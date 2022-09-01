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Irán propone un acuerdo sobre el uso del estrecho de Ormuz [ENG]

Irán propone un acuerdo sobre el uso del estrecho de Ormuz [ENG]

«Teherán está dispuesta a alcanzar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre esta cuestión», afirmó el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. Irán está dispuesto a firmar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre el uso del estrecho de Ormuz, según ha declarado el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. «Irán controla totalmente el estrecho de Ormuz, mientras que [el presidente de EE. UU., Donald] Trump dice tonterías sobre el estrecho de Ormuz. Hoy hemos decidid

| etiquetas: iran , oferta , acuerdo , ormuz , europa , asia
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70 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#1 x.com/_Maxi_Arcieri/status/2040093423793786909?s=20

Irán acaba de ofrecer a Europa el acuerdo del estrecho de Ormuz. No se imaginan la magnitud del desastre que ha desatado.

En apariencia, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Parece un simple gesto diplomático. Pero no lo es.

Esto es una bomba de relojería financiera.

El 20% del petróleo total del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.
La factura energética de Europa aumentó en 16.200 millones de dólares en tan solo 30 días.
El precio del gas natural en Europa aumentó un 100%, mientras que el precio del petróleo aumentó un 60%. El precio del diésel es de 200 dólares por barril.
Las reservas de dólares cayeron del 70% al 56,9% en 25 años.

{0x26a0} ️ Si Europa acepta este acuerdo, pagará en euros, no en dólares.
{0x26a0} ️ Un solo acuerdo petrolero importante que no se realice en dólares sería suficiente para demostrarle al mundo que es posible.

El petrodólar es el sistema

…...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
x.com/_Maxi_Arcieri/status/2040093423793786909?s=20

Irán acaba de ofrecer a Europa el acuerdo del estrecho de Ormuz. No se imaginan la magnitud del desastre que ha desatado.

En apariencia, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Parece un simple gesto diplomático. Pero no lo es.

Esto es una bomba de relojería financiera.

El 20% del petróleo total del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.
La factura energética de Europa aumentó en 16.200

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73 K 479
Yorga77 #2 Yorga77
#1 Se vienen cosas chungas antes de mitad de mes, Macron llamando a filas para huir de la locura de Trump, las aerolíneas recortando vuelos y todo el mundo silbando hasta que la {0x1f4a9} alcance el ventilador.
8 K 77
#3 Almirantecaraculo
#1 20 yuanes a qué si esto le sale bien a Irán, Trump sufre un Kennedy.
12 K 93
jm22381 #5 jm22381 *
Pagar el petroleo en euros en vez de dólares. Es justo la puñalada definitiva para el dólar y Trump con el enfado lo mismo se va de la OTAN. Sería un win-win. :-D
#3 Si te digo que en X llevan toda la tarde con la especulación de que Trump está ingresado en el Centro Médico Walter Reed. Pena que parece bulo :troll:
35 K 261
#11 albx
#5 Comentan que quieren declararlo muerto momentáneamente y que resucite el domingo de resurección.
3 K 29
jm22381 #10 jm22381 *
#7 Dice Grok :shit: : La base factual es la declaración de Elias Hazrati del 2 de abril de 2026 (reportada por TASS y medios iraníes). Todo lo demás (el acuerdo en euros, la UE aceptándolo a espaldas de EE.UU., el “ataque directo al petrodólar”) es una amplificación dramática que circula en redes pero no está respaldada por fuentes periodísticas independientes.
#9 Los portaaviones de EEUU :troll:
#11 ¿Resucitará para antes de que acabe su ultimatum de 48 horas que empezó el 19 de marzo? :troll:
3 K 50
Zarangollo #14 Zarangollo *
#10 #12 es decir ¿No hacemos la transacción en la moneda que nos salga de las pelotas porque el matón del patio se enfada? Valgamelseñor

Es para reventarlo entre todos.
11 K 105
emmett_brown #16 emmett_brown
#14 Pues me sorprende que te enteres a estas alturas, pero es así. Y los sucesivos intentos que ha habido de vender petróleo en otra moneda (Irak, Libia) han acabado en invasión, asesinato del sátrapa y estado fallido.
15 K 138
Zarangollo #20 Zarangollo
#16 ya pero joder, que somos muchos, que eso es insostenible (o debería serlo)
0 K 11
#57 rystan
#16 Sí, el ejército de USA te bombardea por saltárte el dolar. Difícilmente lo hará por otra cosa. Y ahora van y se cargan el invento ellos mismos. Trump es un genio.
0 K 7
crateo #19 crateo
#13 #14 A nadie le interesa cargarse el dolar a lo bruto. Entre China, Japon y la EU tienen la mitad de toda la deuda de EEUU, y quieren cobrarla.

