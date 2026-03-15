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Ministro de exteriores iraní: "Nunca pedimos un alto el fuego, ni negociaciones. Nos defenderemos el tiempo que sea necesario" (ING)

Ministro de exteriores iraní: "Nunca pedimos un alto el fuego, ni negociaciones. Nos defenderemos el tiempo que sea necesario" (ING)

El presidente Trump dijo recientemente que Irán quería llegar a un acuerdo. Abbas Araghchi en CBS News dijo: "No, nunca pedimos un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera la negociación. Estamos dispuestos a defendernos todo el tiempo que sea necesario. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora, y seguimos haciendo eso hasta que el presidente Trump llegue al punto de que esta es una guerra ilegal sin victoria. Y ya sabes, hay, ya sabes, gente asesinada solo porque el presidente Trump quiere divertirse. Esto es lo que ha dicho..."

| etiquetas: abbas araghchi , irán , alto , fuego , negociación , eeuu
18 4 0 K 268 actualidad
14 comentarios
18 4 0 K 268 actualidad
jm22381 #1 jm22381 *
Trump siempre miente...
Transcripción de la entrevista: www.cbsnews.com/news/iranian-foreign-minister-abbas-araghchi-face-the-
Lo que Trump dice que sería divertido: www.meneame.net/story/trump-dice-estados-unidos-podria-atacar-centro-e
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jm22381 #7 jm22381
#6 Los kurdos ya dijeron que fueron ellos primero y ya si eso verían... www.meneame.net/story/grupo-kurdo-frontera-iran-rechaza-lanzar-ataques
1 K 36
josde #8 josde
#6 Si, los irakís tienen mucha simpatía a EEUU, los Kurdos son mas listos, ya han dicho que vayan los de EEUU primero.
1 K 36
Arkhan #2 Arkhan
Los usanos van a retirarse por buena fe y voluntad después de haberse reunido con ellos en una reunión imaginaria que no se habrá celebrado solo para intentar aparentar que no han podido con ellos.
1 K 28
josde #4 josde *
#2 Irán=Vietnam 2
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#5 Queiron
#4 Peor. Porque estos tienen una tecnología y un control de todo el Golfo Persico sin parangón.
1 K 21
#11 eipoc
#5 ¿por qué dices que peo? En todo caso será mejor.

Hay que descolonizarse.
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woody_alien #6 woody_alien
#4 No necesariamente, puede reclutar a kurdos e irakís para que le hagan el trabajo sucio, pero le saldrá muy caro.
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#13 sorecer
#6 Iraquis que masacró USA en 2003 y Kurdos, que a los pobres les han dado ostias y traicionado todo dios en el siglo XX: Turcos, Usanos, Iraquis, Iranis.

Si otra vez entran los kuros, es que no se merecen seguir existiendo..
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Que luego nos reunimos para hablar y nos asesinan... no, no compensa.
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
No se si eeuu ha valorado bien la.situación... y me cuesta creer que nadie haga nada para impedirlo si no lo ven viable.... un presidente no puede tener tanto poder... nerón?
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Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca *
#10 Al menos si fuese Augusto o Julio César, pero no llega ni a Nerón. No cabe en la cabeza que un gobierno decida meterse en una guerra como esta en contra de la más mínima sensatez. Es una soberana estupidez, una monumental cagada propia de una piara de ignorantes y oligofrénicos. A ver por qué pensaba el gilipollas de Trump que EEUU no se había metido antes ahí, como si no me tuvieran ganas a Irán desde hace 40 años.
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle *
#12 ajá, visto desde este lado... ¿y desde el de eeuu?
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menéame