·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7505
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3713
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5898
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3107
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4175
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
921
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
469
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
402
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
354
meneos
1939
clics
El jefe del Ejército francés pide al país que se prepare para 'perder a sus hijos' en una guerra con Rusia 'en tres o cuatro años'
Las palabras de Fabien Mandon han sido censuradas tanto por la izquierda francesa como por la derecha, incluso por la extrema derecha.
|
etiquetas
:
francia
,
rusia
,
guerra
157
197
0
K
323
actualidad
155 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
157
197
0
K
323
actualidad
Comentarios destacados:
#36
#7
¿Pero qué guerra va a haber que no la orqueste y provoque la OTAN? USA está deseando echarle el guante a los inmensos recursos naturales de Rusia. Medio continente con terrenos ricos en minerales, petróleo y gas para 100M de personas. Y en la otra esquina hay 500 millones de europeos apretados en un terreno que no tiene ni petróleo ni gas y que a nadie le interesa invadir. ¿Quién tiene que protegerse de quién? Es que parece increíble la ceguera que hay con este asunto.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
Pobres hijos del jefe del ejército francés.
53
K
457
#37
salteado3
#1
Calentando el agua de la olla. Poco a poco nos van metiendo la idea en la cabeza.
23
K
188
#135
ezbirro
#37
Das dinero para juguetes nuevos a los militares y se vienen arriba, quién lo iba a pensar.
4
K
34
#80
Eukherio
#1
Qué desgracia cuando vean que tienen todos asma y pies planos.
3
K
39
#147
pinzadelaropa
#80
Yo tengo ya casa en otro país por si acaso.
0
K
10
#3
Magog
Tiene tres hijos, que los aliste a la de ya
46
K
364
#7
soberao
*
#3
No ha dicho ningún disparate, sino que es así. Los de la OTAN se creen que cuando toque guerra van a venir los americanos a rodar Top Gun y a pasearse en sus barcos a salvarle la papeleta...
Habrá que ver entonces a la OTAN cuando en realidad haga falta, que para maniobras se apunta todo el mundo, pero cuando haya que poner los muertos la cosa será diferente.
3
K
48
#17
Magog
#7
solo digo que él tiene 3 hijos y que deberían ser los primeros en ir, en caso de conflicto, como acto consecuente
4
K
38
#20
soberao
#17
Por eso lo dice, porque tiene hijos.
0
K
13
#55
EsUnaPreguntaRetórica
#20
Hijos que no van a ir a ninguna guerra.
4
K
41
#66
soberao
*
#55
Si son militares y hay una guerra van, está claro que el padre tendrá manejo en las fuerzas armadas y los pueden poner a pilotar drones, pero una vez que hay una guerra estás jodido por mucho que Trump y similares les guste mucho las guerras y sus beneficios para los de su clase que no ponen a los muertos.
0
K
13
#87
SeñorMarron
#55
Como los de Von der Leyen, esa gentuza va azuzando la guerra en vez de desempolvar la diplomacia porque tienen grandes intereses en que arda Europa. Debería ser objetivo número uno quitarnos esa piara de belicistas de encima, porque o caen ellos o caerán nuestros jóvenes en una guerra absurda (como todas). Ya se han cargado ayudas al campo, pronto vendrán a por la sanidad y la educación para alimentar al monstruo, está en juego nuestro futuro ¡¡necesitamos Luigis!!
1
K
18
#36
Jangsun
#7
¿Pero qué guerra va a haber que no la orqueste y provoque la OTAN? USA está deseando echarle el guante a los inmensos recursos naturales de Rusia. Medio continente con terrenos ricos en minerales, petróleo y gas para 100M de personas. Y en la otra esquina hay 500 millones de europeos apretados en un terreno que no tiene ni petróleo ni gas y que a nadie le interesa invadir. ¿Quién tiene que protegerse de quién? Es que parece increíble la ceguera que hay con este asunto.
43
K
307
#52
Ransa
#36
totalmente de acuerdo
3
K
38
#98
SeñorMarron
#36
Se te olvida el agua, mientras en "el mundo libre" tenemos los rios llenos de mierda (pobre Río Segura, por poner un ejemplo), Rusia tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, y aunque tiene muchas ciudades industriales llenas de mierda también, es tan jodidamente grande que tiene una riqueza natural increible.
Sin gas, oro y cobalto se puede vivir, sin agua, imposible.
4
K
30
#118
ElenaCoures1
#36
¿hablas de ceguera diciendo la estupidez esa de "apretados"?
