ver, que el PP es muy de esto, pero que al menos en Sevilla llevan puestas una década si no más y no ha habido PP todo el tiempo...
1 K 24
BiRDo #55 BiRDo
#22 En Sevilla fueron comiendo espacio: de ser en una parte concreta a ir creciendo año a año en longitud y altura. Lo de este año en las tres capitales ha sido que ríete tú del muro de Berlín.
1 K 20
Chinchorro #35 Chinchorro *
La fe es de pago, mierdecillas pobres. Alabado sea el señorito.
1 K 22
aruleno #16 aruleno
¿Ahora hay que pagar por ver los muñequitos? Que los cobren por uso de espacio público.
2 K 21
#23 Albarkas
Aún les hacen poco. Tenían que pasar todos de entrar y que se metan el negocio por el culo.
0 K 18
#34 Alcalino *
disfruten de la libertad

Si, libertad

libertad para pagar por todo

¿O que pensabais, que era gratis?
1 K 17
#26 Setis
Si no se puede ver en una dirección, tampoco se puede ver en la otra. Excelente oportunidad para practicar el tiro de huevos y globos de vinagre por encima de la valla.
2 K 16
autonomator #59 autonomator
¡ Es el bendito mercado, amigo !
0 K 15
#18 charly-brown
No entiendo el problema. Tenemos el Málaga un problema similar y nadie se queja. Bueno, se quejan, pero no va a cambiar nada.
No es cuestión de partidos, porque en Málaga tenemos el mismo partido gobernando desde el siglo pasado. Pero seamos serios, van a seguir votando a un señor de 81 años. Por mucho que griten. Tampoco hay mucho donde escoger, la verdad. Casi preferiría votar Falange.
Y si tanto les molesta... que se compren sillas, son baratitas. A partir de 80 puedes pillarlas. Si tanto te gusta la Semana Santa, paga. A ver si el problema va a ser el dinero.
1 K 15
#48 wonsterboy
#18 Que manera de darle las vueltas a la tortilla xD
0 K 7
#65 Lusco2 *
Totalmente de acuerdo y los pasos con publicidad de sus esponsores, la religión se debe privatizar del todo con pagos por rezar y misas con entradas numeradas.Levantemos el corazón!
1 K 13
pabscon #86 pabscon
Me imagino que a la gente bien no le harán pagar, se lo regalaran, por lo que es implemente clasismo.
1 K 13
angelitoMagno #30 angelitoMagno *
Pero si esto se lleva haciendo desde siempre, al menos en Sevilla ?(
0 K 13
BiRDo #61 BiRDo
#30 No. A ver. Normalmente lo que se vallaba era la parte central de la carrera oficial, que son puntos donde van a pasar la inmensa mayoría de procesiones. Como el Ormuz del tinglado :-D. Es donde están los palcos de la alcaldía, los del clero, y los de las familias de rancio abolengo. Después estaban las zonas aledañas donde había sillas en alquiler. Y el sistema de vallado solía dejar ver el paso, y la parte que pudieras ver de los nazarenos y otra gente que sale en procesión, además de…   » ver todo el comentario
3 K 19
#74 pacorapvalle
Por los comentarios que leo, interpreto que la mayoría aquí no se declara católica o directamente es no creyente, entonces no entiendo el enfado generalizado que veo.

Yo soy partidario de esta medida, para mí es un evento cultural (hay quien lo verá con devoción por ser creyente) y está ocupando la vía pública, por lo que se están destinando recursos de los contribuyentes para llevar a cabo todo esto, por tanto, si hay gente dispuesta a sufragar eso de manera voluntaria (pagar por la silla) y…   » ver todo el comentario
1 K 13
#100 Bacalhau
#74 En Málaga 4 millones de euros se recauda cada año con las sillas. Dinero que muy posiblemente saldría del dinero público si no se vendieran las sillas.
0 K 7
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
"Vallas de pago":palm: Menudo sinsentido. No me extraña que hayan cambiado el titular.
0 K 11
#14 luckyy
GILIPOLLAAAAASSSSSS
0 K 11
Blackat #87 Blackat
El show de los moñecos y caciques....Berlanga de esto sacaria un trilogia excelente donde todos pareceriamos subnormales y ademas con razon
0 K 11
arturios #88 arturios
Así, así me gusta, popularizando la religión :troll:
0 K 11
#21 solojavi
Qué auditen las cuentas, seguro que hay sorpresas del tipo: nos ha salido a pagar, pero hay que ver lo que nos hemos reído.
0 K 10
borteixo #49 borteixo
Valla  media
0 K 10
BiRDo #56 BiRDo
Yo lo que no entiendo es cómo casa esto con esa excusa de ocupar la calle con sus manifestaciones religiosas como folklore atractivo para el turismo si el turismo no puede verlo.
0 K 10
#72 Bacalhau
#56 En Málaga el recorrido oficial con sillas son 1200 metros, la inmensa mayoría de las procesiones recorren 3000-4000 metros.

