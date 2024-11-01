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Trump amenaza a la OTAN con un 'futuro muy malo' si los aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz [EN]
Trump dice al FT que también podría retrasar su cumbre con el presidente chino Xi Jinping a finales de este mes.
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relacionadas
#1
yukatan
se estan desmoronando y dando pataletas
9
K
134
#5
calde
#1
como niños malcriados
2
K
40
#16
Urasandi
#1
¿ya nadie recuerda al Baby Trump?
3
K
65
#17
Sr.No
#16
da para hacer un remix de "Baby Shark"
1
K
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#20
azathothruna
#17
Baby trump you are fired fired fired.
Baby trump you are fired fired fired.
Baby trump
1
K
29
#3
SuperBuker
¡OTAN No, Bases Fuera!
4
K
77
#2
azathothruna
Times of Israel.
El medio mas zionista del planeta de la historia.
3
K
57
#4
calde
#2
del planeta de la historia del universo!
1
K
37
#7
sotillo
#4
Y de punta a puta
0
K
9
#9
Herumel
Organización del Tratado del
Atlantico Norte
que coño quiere que pintemos en su guerra de oriente medio.... anda a la mierda.
3
K
45
#18
Vodker
#9
bueno... el Tratado de Versalles tampoco se circunscribía a Francia, precisamente.
0
K
11
#21
Herumel
*
#18
Te compro, el "espíritu" más o menos del ejemplo que quieres poner, aun que lo que es en si el tratado de versalles:
es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
, no es un tratado defensivo como la OTAN, o como la Triple Entente:
es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
o como el pacto Tripartito de "Roberto":
es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Tripartito
siendo ambos de índole defensiva, no sobre reparto de "beneficios/responsabilidades"…
» ver todo el comentario
0
K
12
#13
Carapedo
Pidió permiso a la OTAN antes de bombardear Teherán? No. Pues que mande tropas, destructores y portaaviones a abrir Ormuz.
3
K
43
#14
magnifiqus
Cuanto más amenaza, más impotente se ve
1
K
30
#6
drstrangelove
La Otan está acabada y este tipo está para que lo encierren.
Cambia el tablero geopolítico, pasemos página y a otra cosa.
1
K
22
#12
neiviMuubs
Que me ayudéis ya fuck si no queréis que me comporte peor
1
K
18
#10
Atusateelpelo
Pasamos de pedir a exigir.
Pues puede coger su yate privado e ir el a hacer de escolta a los petroleros.
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K
15
#19
TikisMikiss
Zanahorio puede pasarse por aquí a abrillantar: (_))=====D
0
K
12
#22
Herumel
*
#19
Llegas tarde, ya abrillantó otra...
www.meneame.net/story/correos-jeffrey-epstein-provocan-rumores-sobre-d
Si tu poya no es sionista nivel infraser para él no es suficiente.
0
K
12
#8
Laro__
Yo te ayudo mira: cierra tus putas bases y lárgate de ahí. Problema resuelto.
0
K
11
#11
SeñorPresunciones
¿Va a bombardear la OTAN también?
0
K
10
#15
Kuruñes3.0
Vete a la mierda, viejo asaltacunas.
0
K
7
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22
comentarios)
menéame
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Baby trump you are fired fired fired.
Baby trump
El medio mas zionista del planeta de la historia.
Cambia el tablero geopolítico, pasemos página y a otra cosa.
Pues puede coger su yate privado e ir el a hacer de escolta a los petroleros.
Si tu poya no es sionista nivel infraser para él no es suficiente.