2
K
15
#47
z1018
#7
pero qué guerra, ¿la guerra de los subnormales?
1
K
20
#61
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#7
¿Cuando se han enfrentado directamente 2 potencias nucleares? ¿Van a matarse poco a poco dos potencias nucleares, a ver cuantos muertos hacen falta para hacer volar los pepinos?
1
K
23
#129
Capitan_Centollo
*
#7
Los de la OTAN no sé lo que creerán. Lo que sé es que los ciudadanos de sus países no van a ir al frente salvo que los obliguen, y llegado este caso igual los generales se tienen que acabar defenciendo de esos ciudadanos.
Si tantas ganas tienen de agitar avisperos y pegar tiritos, que vayan yendo ellos y los políticos correspondientes al frente, porque ninguno de sus ciudadanos les dio permiso para iniciar conflictos con nadie.
0
K
7
#132
muerola
#7
dudo que hagan eso, es más no lo han hecho nunca, los americanos son más de aparentar pero a la hora de la verdad...
Llegaron a ultima hora , sin ganas y con todo el pescado vendiendo a la 2 guerra mundial, salieron por patas de Corea, de Vietnam y de. Afganistán y en Irak se dedicaron a bombardear desde el aire.
Estos son más llevar la democracia con operaciones encubiertas
1
K
13
#2
angelitoMagno
Absurdo, Rusia nunca atacaría a un país de la OTAN
28
K
266
#9
Dragstat
#2
ni siquiera está claro por qué lo haría, podrían empezar a justificar por qué Rusia atacaría Francia, no veo que gane absolutamente nada, empieza a parcer que algunos tienen más ganas de que nos ataquen que la propia Rusia atacar. Da la impresión de que la propia Rusia ya se ha metido en un berenjenal con lo de Ucrania y no la va a soltar por no mostrar debilidad, al igual que con el tema de incursiones, maniobras y palabrería para disuadir.
13
K
131
#15
soberao
*
#9
Supongamos que atacan a Estonia, a Finlandia o a Polonia, como miembros de la OTAN los franceses tienen que mandar a sus hijos al frente. No me veo a los americanos solucionando esta papeleta, como ahora con Ucrania que se echan fuera y que pague Europa, que ellos mandan todas las armas que quieran, pero con dinero europeo.
5
K
56
#56
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#15
O no, pueden decir... aaaaaaaaaaaaagggggggggggggghhhh no es mi problema. Los que más cagados tendría que estar son las antiguas repúblicas soviéticas. Pero vamos, no veo a los rusos atacando a la OTAN. Y si la ataca y no hace nada los USAnos, pues se acabó la OTAN.
2
K
33
#65
soberao
#56
"pues se acabó la OTAN."
Como los seguros, que toda la vida pagando y el día que te hace falta desaparecen porque te enteras que tu póliza no cubre ese percance, sino otros más básicos...
7
K
67
#69
Tunguska08Chelyabinsk13
#65
Bueno viendo el servilismo a los USA, quizás solo se resignan, quizás valga para algo en el futuro.
0
K
13
#86
NO86
#2
#9
Mas que absurdo es descarado. No se cortan un pelo: "Necesitamos 3 o 4 años para prepararnos para atacar a Rusia (por sus recursos naturales principalmente). Avisados quedáis"
#15
Precisamente porque si Rusia ataca Estonia sin provocación Francia y otros países se meterían, Rusia no va a atacar Estonia.
7
K
80
#102
soberao
#86
¿Y si es Estonia quien ataca a Rusia? En esas latitudes hay mucho colgado contra todo lo que sea Rusia.
0
K
13
#91
gilipipas
#15
Es que incluso aunque la OTAN no existiera, son países UE, la unión no sobreviviría a los socios mirando a otro lado mientras atacan a uno de sus miembros.
1
K
23
#114
Pripo
#15
el artículo 5 no obliga a ningun pais a enviar soldados, te pueden dar apoyo mandando material, acogiendo heridos... y apañatelas
1
K
16
#126
Meconvirtióengrillo
#15
no perdona. Que para algo están los ejércitos profesionales.
Muy mal tiene que ir la cosa para que tengan que ir haciendo mesnadas como en la edad media.
Un soldado sin un mínimo de entrenamiento, en las guerras actuales, no sobrevive ni dos telediarios.
0
K
7
#130
Capitan_Centollo
#15
¿Los franceses? Dejad ya de usar la totalidad de la población de un país para referiros a las decisiones interesadas y egoístas de políticos, generales y oligarcas. Si esos tienen tantas ganas de morir, que vayan ellos al frente, y le pidan ayuda a quienes los votaron.
