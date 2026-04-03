Indignación en la Semana Santa de Andalucía por las vallas de pago

La instalación de vallas de gran altura en las procesiones de Sevilla, Málaga y Córdoba desata la polémica. El humorista Manolo Sarria y miles de ciudadanos critican la "privatización" de la Semana Santa
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¿Pero eso no es así en todas las calles? No me jodas que llevan desde l COVID tomándome por gilipollas los dueños de los bares de mi calle
Lo de las vallas puede ser algo criticable, pero es totalmente falso que solo puedan verla los vips. Para empezar porque los precios no son tan altos, una silla toda la semana son 70-80€
Pero es que las sillas solo están colocadas en el recorrido oficial, que no suele llegar ni a un tercio del recorrido total de la procesión. Por lo que te quedan dos tercios, donde poder verla gratuitamente sin ninguna valla que estorbe.
www.youtube.com/watch?v=lmHctpSprUg
Y reitero, no tienes que pagar por verlas, si lo pagas es porque prefieres verlas sentado en un único lugar. Pagas por así decirlo una experiencia premium. Pero si no quieres, puedes verlas sin ningún problema.
Si quieres usar la vía pública para algo privado o pagas o das acceso a todo el mundo.
Gracias a la venta de sillas, alivia enormemente lo que cada hermano tendría que pagar.
Hay otras cosas que me parecen más criticables, por ejemplo que algunas cofradías estén montando terrazas en sus casas hermandades muchas de ellas en terreno público cedido en localizaciones prime. Terrazas de dudosa actividad legal ya que solo se paga en efectivo, y ni están en Google Maps.
No con mis impuestos para "aliviarles" gastos por un capricho.
Igual estoy en contra de lo mismo en deportes y cualquier cosa privada que requiera financiación pública para sobrevivir.
Y si es una cuestión de impuestos, los conciertos que se celebran en pabellones de propiedad municipal, también gratis, no?
Lo que se está discutiendo aquí es que se impide ver la semana santa a quienes no han pagado, a pesar de que los asientos están a ras de suelo.
En la carrera oficial se paga por el derecho a un asiento en primera fila, no por la exclusividad a ver los pasos desde allí. No hay razón para impedir que se pueda ver desde detrás del tinglado.
A quien? a la guardia servil? al gobierno autonomico? A los jueces?
QUE SON COMPAÑERO COÑÑÑÑO, a por eeeeeellos oe oe oe
Por otra parte las vallas cumplen un fin social, los ate@s y miembr@s de otras confesiones no se ven obligados a ver el desfile de muñecos.
De cualquier modo, los raritos tenemos que aguantarnos salga lo que salga.
Si caemos en la falsa dicotomía, pasa lo que pasa. ¿Por qué no le dais la oportunidad a alguien de izquierdas de verdad? Es imposible que lo haga peor que esos dos.
Y el tío es la cosa más inútil que hay, encima solo dice parridas, es un político que no consigue ganar ningún triste voto, los que le votan lo hacen por las siglas por las que se presente.
Así que normal que el PP se eternice en el cargo.
La iglesia sacando dinero con ayuda de las administraciones, como en educación, sanidad...
Y mucho menos regados con dinero público y exenciones fiscales.
Las vallas financian a las cofradías, es decir revierte otra vez en volver a pasear más muñecos .
Se justifica como tradición y luego lo utiliza la Iglesia como refuerzo de su sistema parasitario.
Si dependiese solo de los creyentes, ya estaría muerta.
¡ah! que no ha sido en un sitio aislado, ha sido un acto coordinado de la mafia pepera con la connivencia del clero con el que favorecen a los más pudientes y aparta al pueblo llano, igual que en los tiempos de la Paca, esos tiempos que ellos llaman un "periodo de extraordinaria placidez"
Soy oriundo de Córdoba capital y me tiré más de 30 años andando por todas partes… » ver todo el comentario
No son cristianos ni creyentes. Son pobres diablos atrapados en el pecado que creen que con el postureo redimen sus pecados por que un monton de curas mentirosos y sin fe , se lo venden asi para vivir como marqueses.
Los cristianos creemos en otra cosa. En algo que no cambia al projimo si no a uno mismo desde dentro haca fuera y se basa en construir desde la bondad y el sentimiento comun, no desde la acaparacion de riqueza o… » ver todo el comentario
Disfrutad lo votado.
Si, libertad
libertad para pagar por todo
¿O que pensabais, que era gratis?
No es cuestión de partidos, porque en Málaga tenemos el mismo partido gobernando desde el siglo pasado. Pero seamos serios, van a seguir votando a un señor de 81 años. Por mucho que griten. Tampoco hay mucho donde escoger, la verdad. Casi preferiría votar Falange.
Y si tanto les molesta... que se compren sillas, son baratitas. A partir de 80 puedes pillarlas. Si tanto te gusta la Semana Santa, paga. A ver si el problema va a ser el dinero.
Yo soy partidario de esta medida, para mí es un evento cultural (hay quien lo verá con devoción por ser creyente) y está ocupando la vía pública, por lo que se están destinando recursos de los contribuyentes para llevar a cabo todo esto, por tanto, si hay gente dispuesta a sufragar eso de manera voluntaria (pagar por la silla) y… » ver todo el comentario
Los guiris pueden verla perfectamente.
Igualmente al menos en Málaga los guiris sudan bastante de la SS, de lo que se llena es de madrileños.
Sobre lo de andar, evidentemente una persona con movilidad reducida lo tiene difícil pero un anciano en buen estado, no es una paliza, yo prefiero mil veces ver las procesiones andando que sentado, menudo aburrimiento tiene que ser estar 8 horas ahí sentado. De todas formas creo que en Sevilla se tiene que andar muchísimo más que en Málaga, aquí el centro es muy pequeño y no tienes que andar mucho para ir de una a otra.
Pobrecitos pobres.
Y que allí paseen sus carrozas (o como se llamen) y sus comparsas (o como se llamen), cantando sus chirigotas (o como se llamen).