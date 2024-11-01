Greg Bovino a críticos de ICE: si nos llamas “Gestapo” habrá “consecuencias”, señala

Greg Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza (ICE), lanzó nuevas amenazas contra la libertad de expresión en los Estados Unidos. Bovino, quien se ha convertido en el rostro visible de la lucha antiinmigrante de la administración Trump, ha llamado la atención en Estados Unidos, pero también a nivel global, por vestir estos trajes militares verdes con gabardinas amplias y el uniforme que hace recordar a la Gestapo del Gobierno de Adolfo Hitler en Alemania.
Que gracioso.....jajajajajaja.
La culpa siempre es de la victima.
"Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero este se resistió violentamente."
Esta es la realidad de lo que ocurrió, que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe:
Pretti estaba arrodillado con los codos en el suelo, mientras 7-8 agentes le estaban sometiendo a hostias sin el resistirse en absoluto.
Asquerosamente horroroso el asesinato de este enfermero inocente.
NürembergMinnesota y que le condenen a inyección letal.
Sin embargo la coincidencia con la SA es patente, miembros incultos y violentos que buscan meter miedo y cometer asesinatos, poco profesionales, sin un plan claro.
La SA abrieron el camino a Hitler.
1. Puede que el régimen de Trump no caiga.
2. Si cae a los que vengan le interesa de una u otra forma lo que está haciendo Trump.
Aunque no son excluyentes.