0
K
7
#148
pinzadelaropa
#15
Pero es que ya lo de mandar personas al frente es estúpido, entre drones, misiles, guerra electrónica, sanciones internacionales, etc se acaba el tema
0
K
10
#73
DenisseJoel
#9
No creo que sea solo por no mostrar debilidad. A una dictadura estar en guerra le puede servir para reforzar el régimen.
Además, todo el dinero que se gasta en guerras es dinero que no va a la propia población, como bien saben en EEUU. Esto es importante porque cuando a la gente le das algo, luego quieren más.
0
K
11
#77
Ed_Hunter
#9
yo creía que Rusia no intentaría invadir Ucrania, un país al que podía mangonear con el gas todo lo que quisiese sin arriesgarse a mostrar las debilidades de su supuesto segundo mayor ejercito del mundo y enfadar a sus principales y más acaudalados clientes... y mira.
3
K
22
#85
Alakrán_
#9
Esto me suena al discurso justo antes de la invasión.
al igual que con el tema de incursiones, maniobras y palabrería para disuadir.
1
K
18
#13
Alakrán_
#2
Rusia está invadiendo el espacio aéreo y aguas soberanas OTAN con asiduidad.
Cuando la próxima guerra sea historia se dirá que empezó mucho antes, que en la actualidad ya estamos en la gran guerra.
10
K
91
#32
Asimismov
#13
bloquea el acceso al Báltico y a Kaliningrado a los rusos y tendrás un
casus beli
de libro.
No emburries.
9
K
96
#54
Estronciobarioyradio
#13
invadir el espacio aéreo lo hace la otan desde tiempos de la unión soviética y viceversa. Se hace para, entre otras cosas, medir el tiempo de reacción. Intenta hablar con algo de conocimiento, no tirar hechos para armar tu historia
9
K
64
#71
Alakrán_
#54
Creo que confundes aproximarte a un país a violar la soberanía.
1
K
18
#57
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#13
Como hacía los USA con sus U2 a la URSS, siempre que podía, hasta que los derribaron. La violación del espacio aéreo de por ejemplo las repúblicas bálticas, es algo que hacen desde hace décadas. Por eso, hay cazas de otros países allí para salir al encuentro de los rusos.
5
K
48
#128
nihil
#13
lo de los drones en aeropuertos europeos me llevó a coger un mapa y ver el territorio que dista entre Rusia y los países que denunciaron la invasión del espacio aéreo
0
K
9
#25
Veelicus
#2
Es que igual es la OTAN la que ataca a Rusia, solo necesitan inventar una excusa
15
K
143
#33
JackNorte
#25
Y ni tan siquiera necesita que sea verdad
2
K
28
#38
salteado3
#25
Ya están en ello, que si drones, que si un ucraniano sabotea algo en Polonia pero resulta que le pagaban los rusos..
Si le hubieran reventado un Nord Stream a USA estábamos ya fulminados por las nukes.
Pero no, serán los rusos que están muy locos y actúan erráticamente.
5
K
46
#44
Spirito
*
#25
@angelitoMagno
solo entiende y tiene ojitos para las gominolas del Pentágono.
0
K
7
#50
angelitoMagno
#25
#44
¿Pensáis que la OTAN atacará territorio ruso? ¿Cuando? ¿Por qué están esperando tanto?
2
K
19
#76
SeñorMarron
#50
Ucrania hace de proxy, pero si, además de toda la inteligencia vía satélite para selección de objetivos (que no es moco de pavo), y los mercenarios de todos los países, están atacando territorio ruso a base de misiles desarrollados por países OTAN, y por lo que parece muchas veces son operados por personal de estos países (quizá no formen parte ya del ejército, y se hayan retirado con treintaypocos, pero lo reconocieron los alemanes). Otra cosa es que Rusia no quiera escalar más (ladra,…
» ver todo el comentario
2
K
18
#92
Spirito
#50
Supongo que te has partido la caja de risa cuando hacías las preguntas.
0
K
7
#96
Veelicus
#50
La probabilidad de que lo haga creo que es muy baja, pero en europa hay gobierno muy antirusos, y digo antirusos, que no solo antiputin, esa gente le tiene ganas a los rusos y se estan armando hasta los dientes, especialmente Polonia y Alemania.
