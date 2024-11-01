edición general
Greg Bovino a críticos de ICE: si nos llamas “Gestapo” habrá “consecuencias”, señala

Greg Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza (ICE), lanzó nuevas amenazas contra la libertad de expresión en los Estados Unidos. Bovino, quien se ha convertido en el rostro visible de la lucha antiinmigrante de la administración Trump, ha llamado la atención en Estados Unidos, pero también a nivel global, por vestir estos trajes militares verdes con gabardinas amplias y el uniforme que hace recordar a la Gestapo del Gobierno de Adolfo Hitler en Alemania.

Arzak_ #2 Arzak_ *
Gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, , gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo, gestapo. Y con esta mano me la tapo 8-D
32
#14 mariopg
#2 más valientes como tú necesita el mundo
6
oLiMoN63 #37 oLiMoN63
#2 Te van a mandar a la ducha con Zyklon B...
0
ansiet #38 ansiet
#2 xD xD xD xD
Que gracioso.....jajajajajaja.
0
#5 laruladelnorte
Afirmó también que Alex Pretti fue asesinado porque decidió escuchar a los políticos y periodistas que vilipendiaron a ICE después de que asesinaron a Renee Good.

La culpa siempre es de la victima. :clap:
29
#18 Grahml *
#5 Qué puedes esperar de un acomplejado mentiroso como Bovino, haciendo declaraciones como esta:

"Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero este se resistió violentamente."
x.com/i/status/2015142370560418260

Esta es la realidad de lo que ocurrió, que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe:

www.reddit.com/r/ICE_Watch/s/KvcpziGR6F

Pretti estaba arrodillado con los codos en el suelo, mientras 7-8 agentes le estaban sometiendo a hostias sin el resistirse en absoluto.

Asquerosamente horroroso el asesinato de este enfermero inocente.  media
5
Mistico2 #27 Mistico2 *
#5 Precisamente para eso lo asesinaron: para que la gente deje de "escuchar a los políticos y periodistas que vilipendiaron a ICE ".
1
Kleshk #30 Kleshk
#5 "Es que señor juez, las visten como putas"
0
consuerte76 #43 consuerte76
#5 como buen psicópata que se precie, echar siempre las culpas a las víctimas.
0
IkkiFenix #1 IkkiFenix
Aquí el jefe de la Gestapo yankee: x.com/allenanalysis/status/2015751321337418102
8
#7 wendigo
#3 Por ahora no, según el link de #1 es Kidnappers (Secuestradores) o Gestapo ... así que Asesinos , se lo tomaran como un cumplido

Saludos
PD supongo que Irán ampliando el rengo de palabras con el tiempo
1
inventandonos #42 inventandonos
#1 ¡Mirad lo que me obligais a hacer!
0
#6 Nuisaint *
Que ganas de unos juicios de Nüremberg Minnesota y que le condenen a inyección letal.
11
herlocksholmes #35 herlocksholmes
#6 A los nazis los ahorcaron, nada de inyección letal
0
#16 Nasser
Tiene razón, la Gestapo era más sofisticada, estos animales ni siquiera se asemejan a las SS más bien son como las S A que hasta Hitler se las quitó de en medio por burros.
6
Dene #13 Dene
Utilizando técnicas de la Gestapo para que no te digan que eres peor que la Gestapo
6
jacm #22 jacm
En mi opinión el ICE es el equivalente a las SA nazis. Se diferencia de las SS y de la Gestapo.
Sin embargo la coincidencia con la SA es patente, miembros incultos y violentos que buscan meter miedo y cometer asesinatos, poco profesionales, sin un plan claro.
La SA abrieron el camino a Hitler.
4
#3 Tiranoc
Uy, uy, que se nos enfada el bobino ¿ y si les llaman asesinos?
5
#36 Peter086
Mejor explicado, imposible.  media
3
themarquesito #11 themarquesito
Empezaremos a llamaros SturmAbteilung o |CamisaParda
1
SVSRTZ #10 SVSRTZ
Consecuencias las que va a sufrir el y su gestapo cuando caiga el régimen de Trump.
2 K 33
2
#10 #9 No lo van a permitir por varias razones:
1. Puede que el régimen de Trump no caiga.
2. Si cae a los que vengan le interesa de una u otra forma lo que está haciendo Trump.
0
Veelicus #9 Veelicus
Free Luigi!!!
2
#19 candonga1
Cómo está Irán... uy, no, que esto es el Mundo Libre basado en reglas... no puede ser, voy a votar errónea. :troll:
0
#29 Tensk
Cuánto tardarán, si no lo han hecho ya, en llamarle Gregstapo?
1
autonomator #21 autonomator
Toda dictadura necesita de matones miserables y este es su cretino al mando.
1
#8 gemmota
Hay que ser tonto, pero tonto. Cuanto tiempo creen que le queda de vida al Agent Orange? Y que creen que pasará cuando la palme más pronto que tarde?
1
#28 Tensk
#8 Desarrolla tu propuesta.
0
#4 Juantxi
Por si teníamos alguna duda.
1
HeilHynkel #40 HeilHynkel
Joder ... he leido crítico a bovinos de ICE .. y no me ha chocado.
0
#45 UNX
Vaya, justo lo que diría alguien de la Gestapo...
0
zanguangaco #15 zanguangaco
Gestapillo.
0
ipanies #41 ipanies
Esto significa que ya están yendo a por todas porque con todas las pruebas que están dejando de que son una organización terrorista estatal o se afianzan para siempre o acabarán en la cárcel... Espero que sea lo segundo.
0
reithor #26 reithor
Icestapo
0
Kleshk #31 Kleshk
¿Que hará si les llaman Gestapo? ¿Actuará como la...Gestapo?
0
#34 konde1313
Estos son la Gestapo, pero como farsa.
0
ansiet #39 ansiet
¡¡¡¡¡¡¡GESTAPO!!!!!!
0
#24 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Pues hijos de puta entonces, que hay que decirlo más.
Aunque no son excluyentes.
0
#33 OTANASIA
Tampoco hay que irse muy lejos, aquí el PP quería montar su policía patriótica. Estarán aprendiendo.
0
DayOfTheTentacle #23 DayOfTheTentacle
Sionistas
0
meroespectador #12 meroespectador
¿Te dan un pastelito cómo premio por llamarles Gestapo?, con lo nazis que son seguro que les gusta.
0
#44 pushakk
A ver si empiezan ya a regar los cultivos con gatorade, que se nos está haciendo larga la espera.
0
Dib8 #20 Dib8
A mi lo que me flipa es que hayan asesinado tiroteando a una persona (la segunda ya en pocos dias) y todo siga como si nada.

Que luego si Iran ya tal.
0
Sandman #25 Sandman
#20 Sobre todo sabiendo que medio país va armado. Cuando ya han hecho evidente que no tienen reparos en matarte, por mucho que no seas un peligro... Oye, o tú o yo.
1

