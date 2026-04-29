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Roban la silla de ruedas eléctrica a una niña de nueve años en Castelló: "Son sus piernas y estamos desesperados"
Lamiae, madre de la pequeña, lamenta que el robo se ha producido en la noche de martes a miércoles en la calle Maestro Giner.
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etiquetas
:
silla de ruedas electrica
,
robo
,
castellón
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#4
mikelx
#2
Y que lo tenga que pagar la familia.
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K
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#8
skaworld
#2
#4
#5
Mi proyecto de fin de carrera fue el controlador de una silla de ruedas para gente con discapacidad y el actuador lineal que manejaba el pilar central de la silla trabajando de becario en SKF para Invacare
Es un problema de economia de escala (son aparatos que se producen en cantidades pequeñas) la fortisima regulacion (por razones obvias, tiene que certificarse a nivel de certificacion medica y eso es un carajal, mas de la mitad del proyecto era el proceso de certificacion del…
» ver todo el comentario
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284
#11
Jack29
#8
fijación de precios, para que nadie se suba a la parra. y con los precios fijados, subvenciones para las familias en base a su renta de hasta el 100% del coste.
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#14
elmakina
#11
¿Pero qué fijación de precios, fenómeno? ¿Tú te crees que con eso arreglas algo?
Las subvenciones, por cierto, ya existen, aunque quizás haya que ampliarlas o agilizarlas (no lo sé).
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#16
Tronchador.
#11
Eso puede ser contraproducente , puede ocurrir que a nadie le interese el riesgo. O tienes una empresa publública que lo haga o tienes que dejar que las empresas pongan sus precios, la fijación de precios es, a mimí pareercer , la peor forma de intervenir.
2
K
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#18
llorencs
#16
Te pasa lo mismo que a mi con el móvil Android? Que el corrector en vez de reemplazar la palabra añade duplica la palabra?
"mimí"
Lo has escrtio con móvil Android, ¿verdad?
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#23
Tronchador.
*
#18
AsiAsí es, desde hace unos diasdías, cuando el corrector te corrige, añade la parte de la palabra que te falta por escribir sin borrar la otra, si ya has terminado de escribirla y le das a espacio, te la aladeañade al final, por ejemplo :
FastalFatal
Si le das a corregir tu mismo, desde la sugerencia te añade desde donde has cometido el error:
Fastaltal
PD Que alguien avise a algunalgún admin de meneame.
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#21
Tensk
#11
Si no sale rentable entonces no lo va a fabricar nadie. En un mundo ideal suena bien pero no es realista.
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#30
Maikimaik
#8
Una buena forma que se me ocurre de abaratar costes produciendo más, es amputar las piernas a la gente que roba sillas de ruedas a usuarios de las mismas.
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#1
Tronchador.
PPR. No quiero gente así en mi sociedad.
¿Desproporcionado? Desproporcionado es robar la silla de ruedas de una niña.
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#2
Nube_Gris
#1
También es desproporcionado que una silla eléctrica cueste lo mismo que un coche de segunda mano en buen estado.
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#5
Tronchador.
#2
Eso es cosa de tener un sistema de seguridad social ineficiente. La silla valdravaldrá lo que valga por multiplesmúltiples motivos, como por ejemplo que esté hecha a medida, que no tiene economía de escala, etc. A lo mejor se venden 100 sillas de esas en todo el paispaís, coches se venden decenas de miles, todo eso hace abarater costes. Por lo que el principal problema es que eso no vaya cubierto por una seguridad social, que para eso pagamos impuestos .
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26
#19
pcmaster
*
#5
La Seguridad Social sí que cubre la silla. Pero si ya te han dado una, no te dan otra hasta que hayan pasado x años. Y si todavía no le toca, pues la ha de comprar y quizá no tiene dinero para pagarla.
mundodependencia.com/como-solicitar-una-silla-de-ruedas-la-seguridad-s
En Cataluña, por ejemplo:
catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/p
En castellón supongo que será parecido.
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49
#25
Tronchador.
#19
Bien apuntado, me parecía raro, pero como desconozco absolutamente el tema no qurería decir nada.
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#26
Porrancho
#19
Seguro de robo/destrozo obligatorio (tambien subvencionado). A veces me flipa que cosas que tienen una solucion relativamente sencilla funcionen a la buena de Dios.
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#34
beltraneja
#19
Sí, en Castellón como en Valencia, Mi hija tiene una de otro estilo, está subvencionada en su mayoría, si la quieres mejor pagas tu la diferencia.
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#9
Onaj
#2
Estos vehículos eléctricos no están subvencionados. No importan, parece.
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#28
Porrancho
#9
Lo que parece que no te importa es informarte antes de escribir.
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#32
Onaj
#28
Lo que no me importa es tu opinión.