A la pregunta de porque esperan tanto, basicamente porque aun no estan preparados, si te fijas en las noticias, se esta preparando el desarrollo de las infraestructuras y permisos para mover gran cantidad de tropas por europa, por ejemplo el…
» ver todo el comentario
3
K
35
#29
Gry
#2
Es complicado precisamente por eso. Rusia tiene que invadir la UE de forma que la OTAN (AKA los EEUU) no intervenga.
Podría conseguirlo con un ataque de falsa bandera sobre territorio ruso. Pero tendría que ser lo bastante gordo como para justificar ataques rusos contra el país acusado y lo bastante creíble como para justificar la no-intervención de la OTAN.
1
K
35
#42
javiercampos
#2
¿Lo has visto en tu bola de cristal?
0
K
9
#51
angelitoMagno
#42
¿Como voy a ver algo que no va a ocurrir?
0
K
13
#62
javiercampos
#51
Para tu información, los países que no son atacados son visibles. De nada
0
K
9
#46
Ransa
*
#2
Más bien creo que seremos nosotros los que queremos la guerra. Ellos no la necesitan, les basta sentarse encima de sus reservas de energía y esperar ver arder el mundo. Nosotros somos los que iremos como piratas a por lo suyo, me temo.
4
K
39
#48
angelitoMagno
#46
Ojalá hubiera alguna forma de generar nuestra propia energía para no depender del gas ruso
0
K
13
#83
DenisseJoel
#48
La hay: comprar baterías chinas precargadas. 100% renovables, solo hay que volver a la tienda cuando se agotan.
0
K
11
#145
EmuAGR
#48
Fisión de torio, mucho más limpia que la del uranio
pero
no se puede derivar para fabricar bombas atómicas.
1
K
19
#90
vinola
#2
Pero nadie dijo que no será al reves.
0
K
6
#111
sieteymedio
#2
No, pero la OTAN sí que atacaría Rusia. Mira como está metiendo el palito en Ucrania armandola hasta los dientes y mandando a personal cualificado.
2
K
25
#117
ElenaCoures1
#2
Por supuesto
Lo que está haciendo este llorón es lo mismo que hace cualquier responsable de un departamento que parte de la sociedad considera un gasto inutil; exagerar
"Dame, dame, dame, dame, que nos va a hacer falta porque Putin tiene armas nucleares"
0
K
7
#123
salteado3
*
#2
La tradición siempre ha sido que Francia o Alemania invadan Rusia (y siempre les salió mal).
0
K
15
#125
z3t4
#2
SI le sale bien Ucrania, y la otan se muestra desunida, la siguiente es Polonia.
0
K
6
#127
obmultimedia
#2
Ataque de falsa bandera entrando al Chat.
0
K
11
#5
cenutrios_unidos
Se lo puede decir a su puta madre.
33
K
265
#12
devilinside
#5
Y que su puta madre esté preparada para perder a su puto hijo
4
K
59
#27
Andreham
#14
No, es tu guerra. Eres tú el que quieres que "alguien" vaya a morir para detener al "nazi imperialista ruso".
Pues ala campeón, avión hasta Polonia, un uber y en un rato estás en la frontera.
28
K
241
#59
DaniTC
#27
y pone palomitas. Se creerá que en una guerra mueren píxeles.
2
K
26
#70
pozz
*
#59
#27
"Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
Con tipos con la mentalidad mediocre como al vuestra, vamos directos al abismo. Los nazis rusos lo estan diciendo alto y claro, ellos estan financiando y apoyando a todo tipo de ultras neonazis y fascistas en Occidente, incluso en España, ellos tienen la mentalidad para mataros a vosotros y a tus familiares, lo vimos en Siria y lo estamos viendo en Ucrania, son unos carniceros desalmados a…
» ver todo el comentario
5
K
-4
#84
capitan__nemo
#70
"ellos estan financiando y apoyando a todo tipo de ultras neonazis y fascistas en Occidente, incluso en España,"
Te refieres a eeuu, la cpac, maga, Musk y el resto de milmillonarios.
1
K
30
#93
pozz
#84
Me refiero a Rusia, pero vaya, ellos invitados de honor en la embajada rusa, y tu jijijajajojo que si USA y demas mierdas.
www.elconfidencialdigital.com/articulo/el-chivato/neofascistas-espanol
Sois unos fanaticos, odiais por encima de cualquier cosa a EEUU , y estas tan jodidamente cegados de odio y mierda, que estais totalmente alejados de la realidad., por eso en el fondo apoyais lso delirios…
» ver todo el comentario
2
K
9
#95
capitan__nemo
*
#93
Estos son los nazis peligrosos de verdad.
