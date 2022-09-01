Irán propone un acuerdo sobre el uso del estrecho de Ormuz [ENG]

«Teherán está dispuesta a alcanzar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre esta cuestión», afirmó el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. Irán está dispuesto a firmar acuerdos con países europeos, asiáticos y árabes sobre el uso del estrecho de Ormuz, según ha declarado el presidente del Consejo de Información del Gobierno, Elias Hazrati. «Irán controla totalmente el estrecho de Ormuz, mientras que [el presidente de EE. UU., Donald] Trump dice tonterías sobre el estrecho de Ormuz. Hoy hemos decidid