La muerte del petrodólar será lenta o no será
8 K 72
azathothruna #23 azathothruna
#19 Parafraseando al Arquitecto
Hay niveles de impago que estamos dispuestos a aceptar
2 K 34
#36 solojavi
#19 Eso era antes de que colapsara la economía global. Ahora podría ser un mal menor y se les podrían aplicar medidas para que terminen pagando todo, como cuando él decía que el muro lo iba a pagar México.
1 K 24
josé_carlos_Soler_Góme #42 josé_carlos_Soler_Góme
#19 Solo una pregunta, la deuda de Japón y la de EU, incluso la de China, pero esta no es tan grande, ¿En que moneda se paga esa deuda? Si se paga en dólares lo comodio por lo servido, pero quien realmente sufre son esos multimillonarios norteamericanos, multimillonarios de futuros. Es solo una pregunta.
1 K 21
ingenierodepalillos #49 ingenierodepalillos
#19 La deuda estadounidense que tiene China, no parece que sea una inversión para sacar capital, yo diría que tiene forma de bomba,
0 K 12
ElBeaver #54 ElBeaver
#10 tass es un agencia de propaganda moscovita
0 K 7
#32 covacho
#5 ojo, que lo que pagaríamos en euros no es el petróleo, sino la tasa de paso por el estrecho de Ormuz. Unos 2 millones de dólares (pero pagado en euros) por cada barco.
5 K 56
Asmode0 #70 Asmode0
#5 ojalá sea cierto pero me da a mí que esto es un poco sensacionalista. También hablaban de que China pagaría el petroleo iraní en yuanes y al final nada de nada.

Todo humo. Ojalá me equivoque y le jodan al cheeto.
0 K 10
#34 Xoche
#3 Tendrán que decirle a quien lo haga que la oreja no es un organo vital :-D
0 K 7
Alqui #46 Alqui
#34 Vete tu a saber donde tiene Trump el cerebro.
2 K 26
ansiet #56 ansiet
#46 ah... ¿pero tiene de eso?
0 K 11
#13 erizomann
#1 ojala me equivoque pero creo que arderemos antes de que la Unión Europea acepte un acuerdo que perjudique así a USA
16 K 144
Raziel_2 #21 Raziel_2
#13 Ojo, que los ciudadanos no están para muchas tonterías ahora mismo. Cuando sube el combustible cambia la percepcion de la gente.
3 K 40
fluty84 #28 fluty84
#13 si nuestros dirigentes clave no estuviesen comprados por el sionismo, ten por seguro que aceptaríamos
4 K 50
#35 konde1313
#28 Y por eso podemos mandarlos a su casa con nuestros votos.
0 K 12
#44 DotorMaster
#13 vonder chunguen ya debe estar conspirando
0 K 15
capitansevilla #22 capitansevilla
#1 vamos, que cuando pasen las 48h que ha dado Trump, van a volar Teherán, porque dudo que desde Europa vayan a aceptar el trato (no por que sea malo, sino por la sumisión a los EEUU)
3 K 32
Tumbadito #26 Tumbadito
#1 A esto sumale que Trump llamó a Putin para decirle que le levantaba los bloqueos impuestos por la guerra de Ucrania, el ruso le dio las gracias, aceptó las nuevas condiciones y según se comenta solo sacó 2 barcos llenos de petróleo.

Con destino a Cuba, dicen que los cobró 1 U$ cada uno.

Si esto se llega a confirmar, Trump se está convirtiendo en el tonto del pueblo y esto no tiene vuelta a atrás.