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
1
K
31
#99
pozz
*
#95
Otros les dais los vivas a terroristas islamistas que os degollarian por infieles, a esclavistas de niños y mujeres, que ahorcan a homosexuales, o incluso blanqueais los discursos nazis e imperialistas rusos.
4
K
-25
#94
DaniTC
#70
Relajas un poco el dramatismo y lo mismo hablamos de cosas reales. Comparar cualquier debate actual con 1939 y hablar de "abismos" no te convierte en clarividente, solo en alguien que necesita más calma y menos épica. Nadie niega la gravedad del conflicto, simplemente algunos preferimos entenderlo sin convertirlo en un tráiler de guerra total.
Cuando bajes del modo tragedia griega, será más fácil debatir.
1
K
21
#8
OCLuis
Insumisión mundial y que vayan a la guerra los que la piden y quienes la fomentan.
Llevan controlándonos con el miedo desde que el mundo es mundo pero, ¿acaso no es el miedo a morir el mayor de todos los miedos? Ahora es el momento de aprovechar ese miedo a la muerte, que es común para todas las personas de este planeta y mandar a TPC a quienes quieren y piden que nos matemos los unos a los otros por razones que nosotros, simples currantes, nunca podremos llegar a comprender.
13
K
138
#11
soberao
#8
En Ucrania van también los insumisos al frente y supongo que los primeros, como van todos los que moelstan a los fascistas. Esto no es cuestión de ideología sino de clase social...
2
K
24
#16
Alakrán_
#8
Esa lógica tiene la falla de que lo ciudadanos de la potencia enemiga ya están acudiendo a la guerra, por más muertos que hay.
1
K
18
#19
OCLuis
#16
Pues entonces, si ya tienen muertos en sus filas, serán los primeros en entenderlo. Solo hay que apoyarles desde fuera. Estoy seguro que en Rusia son mayoría las personas que quieren vivir en paz sin tener que morir a manos de un desconocido o matar a un desconocido, igual que en España, ee.uu. y la cochinchina.
3
K
36
#23
Alakrán_
#19
Vives en la inopia, llevan casi cuatro años muriendo por los delirios de grandeza de un viejo y no hay nada que haga creer que no vaya a seguir así.
2
K
21
#24
OCLuis
*
#23
Si los yankis han conseguido cambiar de régimen solo con un asalto al capitolio y matando solo a 5 guardas, los rusos se ventilan su dictadura en una tarde... pero hay que ponerse.
... no son nadie los rusos.
1
K
25
#28
Andreham
#23
Estados Unidos mismamente también mandó a morir a montones y montones de personas en Vietnam y en Afganistán y buena parte de la población americana estaba en contra.
Tú crees que van todos a una porque son drones manipulados por Putin, pero no es así.
Las balas son baratas y los abuelos que gobiernan el mundo no se recuperan fácil de un tiro aunque no sea letal.
2
K
19
#31
Alakrán_
#28
Hay un trabajo de propaganda interna brutal, incomunicación con el exterior, control de prensa.
Tú crees que van todos a una porque son drones manipulados por Putin, pero no es así.
3
K
31
#53
lectorcritico
#31
En España, hay un monton de rusos y ex-sovieticos. Se deberian haber aprovechado para romper la estaqueidad informativa de Rusia.
0
K
12
#154
oliver7
#8
ojalá. La realidad es que muchos hombres van a perecer. Al menos en España existe el cambio de sexo registral, ahí lo dejo.
0
K
9
#58
Verdaderofalso
#26
Putin invade a Ucrania y está en búsqueda y captura de la CPI, Netanyahu invade Palestina y los jueces de la. Isma CPI que le investigan por genocidio son sancionados por EEUU
6
K
72
#49
unomas23
Hay que empezar a hacer algo con estos psicópatas. Nos llevan a la ruina.
6
K
47
#133
perica_we
#49
y luego que si rusia o china.... si el problema no está allá,
0
K
7
#22
makinavaja
Mucho hablar de nazis imperialistas rusos, pero no de los nazis imperialistas estadounidenses, que tocan mucho más las pelotas....
2
K
44
#26
Pepepistolas
#22
Se pueden dar todas las vueltas que se quiera , pero quien esta invadiendo Ucrania es el hdgp genocida de Putin.
1
K
10
#18
karakol
Si cogemos un mapa veremos la distancia que hay entre Rusia y Francia, así que si hay una guerra una de dos, o antes han pasado por Bielorrusia, Polonia y Alemania, lo cual implica una guerra mundial, o se han lanzado misiles nucleares, lo cual implica una guerra mundial.