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#7
Supercinexin
#1
Tranquilo. Suena a chiquillada. La han robado unos críos, no te calientes.
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20
#13
Tronchador.
#7
Pues menuda mierda de chiquillada. No, eso no es una chiquillada. Eso es bajeza moral, es de ratas y alimañas. Y esos individuos no se merecen nada.
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#6
founds
Hay que ser malnacido para hacer eso. Espero que lo pillen y le calienten la cara para que tenga que estar un mes tomando sopas con pajita
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#3
pepel
Hay que ser malnacido. Luego la venderá en Wallapop.
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35
#17
elmakina
*
Si llevas 2 años dejando desatendido toda la noche en el portal del edificio un cacharro de 7000 euros, lo raro es que no se lo hayan llevado antes. Es la triste realidad, y también la realidad de ser pobre y no poder permitirte mudarte a un piso con ascensor.
2
K
29
#22
AngryBird
#17
En el ascensor de mi finca esa silla no cabe, y ya te digo que aunque sea finca vieja los pisos son bien majos y no de pobres (tampoco de ricos). Pero si que hubieran tenido que procurar poner, aunque fuera con ayuda de los vecinos, unas barras fijas o algo para anclar bien la silla a la pared.
1
K
19
#29
pcmaster
*
#17Según
la noticia:
Lamiae dejó anoche la silla de ruedas eléctrica de su hija de nueve años, Lina, en la puerta de su finca situada en la calle Maestro Giner, número 8, de Castelló...
Entiendo que es una casa unifamiliar y que la dejan fuera, al lado de la puerta, porque no cabe por la misma y por lo tanto no puede entrar, o dentro no tienen dónde ponerla.
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15
#33
dmart82
#29
se están pasando la privacidad de la familia por el Arco del Triunfo... Han publicado la calle, número... No era necesario.
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9
#24
Tensk
Este es uno de esos casos en el que si pillan a los retrasados mentales que han hecho esto pues, a ver, que no sentiría la más mínima pena si les dan una somanta palos de llevarlos a la UCI.
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K
11
#15
pirat
Aunque los pillen, el activista juez regre de turno se encargará de soltarlos rápidamente para crear alarma social en este infierno bolivariano... al contrario que si gobernaran sus nostálgicos que con la misma ley encontrarían la forma de dar ejemplo, enfatizando las virtudes del paraíso liberal...
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K
9
#10
Nitanmal
Y lo de nombrar a tu hija Lamiae es otra...
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#12
DocendoDiscimus
#10
Creo que te has liado, la hija se llama "Lina", y la madre "Lamiae".
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#20
MoñecoTeDrapo
*
#12
pero Lamiae también habrá tenido unos padres que le pusieron ese nombre (árabe).
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10
#27
Don_Pixote
*
Malnacidos...
Pero hay gente para todo, como ejemplo en nuestra guarderia han robado carritos de bebes o partes de los carritos..
Hay gente que es despreciable
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K
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#35
beltraneja
Bueno, yo me imagino que la localizarán. Es muy grande, habrán quedado grabados en alguna cámara de la calle y debería tener numero de serie, si no es que la quieren utilizar / vender fuera de españa.
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#31
Marcus78
Me pregunto:robas una silla a un niña discapacidad.... ya esto es para encerrarte y tirar la llave. Pero. que piensas hacer con ella? desmontarla y venderte las piezas?
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6
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35
comentarios)
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Es un problema de economia de escala (son aparatos que se producen en cantidades pequeñas) la fortisima regulacion (por razones obvias, tiene que certificarse a nivel de certificacion medica y eso es un carajal, mas de la mitad del proyecto era el proceso de certificacion del… » ver todo el comentario
Las subvenciones, por cierto, ya existen, aunque quizás haya que ampliarlas o agilizarlas (no lo sé).
"mimí"
Lo has escrtio con móvil Android, ¿verdad?
FastalFatal
Si le das a corregir tu mismo, desde la sugerencia te añade desde donde has cometido el error:
Fastaltal
PD Que alguien avise a algunalgún admin de meneame.
¿Desproporcionado? Desproporcionado es robar la silla de ruedas de una niña.
mundodependencia.com/como-solicitar-una-silla-de-ruedas-la-seguridad-s
En Cataluña, por ejemplo: catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/prestacions-complementaries/p En castellón supongo que será parecido.
Lamiae dejó anoche la silla de ruedas eléctrica de su hija de nueve años, Lina, en la puerta de su finca situada en la calle Maestro Giner, número 8, de Castelló...
Entiendo que es una casa unifamiliar y que la dejan fuera, al lado de la puerta, porque no cabe por la misma y por lo tanto no puede entrar, o dentro no tienen dónde ponerla.
Pero hay gente para todo, como ejemplo en nuestra guarderia han robado carritos de bebes o partes de los carritos..
Hay gente que es despreciable