edición general
31 meneos
32 clics
Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo

Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo

El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo este jueves un ataque en ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros, todo ello después de que hayan alcanzado un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave y que se encontraba en el momento del ataque a la espera del visto definitivo de Israel para que entrara en vigor.

| etiquetas: israel , ataque , 40 personas , escombros , gaza
26 5 1 K 336 actualidad
22 comentarios
26 5 1 K 336 actualidad
Comentarios destacados:        
Macadam #3 Macadam
2 Nobel de la paz este año, uno pal Trump y otro para el Netan
6 K 86
cosmonauta #7 cosmonauta
#3 Paz eterna
3 K 52
Sandilo #13 Sandilo
#3 Trump lo merece, tanto en Ucrania como en Gaza es quien más implicado está para encontrar una solución de paz.
2 K -15
Macadam #15 Macadam *
#13 Pues los 2 Nobel para Trump, no se hable más

www.youtube.com/watch?v=PslOp883rfI
0 K 19
fareway #1 fareway
No se esconden.
5 K 72
Findeton #10 Findeton
#1 Tenían 24h después de aceptar el acuerdo para seguir haciendo guerra y lo han aprovechado...
0 K 10
fareway #14 fareway
#10 Muy elegantes en su decisión de terminar el conflicto demostrando lo que son.
1 K 30
Kachemiro #19 Kachemiro
#10 no hacen la guerra. Hacen un genocidio
1 K 22
Findeton #20 Findeton
#19 No son cosas excluyentes. En cualquier caso parece que ambas cosas terminan en unas horas, porque el acuerdo de Trump entra en vigencia. Es un motivo para alegrarse que finalmente el genocidio termine.
0 K 10
Pablosky #4 Pablosky
Luego, cuando Hamas se queje dirán que es imposible llegar a un acuerdo con ellos y acuerdo de paz suspendido.
4 K 63
#5 detectordefalacias
Israel: "Es un proceso de paz y no hay mayor paz que la paz de la muerte."

No hay expresión humana que pueda describir lo que opino de esta basura de estado terrorista que es Israel
4 K 61
#9 laruladelnorte
las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una célula terrorista de la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza, que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata para las fuerzas que operaban en la zona", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Siguen matando indiscriminadamente pero los terroristas son los otros... :clap:
3 K 58
cocolisto #2 cocolisto
Poca confianza da el "proceso de paz".
3 K 50
Asnaeb #6 Asnaeb
Miserables
2 K 35
#11 Pivorexico *
Después de anunciar el ganador del Nobel de la Paz , se termina el supuesto proceso de paz ;

Tiene pinta de que el anuncio de Netanyahu , fue para para dar posibilidades a Trump y sus caprichos .
2 K 34
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Tiene que ser errónea, dice el InMundo que están en paz. Seguro que la noticia es de hace años xD

www.meneame.net/story/lado-tonto-historia
1 K 29
#17 Suleiman
No lo van a respetar, como nunca lo han hecho.
0 K 13
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 El microblogging del titular te lo podrías haber ahorrado.
El alto el fuego aún no ha entrado en vigor.

Es como en la IGM, el acuerdo se firma antes, pero los bombardeos siguieron hasta un minuto antes de la hora de entrada en vigor del alto el fuego
0 K 10
cocolisto #18 cocolisto
#16 Para el carro que solo he hecho un corta- pega.No sé de dónde te sacas el micro blogging ese.
0 K 19
#21 El_dinero_no_es_de_nadie
#18 Pues cuando entre lo de tras el acuerdo no aparecía en el titular de Europa press.

Mis disculpas
1 K 29
cocolisto #22 cocolisto
#21 Nada hombre,son cosas que pasan.Me extrañaba...
0 K 19
#8 roca
Los irán matando poco a poco como lo que hizo franco.
0 K 6

menéame