En cualquier caso, serán los hijos de todo el planeta, casi todo, los que se perderán.
3
K
43
#35
mmlv
¿Es que están pensando atacar a Rusia?
¡Pues que manden a sus propios hijos, malditos traidores!
1
K
25
#75
Ashark
#35
Dedicada al belicoso
It ain't me, it ain't me
I ain't no senator's son, son
It ain't me, it ain't me
I ain't no furtunate one, no
youtu.be/t-IzMBdF_yk?si=45yAPEuZ1n20RUlW
1
K
25
#39
Expat_Guinea_Ecuatorial
Rusia no atacaria la OTAN, les esta costando una barbaridad doblegar a Ucrania como para meterse con la OTAN. Aqui se esta preparando otra cosa, ya se empieza a hablar de restablecer la mili en Alemania (solo para machirulos, claro), en España no creo que se tarde mucho
2
K
24
#40
To_lo_loco
#39
Si es que hasta tienes que pensar que están armando a Rusia en Ucrania para que el discurso de guerra siga sonando.
Sino pueden conquistar ni una parte de Ucrania, que mierda van a hacer con el resto de países. Somos idiotas pero a tanto no llegamos. Anda vete a vender armas y miedo al retrete Monsieur Perdedor
1
K
14
#103
LostWords
#39
Es sencillo: Rusia tiene recursos. China tiene recursos y las fábricas. Europa tiene pocos recursos y cerró muchas fábrica. Como China se ha vuelto fuerte y auto suficiente en términos de tecnología, el rival mas débil es Rusia.
El problema es que para coger esos recursos tienes que dar algo a cambio (tecnología/servicios) y mientras Europa/USA era líderes en ese área, era un trato sencillo, pero cuando China se volvió un socio comercial interesante, la posición de Europa se debilitó,…
» ver todo el comentario
1
K
10
#100
carlos61
Buen apellido para un militar...
2
K
23
#21
XtrMnIO
Como ya no pueden meter miedo con el "contubernio judeomasonico" (más que nada, porque ahora ese contubernio es el amiguito Israel...) meten miedo con "que vienen los rusos!!".
1
K
21
#34
cocolisto
¿Tan mal se lleva con sus hijos, el hijo de fruta?
0
K
20
#81
angar300
Ya veo la lápida de los caídos por la patria: Mohamed, Sadam, Abdel, Fadi, ...
2
K
20
#64
pitercio
Francia, otro imperio colonial que decae.
2
K
18
#72
elgato79
Globas sondas, veo globos por todos lados...
1
K
17
#120
capitan__nemo
#72
para saber el resultado de esas declaraciones no necesitaban ningun globo sonda.
0
K
20
#67
Marisadoro
Mejor sará perder al Jefe del ejército francés que solo es uno.
0
K
14
#68
Tunguska08Chelyabinsk13
Es que es una obviedad, los rusos o los ucranianos están dispuestos a asumir miles de muertos. ¿Las sociedades de occidente están dispuestas a eso? ¿A ver repatriar a miles de muertos en una guerra en otro país...? Lo dudo.
0
K
13
#74
cdya
Otro que tiene comisiones en las compras de armamento.
1
K
13
#88
Cehona
Hay que vender armas y Francia paga muy bien los sobornos.
0
K
13
#10
Lyovin81
Tira tu. Tira.
3
K
11
#30
Dramaba
Eis, que igual lo suelta así para que no pase. Una manera de azuzar a todo la sociedad francesa...
0
K
11
#43
Cosmos1917
*
Lenin hablaba de crear guerras internas a las burguesías nacionales para evitar que la clase trabajadora se matara en los conflictos generados por el Capital y aprovechar esto para el alzamiento del proletariado como clase dirigente. Las condiciones se van a dar por muy lejanas que parezcan ahora.
1
K
10
#41
rusito
Amor de padre.
0
K
9
#63
lordban
*
El eje neoliberal lo lleva claro, se han pasado décadas acabando con la natalidad, emasculando a los hombres, pisoteando los sentimientos nacionalistas y patrióticos, etc. Si se creen que van a poder enviar a la gente resultante de todo ese psyop a la guerra lo llevan claro. Tendrán que fusilar a miles de desertores para lograr algo, y ya veríamos si no les saldría el tiro por la culata con eso.
1
K
9
#79
benkenube
Y que tiene Francia de interés para Rusia?
