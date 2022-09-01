Irán propone un acuerdo sobre el uso del estrecho de Ormuz [ENG]

«Teherán está dispuesta a alcanzar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre esta cuestión», afirmó el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. Irán está dispuesto a firmar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre el uso del estrecho de Ormuz, según ha declarado el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. «Irán controla totalmente el estrecho de Ormuz, mientras que [el presidente de EE. UU., Donald] Trump dice tonterías sobre el estrecho de Ormuz. Hoy hemos decidid
| etiquetas: iran , oferta , acuerdo , ormuz , europa , asia
Irán acaba de ofrecer a Europa el acuerdo del estrecho de Ormuz. No se imaginan la magnitud del desastre que ha desatado.
En apariencia, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Parece un simple gesto diplomático. Pero no lo es.
Esto es una bomba de relojería financiera.
El 20% del petróleo total del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.
La factura energética de Europa aumentó en 16.200 millones de dólares en tan solo 30 días.
El precio del gas natural en Europa aumentó un 100%, mientras que el precio del petróleo aumentó un 60%. El precio del diésel es de 200 dólares por barril.
Las reservas de dólares cayeron del 70% al 56,9% en 25 años.
️ Si Europa acepta este acuerdo, pagará en euros, no en dólares.
️ Un solo acuerdo petrolero importante que no se realice en dólares sería suficiente para demostrarle al mundo que es posible.
El petrodólar es el sistema
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Irán acaba de ofrecer a Europa el acuerdo del estrecho de Ormuz. No se imaginan la magnitud del desastre que ha desatado.
En apariencia, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso por el estrecho de Ormuz. Parece un simple gesto diplomático. Pero no lo es.
Esto es una bomba de relojería financiera.
El 20% del petróleo total del mundo pasa por el estrecho de Ormuz.
La factura energética de Europa aumentó en 16.200
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#3 Si te digo que en X llevan toda la tarde con la especulación de que Trump está ingresado en el Centro Médico Walter Reed. Pena que parece bulo
#9 Los portaaviones de EEUU
#11 ¿Resucitará para antes de que acabe su ultimatum de 48 horas que empezó el 19 de marzo?
Es para reventarlo entre todos.
La muerte del petrodólar será lenta o no será
Hay niveles de impago que estamos dispuestos a aceptar
www.alexandre-langlois.fr/wp-content/uploads/2022/09/Suivez-en-direct-
Todo humo. Ojalá me equivoque y le jodan al cheeto.
Con destino a Cuba, dicen que los cobró 1 U$ cada uno.
Si esto se llega a confirmar, Trump se está convirtiendo en el tonto del pueblo y esto no tiene vuelta a atrás.
Lo leí en varios lugares, pero ninguno me parece confiable.
Realmente Irán nos está sirviendo en bandeja hacernos mucho más ricos e independientes de eeuu.
Pena que nuestros políticos serán unos lameculos de los amis. Podríamos salir muy reforzados de este suicido ami.
De todos modos, ellos votaron una cosa y el maromo está gobernando con mentiras, despotismo, y de forma suicida. No creo que sus votantes se esperaran todo esto.
Aquí no hay lado bueno. Rusos, Chinos y USA buscan su beneficio propio a costa de los demás, como siempre ha ocurrido con las superpotencias. Otra cosa es que sus socios comerciales se beneficien de ello. Capitalismo.
IA a la mierda nos manda.
Mira que les hizo Irán con baratijas, ¿que no podríamos hacerles nosotros?
Los iraníes tenían más independencia
Además, es solo un contrato. Pensar que en el planeta entero se va a dejar de pagar el petróleo en dolares porque la UE pague esto es infantil.
"No negociamos con el terrorismo".
Menos con la Vonder Layen ahi en el poder.
Sin embargo, vuelve a ser plausible con sus últimos pasos:
- Posible fin de la OTAN
- Aislamiento de EEUU
- Fortalece la dependencia energética de Rusia
El agente más eficaz de Putin
Tampoco niego que podría ser lo que dices, pero en el mundo hay muchos más estúpidos que espías...
El puto Trump, si un aliado va a tener, ya ha demostrado como los trata
Ya he puesto el [ENG]
Pero seria estúpido pensar que EEUU aceptara el nuevo status quo sin mas.
Para empezar, ordenaria tomar Groenlandia sin mas preambulos, y eso solo para empezar.
Lo que esta claro que no es nuestra guerra y estamos pagandola otra vez
Su ego y micropene les impide razonar
Es como el Boosterfelix, solo que en vez de niños nacidos en la pobreza, su trauma va de colonizadores y colonizados y se ve que se alinea con los colonizados y se siente tan inferior que solo sabe hablar de ese tema aunque le preguntes como se esta quedando el día... Eso o su plan final es pedir que devolvamos el oro... A saber...
Cansa tanto que lo metí en ignore, pero oye, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le de la gana, aunque yo también a no escucharlo...