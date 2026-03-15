Ministro de exteriores iraní: "Nunca pedimos un alto el fuego, ni negociaciones. Nos defenderemos el tiempo que sea necesario" (ING)

El presidente Trump dijo recientemente que Irán quería llegar a un acuerdo. Abbas Araghchi en CBS News dijo: "No, nunca pedimos un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera la negociación. Estamos dispuestos a defendernos todo el tiempo que sea necesario. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, y seguimos haciendo eso hasta que el presidente Trump llegue al punto de que esta es una guerra ilegal sin victoria. Y ya sabes, hay, ya sabes, gente asesinada solo porque el presidente Trump quiere divertirse. Esto es lo que ha dicho..."
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Transcripción de la entrevista: www.cbsnews.com/news/iranian-foreign-minister-abbas-araghchi-face-the-
Lo que Trump dice que sería divertido: www.meneame.net/story/trump-dice-estados-unidos-podria-atacar-centro-e
Hay que descolonizarse.
Si otra vez entran los kuros, es que no se merecen seguir existiendo..