0
K
9
#82
taranganas
Hijo de puta mayor de la República Francesa
0
K
9
#45
mariopg
por qué coño no se guardan estas noticias para ponerlas dentro de 3 o 4 años??????
0
K
8
#78
cybermouse
¿Cuando dices los franceses a sus hijos te refieres tambien a que los altos mandos y sus hijos irian a primera linea?...o eso ya otro dia?.Joer, que siempre ponemos los muertos los mismos
0
K
8
#97
AMartian
*
Overton's window...
0
K
8
#60
Gurripander
Muy napoleónico, el militrucho...
Que recuerde lo que le pasó a Napoleón, con un general ruso, llamado Invierno.
Es que no escarmientan...
0
K
7
#4
pozz
»
ver comentario
34
K
-184
#6
Libelulo
#4
Ya sabes, vete tú cogiendo sitio.
Es tu guerra.
37
K
300
#14
pozz
*
#6
No, es la guerra que ha desatado el nazi imperialista ruso, en el 2014 se aplicó la cobarde doctrina Chamberlain que tan exitosa fue en el 1938 con los nazis, se le permitió a los nazis imperialistas rusos la conquista de Crimea por la fuerza, alimentando el ego imperialista del dictador neonazi ruso, y en 2022 vimos las consecuencias de ese pasotismo auspiciado por Merkel, Obama y Hollande. La mejor forma de evitar cualquier problema, es que Ucrania derrote y doblege a Rusia de forma muy…
» ver todo el comentario
20
K
-62
#89
Toni_Ivars
#4
Vaya un master en razonamiento te has marcado. Te pongo un ejemplo igual de válido que el que te ha llevado a esa conclusión para que medites sobre ello.
- ¡Hijo de puta!
- ¿Cómo te atreves a meterte con mi madre? ¡Como vuelvas a hacerlo te parto la boca!
- ¡Lo sabía! ¡Di en el clavo!
1
K
19
#105
SeñorMarron
#4
Lo que había que hacer desde el minuto uno fue sacar la supuesta excelencia diplomática europea... mira que Macron no me gusta un pelo, pero tuvo el empaque de ir a Moscú a intentar razonar con Putin, eso le honra. El resto de la UE somos las putitas de EE.UU. como pollo sin cabeza haciendo lo que pide el amo sin rechistar.
Por lo menos Turquía intenta algo, y China podría hacer muuucho más, pero no quiere ($$$). Mientras tanto quitan ayudas, luego vendrá joder la sanidad aun más, la educación... (la guerra cuesta mucho dinero y ten claro que los primeros afectados seremos nosotros). Nos plantaremos en una dictadura autoritaria de mierda en un santiamén (lo mismo que criticamos de Rusia, con razón)
0
K
7
#153
actualidaz
#4
Tu mensaje es estúpido: "Si todo el mundo te dice que te equivocas, es que tienes razón"
0
K
6
«
1
2
»
Ver toda la conversación (
155
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Habrá que ver entonces a la OTAN cuando en realidad haga falta, que para maniobras se apunta todo el mundo, pero cuando haya que poner los muertos la cosa será diferente.
Sin gas, oro y cobalto se puede vivir, sin agua, imposible.
Si tantas ganas tienen de agitar avisperos y pegar tiritos, que vayan yendo ellos y los políticos correspondientes al frente, porque ninguno de sus ciudadanos les dio permiso para iniciar conflictos con nadie.
Llegaron a ultima hora , sin ganas y con todo el pescado vendiendo a la 2 guerra mundial, salieron por patas de Corea, de Vietnam y de. Afganistán y en Irak se dedicaron a bombardear desde el aire.
Estos son más llevar la democracia con operaciones encubiertas
Como los seguros, que toda la vida pagando y el día que te hace falta desaparecen porque te enteras que tu póliza no cubre ese percance, sino otros más básicos...
#15 Precisamente porque si Rusia ataca Estonia sin provocación Francia y otros países se meterían, Rusia no va a atacar Estonia.
Muy mal tiene que ir la cosa para que tengan que ir haciendo mesnadas como en la edad media.
Un soldado sin un mínimo de entrenamiento, en las guerras actuales, no sobrevive ni dos telediarios.
Además, todo el dinero que se gasta en guerras es dinero que no va a la propia población, como bien saben en EEUU. Esto es importante porque cuando a la gente le das algo, luego quieren más.
al igual que con el tema de incursiones, maniobras y palabrería para disuadir.
Cuando la próxima guerra sea historia se dirá que empezó mucho antes, que en la actualidad ya estamos en la gran guerra.
