Los ingenieros están detrás del éxito de China

Dan Wang, de 34 años, está considerado uno de los principales expertos en el desarrollo tecnológico de China. Wang sostiene que China es un «estado de ingenieros»

#3 Morcillo *
#2 a china no los exporta. Por cierto, cuántos ingenieros españoles hay en Silicon valley?
#1 Morcillo *
No tenemos nada que envidiarles porque españa es un estado de camareros y funcionarios. :troll:
#2 cocococo
#1 España exporta universitarios e importa gente sin formación para trabajar en el sector primario y el sector servicios.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Pero no somos una dictadura de mierda y aquí podemos criticar libremente
Allí no se puede ni mentar a Winnie the Pooh :troll:
Edheo #6 Edheo
#1 Y de chistorreros, que se te olvida
azathothruna #8 azathothruna
#1 Y recuerda, los funcionarios SIRVEN a los CEOs, especialmente piratas :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
vilgeits #4 vilgeits
Esperemos que vengan unos cuantos aqui de vacaciones para servirles y con el dinero ganado podamos mantener a nuestra clase politica.
cocolisto #7 cocolisto *
..."Y aquí podemos criticar libremente"... La libertá:

www.meneame.net/story/greta-thunberg-detenida-londres-pancarta-frase-p
