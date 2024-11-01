Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo

El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo este jueves un ataque en ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros, todo ello después de que hayan alcanzado un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave y que se encontraba en el momento del ataque a la espera del visto definitivo de Israel para que entrara en vigor.
No hay expresión humana que pueda describir lo que opino de esta basura de estado terrorista que es Israel
Siguen matando indiscriminadamente pero los terroristas son los otros...
Tiene pinta de que el anuncio de Netanyahu , fue para para dar posibilidades a Trump y sus caprichos .
El alto el fuego aún no ha entrado en vigor.
Es como en la IGM, el acuerdo se firma antes, pero los bombardeos siguieron hasta un minuto antes de la hora de entrada en vigor del alto el fuego
