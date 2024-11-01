Greg Bovino a críticos de ICE: si nos llamas “Gestapo” habrá “consecuencias”, señala

Greg Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza (ICE), lanzó nuevas amenazas contra la libertad de expresión en los Estados Unidos. Bovino, quien se ha convertido en el rostro visible de la lucha antiinmigrante de la administración Trump, ha llamado la atención en Estados Unidos, pero también a nivel global, por vestir estos trajes militares verdes con gabardinas amplias y el uniforme que hace recordar a la Gestapo del Gobierno de Adolfo Hitler en Alemania.