La inteligencia artificial no está aprendiendo: está extrayendo

La inteligencia artificial no está aprendiendo: está extrayendo

Llevamos meses escuchando la misma cantinela: que la inteligencia artificial se va a convertir en nuestro copiloto, nuestro asistente, nuestro secretario, nuestro agente. Que nos liberará de tareas tediosas, que anticipará necesidades, que hará el mundo más eficiente. Y, sin embargo, cuanto más se despliega, más evidente resulta una realidad mucho menos romántica: la inteligencia artificial falla con una facilidad exasperante en tareas básicas… pero funciona de maravilla cuando se trata de capturar contexto personal...

Torrezzno #1 Torrezzno
Obvio. Ya lo comenté lo que me jode que use mi código. No esta libre para que tecnócratas se lucren sino para que seres humanos lo puedan usar
Ratef #4 Ratef *
Hay mucho miedo a la IA, pero la IA ya está aquí; o nos ponemos las pilas o nos va a pasar por encima, como le pasa a este artículo, con muchos desatinos. Es un artículo para 2023 no para 2025.

Uno de los errores da título al artículo, que es equiparar los asistentes domésticos (Alexa, Siri, Google home) con los modelos de lenguaje de frontera actuales, que de torpes ya tienen más bien poco; otra cosa es que aún no están desplegados para todo el público o en su mejor versión sin pagar.…   » ver todo el comentario
#3 cocococo
La IA es una mierda. Le pregunté qué número salía en la lotería y nada.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Hace ambas cosas, extraer y aprender.