Los guiris pueden verla perfectamente.

Igualmente al menos en Málaga los guiris sudan bastante de la SS, de lo que se llena es de madrileños.
1 K 17
BiRDo #75 BiRDo *
#72 1200 metros ya es una pasada absurda si está todo tapiado. Y los que quieran ver sin pagar van a tener que correr más que la maratón de Boston. Explícaselo a tu abuela. (No que no te crea, sino que una persona mayor que tenga la movilidad de su edad y la tradición de verlas moviéndose pero algo "razonable" no lo va a entender).
1 K 20
#99 Bacalhau
#75 No sé cómo será en Sevilla, pero en Málaga no está tapiado, en la zona de tribunas de fórmula 1, obviamente no se ve nada, pero tampoco hay tantas. No te sabría decir pero yo creo que serán 200-300 metros de esas tribunas. El resto del recorrido oficial es con sillas a pie de calle, y sin tapiar detrás.

Sobre lo de andar, evidentemente una persona con movilidad reducida lo tiene difícil pero un anciano en buen estado, no es una paliza, yo prefiero mil veces ver las procesiones andando que sentado, menudo aburrimiento tiene que ser estar 8 horas ahí sentado. De todas formas creo que en Sevilla se tiene que andar muchísimo más que en Málaga, aquí el centro es muy pequeño y no tienes que andar mucho para ir de una a otra.
0 K 7
BiRDo #108 BiRDo
#99 Entonces el vídeo que vi estaba muy exagerado. Gracias por la corrección.
0 K 10
#47 ctm2000j *
No es nuevo, que se jodan todos los que berrean sorprendidos + votantes del PP, ya se ha hecho en otras veces, que no vengan con indignación o sorpresa ahora...
0 K 8
Herrerii #76 Herrerii
No es lo que votaron los fachapobres? Ajo y agua
0 K 8
karaskos #85 karaskos
Han olvidado que para llegar al cielo también hay que pagar :palm: xD

Pobrecitos pobres.
0 K 8
#28 Xoche
Ojalá fueran de pago. No saldrían en las televisiones públicas todos los putos dias a todas las putas horas
0 K 7
salchipapa77 #38 salchipapa77
Cosas del sur.
0 K 7
babuino #80 babuino
La solución: construir cosas de estas en el extrarradio, a ser posible bien lejos hasta del último polígono industrial de la ciudad. Y poner autobuses urbanos directos durante la semana que tendría uso.
Y que allí paseen sus carrozas (o como se llamen) y sus comparsas (o como se llamen), cantando sus chirigotas (o como se llamen).  media
0 K 7
#83 ogrexxx
Votaron privatización. Que esperaban?
0 K 7
#33 encurtido
Como persona que jamás pagaría por esto, me parece bien. Un dinero que no van a sacar e irá al presupuesto público.
0 K 7
Chinchorro #36 Chinchorro
#33 Ese es el problema, que no va al presupuesto público. Esto no va para ayuda a la dependencia o mejorar mobiliario urbano.
3 K 32
BiRDo #62 BiRDo
#33 A mí, que me privaticen las calles durante 8 días y que no me permitan la libre circulación ANDANDO por muchísimas calles céntricas de la ciudad, me parece que es un choque que puede evitarse entre la libertad de movimiento y la libertad religiosa. La calle es de todos.
1 K 13
#98 Bacalhau
#62 Pues a mí me molestan muchísimo más las maratones, carreras populares, bicletadas, etc que hay cada pocos domingos que la semana santa, que solo son una semana y muy limitadas a la zona del centro.
0 K 7
BiRDo #109 BiRDo
#98 Exprésaselo a tu alcalde con tu voto. A mí esas cosas no me molestan porque la frecuencia en el pueblo que actualmente hábito no es tan grande. Y todos los años que viví en Córdoba no afectaban en nada mi forma de llegar a los sitios. Ya te digo que ir al centro en coche en Córdoba es directamente imposible.
0 K 10
#73 i-LogiK *
Va a ser gracioso cuando les (nos) pongan la valla en el hospital...
0 K 6
#92 Eretmocerus38
Hay un pasaje en la Biblia de Jesús atacando a los mercaderes del Templo. No digo más.
0 K 6
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