Lo leí en varios lugares, pero ninguno me parece confiable.
5 K 48
antesdarle #27 antesdarle
#1 el desastre será para Estados Unidos, para nosotros es un gran desenlace.
0 K 10
sergiobe #63 sergiobe
#27 Claro, porque la economía de USA no nos afecta en absoluto, ¿verdad? Sería catastrófico para todos.
0 K 9
#64 gadish
#63 al contrario, sería un chollazo para europa. Que colapse el petrodólar y que se pueda pagar en euros, imagina los miles de millones que pasarían de invertirse en dólar par ainvertirtirse en euros. Todo cristo querrá tener euros, el aumento de nuestra economía sería exponencial.

Realmente Irán nos está sirviendo en bandeja hacernos mucho más ricos e independientes de eeuu.

Pena que nuestros políticos serán unos lameculos de los amis. Podríamos salir muy reforzados de este suicido ami.
0 K 8
sergiobe #66 sergiobe
#64 A ver, comerciar en euros sería colapsar USA. Si no entiendes que todo cristo sufriría una crisis gordísima, que dejaría lo de 2008 en un juego de niños, es que tienes que leer más. Sin acritud.
0 K 9
#67 gadish
#66 todo lk que sea cambiar implica crisis. Si el beneficio es para el euro, la crisis la sufrirán los que votaron por un subnormal.
0 K 8
sergiobe #68 sergiobe
#67 Lo sufrirías tú también, y los usanos que no le votaron.
De todos modos, ellos votaron una cosa y el maromo está gobernando con mentiras, despotismo, y de forma suicida. No creo que sus votantes se esperaran todo esto.
Aquí no hay lado bueno. Rusos, Chinos y USA buscan su beneficio propio a costa de los demás, como siempre ha ocurrido con las superpotencias. Otra cosa es que sus socios comerciales se beneficien de ello. Capitalismo.
0 K 9
#69 gadish
#68 por eso, a mi me da por culo que se hundan sus países , porque di se hunda el mio ellos se benefician.
0 K 8
salteado3 #38 salteado3
#1 Han destruído países como Libia, Iraq o Venezuela por justo eso. Es peor que si lanzaran una nuke a los yankis, así que esto ahora pasa a ser una guerra existencial para EE. UU.
3 K 46
rogerius #50 rogerius
#38 Europa debería aceptar el acuerdo y dejar que USA caiga de su pedestal… hey, espera… ¡pero si resulta que Europa es su pedestal!
1 K 30
#58 rystan
#38 Justamente. El imbécil de Trump se ha metido en un lio tremendo que ni siquiera entiende. Me imagino las presiones que estará recibiendo.
0 K 7
Arachne #53 Arachne *
#1 No sabes escribir? Crees que no sabemos leer?
IA a la mierda nos manda.
0 K 9
#60 Mschumacher
#1 está bien. “El que quiera petróleo que vaya a buscarlo a Ormuz, como deseaba trump”
0 K 9
Zarangollo #9 Zarangollo
¿Y qué nos/les impide hacer las transacciones en euros?
5 K 67
emmett_brown #12 emmett_brown
#9 Las bases americanas en Europa, entre otras lindezas.
11 K 127
fluty84 #29 fluty84
#12 ¿y como van a atacarnos, si están rodeados?
Mira que les hizo Irán con baratijas, ¿que no podríamos hacerles nosotros?
0 K 7
llorencs #48 llorencs
#29 Los europeos usamos mucha de tecnología americana. Al ser "aliados" hemos basado buena parte de la defensa en su tecnología, como por ejemplo la detección y posicionamiento de los enemigos,...

Los iraníes tenían más independencia
0 K 10
#65 gadish
#12 momento perfecto para decirle a eeuu que recoja y se largue.
0 K 8
azathothruna #15 azathothruna
#9 Ego, nazismo, entrepierna microscopica
1 K 14
avalancha971 #24 avalancha971
#9 La amenaza estadounidense e israelí a Europa.
3 K 33
#47 Onaj *
#9 Nada.

Además, es solo un contrato. Pensar que en el planeta entero se va a dejar de pagar el petróleo en dolares porque la UE pague esto es infantil.
0 K 12
#25 NoMeVeas
Europa esta colonizada de traidores en el poder. Algo que sería beneficioso para TODOS, no será aceptada soltando alguna parida del tipo:

"No negociamos con el terrorismo".