No emburries.
Si le hubieran reventado un Nord Stream a USA estábamos ya fulminados por las nukes.
Pero no, serán los rusos que están muy locos y actúan erráticamente.
Supongo que te has partido la caja de risa cuando hacías las preguntas.
A la pregunta de porque esperan tanto, basicamente porque aun no estan preparados, si te fijas en las noticias, se esta preparando el desarrollo de las infraestructuras y permisos para mover gran cantidad de tropas por europa, por ejemplo el… » ver todo el comentario
Podría conseguirlo con un ataque de falsa bandera sobre territorio ruso. Pero tendría que ser lo bastante gordo como para justificar ataques rusos contra el país acusado y lo bastante creíble como para justificar la no-intervención de la OTAN.
Lo que está haciendo este llorón es lo mismo que hace cualquier responsable de un departamento que parte de la sociedad considera un gasto inutil; exagerar
"Dame, dame, dame, dame, que nos va a hacer falta porque Putin tiene armas nucleares"
Pues ala campeón, avión hasta Polonia, un uber y en un rato estás en la frontera.
Con tipos con la mentalidad mediocre como al vuestra, vamos directos al abismo. Los nazis rusos lo estan diciendo alto y claro, ellos estan financiando y apoyando a todo tipo de ultras neonazis y fascistas en Occidente, incluso en España, ellos tienen la mentalidad para mataros a vosotros y a tus familiares, lo vimos en Siria y lo estamos viendo en Ucrania, son unos carniceros desalmados a… » ver todo el comentario
Te refieres a eeuu, la cpac, maga, Musk y el resto de milmillonarios.
www.elconfidencialdigital.com/articulo/el-chivato/neofascistas-espanol
Sois unos fanaticos, odiais por encima de cualquier cosa a EEUU , y estas tan jodidamente cegados de odio y mierda, que estais totalmente alejados de la realidad., por eso en el fondo apoyais lso delirios… » ver todo el comentario
Estos son los nazis peligrosos de verdad.
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
Cuando bajes del modo tragedia griega, será más fácil debatir.
Llevan controlándonos con el miedo desde que el mundo es mundo pero, ¿acaso no es el miedo a morir el mayor de todos los miedos? Ahora es el momento de aprovechar ese miedo a la muerte, que es común para todas las personas de este planeta y mandar a TPC a quienes quieren y piden que nos matemos los unos a los otros por razones que nosotros, simples currantes, nunca podremos llegar a comprender.
... no son nadie los rusos.
Tú crees que van todos a una porque son drones manipulados por Putin, pero no es así.
Las balas son baratas y los abuelos que gobiernan el mundo no se recuperan fácil de un tiro aunque no sea letal.
Tú crees que van todos a una porque son drones manipulados por Putin, pero no es así.
En cualquier caso, serán los hijos de todo el planeta, casi todo, los que se perderán.
¡Pues que manden a sus propios hijos, malditos traidores!
It ain't me, it ain't me
I ain't no senator's son, son
It ain't me, it ain't me
I ain't no furtunate one, no
youtu.be/t-IzMBdF_yk?si=45yAPEuZ1n20RUlW
Sino pueden conquistar ni una parte de Ucrania, que mierda van a hacer con el resto de países. Somos idiotas pero a tanto no llegamos. Anda vete a vender armas y miedo al retrete Monsieur Perdedor
El problema es que para coger esos recursos tienes que dar algo a cambio (tecnología/servicios) y mientras Europa/USA era líderes en ese área, era un trato sencillo, pero cuando China se volvió un socio comercial interesante, la posición de Europa se debilitó,… » ver todo el comentario
Que recuerde lo que le pasó a Napoleón, con un general ruso, llamado Invierno.
Es que no escarmientan...
Es tu guerra.
Vaya un master en razonamiento te has marcado. Te pongo un ejemplo igual de válido que el que te ha llevado a esa conclusión para que medites sobre ello.
- ¡Hijo de puta!
- ¿Cómo te atreves a meterte con mi madre? ¡Como vuelvas a hacerlo te parto la boca!
- ¡Lo sabía! ¡Di en el clavo!
Por lo menos Turquía intenta algo, y China podría hacer muuucho más, pero no quiere ($$$). Mientras tanto quitan ayudas, luego vendrá joder la sanidad aun más, la educación... (la guerra cuesta mucho dinero y ten claro que los primeros afectados seremos nosotros). Nos plantaremos en una dictadura autoritaria de mierda en un santiamén (lo mismo que criticamos de Rusia, con razón)