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Trump amenaza a la OTAN con un 'futuro muy malo' si los aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz [EN]

Trump dice al FT que también podría retrasar su cumbre con el presidente chino Xi Jinping a finales de este mes.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , otan , trump
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22 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 yukatan
se estan desmoronando y dando pataletas
9 K 134
calde #5 calde
#1 como niños malcriados
2 K 40
Urasandi #16 Urasandi
#1 ¿ya nadie recuerda al Baby Trump?  media
3 K 65
Sr.No #17 Sr.No
#16 da para hacer un remix de "Baby Shark" :troll:
1 K 34
azathothruna #20 azathothruna
#17 Baby trump you are fired fired fired.
Baby trump you are fired fired fired.
Baby trump
1 K 29
SuperBuker #3 SuperBuker
¡OTAN No, Bases Fuera!
4 K 77
azathothruna #2 azathothruna
Times of Israel.
El medio mas zionista del planeta de la historia.
3 K 57
calde #4 calde
#2 del planeta de la historia del universo!
1 K 37
sotillo #7 sotillo
#4 Y de punta a puta
0 K 9
Herumel #9 Herumel
Organización del Tratado del Atlantico Norte que coño quiere que pintemos en su guerra de oriente medio.... anda a la mierda.
3 K 45
Vodker #18 Vodker
#9 bueno... el Tratado de Versalles tampoco se circunscribía a Francia, precisamente.
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Herumel #21 Herumel *
#18 Te compro, el "espíritu" más o menos del ejemplo que quieres poner, aun que lo que es en si el tratado de versalles: es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919) , no es un tratado defensivo como la OTAN, o como la Triple Entente: es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente o como el pacto Tripartito de "Roberto": es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Tripartito siendo ambos de índole defensiva, no sobre reparto de "beneficios/responsabilidades"…   » ver todo el comentario
0 K 12
#13 Carapedo
Pidió permiso a la OTAN antes de bombardear Teherán? No. Pues que mande tropas, destructores y portaaviones a abrir Ormuz.
3 K 43
magnifiqus #14 magnifiqus
Cuanto más amenaza, más impotente se ve
1 K 30
#6 drstrangelove
La Otan está acabada y este tipo está para que lo encierren.

Cambia el tablero geopolítico, pasemos página y a otra cosa.
1 K 22
neiviMuubs #12 neiviMuubs
Que me ayudéis ya fuck si no queréis que me comporte peor  media
1 K 18
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Pasamos de pedir a exigir.

Pues puede coger su yate privado e ir el a hacer de escolta a los petroleros.
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TikisMikiss #19 TikisMikiss
Zanahorio puede pasarse por aquí a abrillantar: (_))=====D
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Herumel #22 Herumel *
#19 Llegas tarde, ya abrillantó otra... www.meneame.net/story/correos-jeffrey-epstein-provocan-rumores-sobre-d

Si tu poya no es sionista nivel infraser para él no es suficiente.
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Laro__ #8 Laro__
Yo te ayudo mira: cierra tus putas bases y lárgate de ahí. Problema resuelto.
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SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
¿Va a bombardear la OTAN también?
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#15 Kuruñes3.0
Vete a la mierda, viejo asaltacunas.
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menéame