Menos con la Vonder Layen ahi en el poder.
7 K 61
Blackat #40 Blackat
Demuestran ser mas inteligentes que el zanahorio y sus cowboys cocainomanos...
2 K 32
geralt_ #45 geralt_
#40 Y mandan un mensaje de quiénes no consideran sus enemigos.
0 K 10
Blackat #61 Blackat
#45 No son tampoco nuestros enemigos. Deberian ser nuestros aliados. Conseguiriamos mas.
0 K 11
#43 Wololot *
Se nos ha olvidado el rumor que corrió cuando hizo la Intentona Trump de dejar sola a Ucrania: que es un agente ruso.

Sin embargo, vuelve a ser plausible con sus últimos pasos:

- Posible fin de la OTAN
- Aislamiento de EEUU
- Fortalece la dependencia energética de Rusia

El agente más eficaz de Putin
2 K 31
Sadalsuud #52 Sadalsuud
#43 No atribuyas a la maldad lo que podría ser solo estupidez a nivel OVER9000. Zanahorio palito es capaz de eso y mucho más si se lo propone.
Tampoco niego que podría ser lo que dices, pero en el mundo hay muchos más estúpidos que espías... :tinfoil:
1 K 17
#31 pikutara
Sería un acuerdo mejor para Europa incluso que lo de antes de la guerra pero dudo que los líderes europeos estén del lado de Europa.
2 K 29
#33 Notecomaslospiojos2
Hoy en la sobremesa entre patxaranes fantaseabamos con una hipotética Asia/Europa contra norteamerica y leo esta noticia.... Seria increíble aceptar y hacerlos retroceder a los tiempos que eran colonia y que se jodan.
2 K 21
tommyx #18 tommyx
Les va a salir muy caro la gilipollez de esta guerra a los Yankees.

El puto Trump, si un aliado va a tener, ya ha demostrado como los trata
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emmett_brown #4 emmett_brown
#0 Arregla la entradilla e indica que el artículo es en inglés.
0 K 13
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Ya he puesto el [ENG]
2 K 41
#30 Alcalino
Me encantaría que Europa aceptara el acuerdo.

Pero seria estúpido pensar que EEUU aceptara el nuevo status quo sin mas.

Para empezar, ordenaria tomar Groenlandia sin mas preambulos, y eso solo para empezar.
0 K 10
karlos_ #41 karlos_
Pues con este acuerdo u otro.
Lo que esta claro que no es nuestra guerra y estamos pagandola otra vez
0 K 10
ChukNorris #62 ChukNorris
¿Alguna fuente oficial? O simplemente votamos las noticias porque nos gusta lo que ponen.
0 K 9
karaskos #59 karaskos
Ahora mismo la Pústula, la Kaga o el Mierd nos dicen que con terroristas y regímenes malos ná de ná
0 K 8
AlbertoPiO #55 AlbertoPiO
Lo llevo diciendo meses, si medio mundo empieza a pagar el petróleo en cualquier otra moneda que no sea el dólar... en tres meses USA no existe. Let them fall
0 K 6
ElBeaver #7 ElBeaver
propaganda rusa
7 K -42
azathothruna #8 azathothruna
Los carepalida / europedos, no aceptaran.
Su ego y micropene les impide razonar
10 K -46
Bombástico #37 Bombástico
#8 Al menos a nosotros nos nombran, para ellos estáis a la altura de África u Oceanía, un cero a la izquierda xD
1 K 3
#39 thekeeper
#8 que tienes 13 años?
4 K 43
Sadalsuud #51 Sadalsuud
#39 No se si tiene 13 años o 3, pero un complejo de inferioridad con respecto a esos colonizadores europeos, 100% que si.

Es como el Boosterfelix, solo que en vez de niños nacidos en la pobreza, su trauma va de colonizadores y colonizados y se ve que se alinea con los colonizados y se siente tan inferior que solo sabe hablar de ese tema aunque le preguntes como se esta quedando el día... Eso o su plan final es pedir que devolvamos el oro... A saber...

Cansa tanto que lo metí en ignore, pero oye, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le de la gana, aunque yo también a no escucharlo...
0 K 10

menéame